Nam công dân Cộng hoà Czech và hai bệnh nhân Việt khỏi bệnh Covid-19, mỉm cười vẫy chào bác sĩ BV dã chiến Củ Chi

3 bệnh nhân (BN) này lần lượt là một nam công dân Cộng hoà Czech (BN53), BN75 (40 tuổi, quốc tịch Việt, từ Anh về) và BN89 (22 tuổi, nữ du học sinh từ Mỹ về).

Trong thời khắc xuất viện, các bệnh nhân đều bày tỏ niềm vui và lạc quan khi đã có quãng thời gian được điều trị cách ly nghiêm ngặt tại BV.

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ở huyện Củ Chi, TP.HCM.

Chia sẻ cảm xúc của mình, nữ du học sinh Mỹ tên H. cho biết, từ khi về nước bản thân cô rất kỹ lưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như không có biểu hiện sốt ho hay khó thở gì.

Do đó mà khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, bản thân cô khá bất ngờ.

Nhân viên y tế chuẩn bị tư trang cho các bệnh nhân.

Lực lượng chức năng kéo rào cách ly đặc biệt để xe đưa các bệnh nhân ra.

"Khi nhận được kết quả mình rất ngạc nhiên, cứ hỏi đi hỏi lại là "are you sure" (có chắc chắn không). Ban đầu khi được đưa vào BV mình cũng có chút lo lắng nhưng ở đây các bác sĩ và mọi người đối xử với nhau như một gia đình.

Đến lúc ăn cũng được hỏi han kỹ càng. Giờ mình về nhà sẽ tự cách ly thêm 14 ngày dưới sự giám sát của nhân viên y tế" - H. nói.

Công dân Cộng hoà Czech được đưa ra đầu tiên.

3 bệnh nhân giáp mặt nhau trong thời khắc xuất viện.

Nam bệnh nhân ngoại quốc ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của nhiều báo, đài.

Còn người đàn ông quốc tịch Cộng hòa Czech cũng cho biết rất hạnh phúc và gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã chăm sóc mình chu đáo những ngày qua.

Anh nói sau khi ra viện sẽ thu xếp công việc và tìm cách book vé về nước. Nam bệnh nhân hứa sẽ quay trở lại Việt Nam trong một ngày gần nhất để tìm cách gặp lại những người đã giúp đỡ mình.

Bệnh nhân số 75.

Bệnh nhân 89 vui mừng khi được cầm giấy ra viện.

Các bệnh nhân cảm thấy hạnh phúc khi đã hết bệnh.

BS Trần Chánh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến Củ Chi cho biết, các bệnh nhân được xuất viện đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Đây là nhóm thứ 2 được xuất viện sau 4 trường hợp BN64, BN66, BN79 và BN90.

Như vậy sau 2 ngày, đã có 7 bệnh nhân Covid-19 tại BV dã chiến Củ Chi được công bố chữa khỏi bệnh.

Công dân Cộng hoà Czech gửi lời cảm ơn những người đã chăm sóc mình.

Cái vẫy tay chào và tin tưởng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi.

Trong một diễn biến liên quan, sáng 30/3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cũng đã có 27 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh và được ra viện. Trong đó có cả trường hợp bệnh nhân số 17.

Đây là bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về nước, sau hơn 2 tuần Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới.