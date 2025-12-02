Năm cũ khép lại, điều lành tiếp nối cùng TH viết tiếp hành trình Yên Vui

Các sản phẩm đồ uống TH cũng "thay áo mới" với diện mạo gần gũi và tươi vui sẵn sàng đón Tết. Trong hình ảnh chủ đạo của TH, quyển sách tượng trưng cho hành trình của mỗi người – nơi mỗi trang sách được viết nên bằng những lựa chọn "Thật – Lành – Tự Nhiên", giúp bạn về đích trọn vẹn, sẵn sàng để khởi đầu năm mới trong yên vui và tràn đầy năng lượng tích cực.

Mỗi trang sách là một câu chuyện hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những khoảnh khắc bình thường nhất – khi bạn tự tay dọn dẹp nhà cửa, khi gia đình quây quần bên bữa cơm ấm, khi bạn mỉm cười thưởng thức chai trà buổi sáng, hay đơn giản là khi cơ thể được tiếp thêm năng lượng lành mạnh từ thiên nhiên để hoàn thành công việc cuối cùng của năm.

TH tin rằng, hạnh phúc thật đến từ chính những lựa chọn giản đơn ấy – khi mỗi người biết trân trọng bản thân và sống chậm lại để cảm nhận. Đó cũng là tinh thần "Thật – Lành – Tự Nhiên" mà TH luôn theo đuổi trong từng sản phẩm, từng hành trình mang đến giá trị tốt cho sức khỏe cộng đồng.

Đồ uống TH - Lựa chọn "lành" cho hạnh phúc "thật" mỗi ngày

TH không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm tự nhiên, an toàn và giàu dinh dưỡng – đồng hành cùng bạn trong giai đoạn nước rút cuối năm để giữ cơ thể khỏe mạnh, tinh thần yên vui và hành trình về đích thật trọn vẹn.

TH – người bạn sẽ đồng hành trong từng câu chuyện cuộc sống

Cùng với các dòng sản phẩm khác như Nước gạo TH true RICE hay Nước tinh khiết TH true WATER, các sản phẩm đồ uống TH mang đến trọn bộ lựa chọn "lành" cho mọi nhịp sống cuối năm – từ buổi sáng bận rộn, giờ nghỉ trưa thư giãn đến những phút giây quây quần bên gia đình.

Không chỉ là thức uống, đó còn là lời chúc tinh tế từ TH – mong bạn và gia đình luôn giữ vững năng lượng, hoàn thành mục tiêu, chuẩn bị bước sang năm mới yên vui, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực.

Viết nốt trang cuối – sẵn sàng đón khởi đầu Yên Vui cùng TH

Khi năm cũ đang dần khép lại, hãy mở ra trang sách mới của riêng mình – nơi mỗi dòng chữ là một lựa chọn tốt lành, mỗi ngày là một cơ hội để sống thật hơn, lành mạnh hơn và yên vui hơn.

TH tin rằng, hạnh phúc thật không ở đâu xa – mà hiện hữu trong từng hành động nhỏ: một chai nước tinh khiết, một bữa cơm ấm áp, một nụ cười yên vui.

Cùng TH, hãy viết tiếp câu chuyện của bạn trong hành trình cuối năm – nhẹ nhàng, tươi mới và tràn đầy năng lượng tự nhiên.

Khép lại năm cũ – sẵn sàng mở năm mới yên vui cùng TH – nơi hạnh phúc thật đến từ lựa chọn lành mỗi ngày!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Nước Tinh khiết Núi Tiên

Địa chỉ: Xóm Sơn Nam, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Nghệ An.