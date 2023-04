Nam diễn viên đa tài Ben Affleck 'tái xuất' trong siêu phẩm Hypnotic

Tài tử Ben Affleck từ lâu đã là một cái tên nổi tiếng ở Hollywood với nhiều vai diễn đa dạng và có thể kiêm luôn từ vị trí đạo diễn cho đến biên kịch. Do đó, các tác phẩm có sự tham gia của anh luôn giành được sự quan tâm từ giới chuyên thông và người hâm mộ. Trong tác phẩm “Những Kẻ Thao Túng”, Ben Affleck sẽ “tạm nghỉ” làm người dơi và hóa thân thành một thám tử tài ba, đang ra sức tìm kiếm cô con gái bị mất tích của mình.

Phim được đạo diễn Robert Rodriguez chỉ đạo, người nổi tiếng với các tác phẩm như: Alita: Thiên Thần Chiến Binh, loạt phim Spy Kids. Những Kẻ Thao Túng là bộ phim hành động - giật gân đã được ấp ủ và phát triển trong gần 20 năm. Robert bắt đầu viết kịch bản từ năm 2002 và ông dành rất nhiều tình cảm cho nó khi cố chăm chút từng chi tiết nhỏ trong kịch bản cho đến khâu lựa chọn dàn diễn viên sao cho phù hợp nhất. "Bộ phim có rất nhiều plot twist, nhiều cú bẻ cua cực gắt. Nó rất thú vị và tràn đầy năng lượng. Những Kẻ Thao Túng là một trong những tác phẩm có câu chuyện mà tôi yêu thích nhất" - đạo diễn Robert phấn khích chia sẻ.

Phim theo chân thám tử Daniel Rourke (Ben Affleck) trong hành trình tìm kiếm cô con gái bị mất tích. Anh sớm nhận ra tất cả những chuyện bí ẩn này đều liên quan đến một người đàn ông có sức mạnh thôi miên. Với sự hỗ trợ từ nhà ngoại cảm Diana Cruz (Alice Braga), Daniel bắt đầu truy đuổi hắn và phải tìm mọi cách để đưa con gái mình trở về nhà an toàn.

Những Kẻ Thao Túng xoay quanh chủ đề thôi miên và được dựa trên các thuyết âm mưu cho rằng tâm linh là có thật, trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta theo một cách có thể bẻ cong thực tại và điều khiển tâm trí người khác. Daniel bắt đâu khám phá ra khái niệm mới gọi là "Người thôi miên" - những người có năng lực ảnh hưởng đến bộ não, giọng nói, âm thanh,... dùng chúng để điều khiển tâm trí người khác và khiến họ thấy một phiên bản khác của thế giới vốn không tồn tại.

Những Kẻ Thao Túng có kịch bản mới lạ và hấp dẫn, đem đến những phân cảnh gây ấn tượng thị giác kèm bí ẩn sẽ kích thích người xem, hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho khán giả đam mê phim ảnh trong tháng 5.

Ngoài nam diễn viên Ben Affleck, Những Kẻ Thao Túng còn có sự góp mặt của William Fitchtner của loạt phim Prison Break; Alice Braga từng đóng trong I Am Legend, The Suicide Squad; J. D. Pardo của Fast & Furious 9; Dayo Okeniyi của The Hunger Games, Terminator Genisys.

HYPNOTIC - tựa Việt: NHỮNG KẺ THAO TÚNG - Khởi chiếu 12/5 sắp tới.