Nam chính Phố trong làng từng bị đạo diễn tẩy chay, bị ghét từ phim ra đời vì chuyên đóng vai "hãm"

Phạm Anh Tuấn - nam chính Phố trong làng từng bị ghét vì toàn đóng vai "hãm"

Phạm Anh Tuấn là nam diễn viên đang thu hút nhiều sự chú ý với vai diễn Nam - đồng chí trưởng công an xã của Phố trong làng. Có thể nói so với các vai diễn trước đây của Phạm Anh Tuấn, vai Nam là có sự "lột xác" nhiều nhất khi anh vào vai một công an chính trực, nghiêm túc, chín chắn. Trước đây, Anh Tuấn thường vào vai công tử, tay chơi, hay mới nhất, ở bộ phim Trở về giữa yêu thương, nhân vật của anh là một người chồng nhu nhược, gây ức chế cho khán giả.



Phạm Anh Tuấn ở hậu trường Phố trong làng.

Chính vì hay đóng những vai diễn "hãm" nên Phạm Anh Tuấn thường xuyên bị khán giả mắng chửi trên MXH. Thậm chí có nhiều khán giả không phân biệt được phim với đời đã xúc phạm cả nam diễn viên ngoài đời.

Thời điểm đóng Gạo nếp gạo tẻ, Phạm Anh Tuấn còn bị khán giả chê bai là diễn đơ, biểu cảm một màu, lúc nào cũng chỉ biết... trợn mắt. Tuy nhiên sang tới Phố trong làng, có thể thấy nam diễn viên đã biến đổi màu sắc diễn xuất đa dạng hơn. Dù còn gây ra nhiều tranh cãi, xong nhân vật Nam cũng nhận về những yêu thương của khán giả.

Phạm Anh Tuấn bị chê chỉ biết trợn mắt trong Gạo nếp gạo tẻ.

Phạm Anh Tuấn của Phố trong làng từng làm ca sĩ, bị đạo diễn tẩy chay

Phạm Anh Tuấn sinh năm 1990. Chàng trai trẻ gốc Hà Nội với chất giọng ấm áp đã từng xuất sắc đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2008, Phạm Anh Tuấn xuất sắc giành được giải Hot Vteen phong cách trong cuộc thi Hot VTeen và giải nhất cuộc thi "Nốt nhạc ngôi sao" năm 2009.

Năm 2010, Phạm Anh Tuấn tham gia bộ phim ca nhạc Những nụ hôn rực rỡ, sánh vai nhiều ngôi sao hạng A của thời điểm hiện tại như Thanh Hằng, Phương Thanh, Minh Hằng... Anh Tuấn đã làm nên chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy chông gai với cô hầu phòng do Minh Hằng thủ vai. Sau Những nụ hôn rực rỡ, Anh Tuấn còn đưa nhóm nhạc 4U từ phim ra đời khi thành lập nhóm nhạc với tên y hệt. Chuyển hướng sự nghiệp vào TP.HCM, Phạm Anh Tuấn từng gặp không ít khó khăn.

Anh Tuấn từng là một ca sĩ.

Có một giai đoạn, anh thú nhận với truyền thông rằng mình gần như bị tẩy chay tại TP.HCM vì giai đoạn đó, anh còn trẻ tuổi nên suy nghĩ mọi chuyện đơn giản, luôn đặt lợi ích nhóm lên trên tất cả. Mỗi khi được book show hay mời đóng phim, anh thường đưa ra yêu cầu với các đạo diễn là được mời... cả nhóm. Thế nên thời điểm đó, Anh Tuấn đã bị nhiều đạo diễn từ chối hợp tác và gặp khá nhiều khó khăn trên con đường sự nghiệp.

Phạm Anh Tuấn điển trai ngoài đời.

Nhóm nhạc của Phạm Anh Tuấn duy trì được 2 năm rồi tan rã. Hiện tại, Phạm Anh Tuấn gần như cũng chỉ tập trung vào sự nghiệp đóng phim. Ở tuổi 31, nam diễn viên từng góp mặt ở hàng loạt bộ phim nổi tiếng. Trước Phố trong làng, Anh Tuấn từng đóng Trở về giữa yêu thương, Gạo nếp gạo tẻ, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Trái tim có nắng, 5S Online, Đảo xanh...

Anh Tuấn từng đóng Những nụ hôn rực rỡ với Minh Hằng.

Anh Tuấn vào vai chồng Việt Hoa trong Trở về giữa yêu thương.