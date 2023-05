Nam diễn viên bị chỉ trích vì đăng ảnh thân mật với bạn diễn lên mạng xã hội

Joseon Attorney (Thầy cãi Joseon) là bộ phim cổ trang mới hoàn thành việc lên sóng trên đài MBC (Hàn Quốc). Ngay khi phim kết thúc, nam chính Woo Do Hwan đã trở thành tâm điểm của sự tranh cãi khi đăng tải video hậu trường cảnh ôm hôn bạn diễn Bona, đây cũng là một cảnh phim không được lên sóng. Đặc biệt anh còn viết thêm dòng chú thích: "Mong ước của tôi...". Ngay lập tức dòng trạng thái nhạy cảm này khiến Woo Do Hwan đứng trước tranh cãi gay gắt.



Ngay bên dưới bài đăng, bên cạnh số ít khán giả tò mò về lý do cảnh phim này không được lên sóng thì đa phần các bình luận đều tỏ ra bất mãn trước hành động của Woo Do Hwan. Việc đăng clip thân mật này đã là không hợp lý lại thêm dòng trạng thái rất dễ gây hiểu lầm về thứ gọi là "mong muốn" của Woo Do Hwan với bạn diễn. Đặc biệt bạn diễn của anh còn là một idol, việc giữ hình tượng là điều rất quan trọng.

Bình luận của khán giả:

- Mong ước của tôi là anh gỡ bài này xuống. - Muốn quảng bá phim thiếu gì cảnh quay và cap khác đâu mà đăng như này lên. Vô duyên mà nghĩ mình hài hước. - Thật ra sẽ không phải vấn đề gì quá to tát nếu như đoàn làm phim đăng lên như các clip hậu trường khác vì nó chỉ là một cảnh cũng chả phải nóng gì. Nhưng đây bạn nam này đăng lên xong còn ghi quả cap kiểu "mong ước" thì khác gì nói mong được như thế kia đâu. Bị ném đá không sai đâu. Bản thân cái clip không có vấn đề, bạn nam và quả cap kia mới là vấn đề đó. - Đây khác nào công khai quấy rối đâu. Bữa thấy cái video đi chương trình gì đó, ly nước bà Bona uống dở anh này lấy uống tỉnh bơ nè. - Muốn gây sự chú ý hả, mong ước của anh thiệt hả?

Woo Do Hwan và Bona trong phim

Joseon Attorney là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của Woo Do Hwan sau khi xuất ngũ, đáng tiếc dự án này không mấy thành công về mặt danh tiếng. Tuy nhiên diễn xuất và cả ngoại hình của anh vẫn được đánh giá cao. Đáng tiếc, thiện cảm của khán giả dành cho mỹ nam họ Woo đã mất sạch chỉ sau một bài đăng. Cho đến nay, dù nhận nhiều phản hồi tiêu cực nhưng Woo Do Hwan vẫn không xóa bài hay có phản hồi chính thức nào.