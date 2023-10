Nam chính phim 18+ "Thành phố ngủ gật" cưới cô em sau khi có cảnh nóng với cô chị

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Việt đang có một bộ phim rất đáng xem, đó là "Thành phố ngủ gật". Nội dung phim xoay quanh Tảo - một chàng thanh niên 26 tuổi, sống một cuộc sống bình thường, đơn độc giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp, phồn hoa. Một ngày, một nhóm côn đồ xăm trổ cũng tới lẩn trốn trong khu nhà hoang người thanh niên đang sinh sống. Chúng mang theo ồn ào, bạo lực, say xỉn cùng một cô gái điếm. Người thanh niên bị nhóm côn đồ bắt nạt, hành hạ, bắt đầu có những chuyển biến dữ dội về tâm lý.



Nam chính Quốc Toàn cưới em gái bạn diễn đóng cảnh nóng cùng mình

Vai chính được giao cho Quốc Toàn. Dù rất thích gương mặt điển trai, trong sáng của Quốc Toàn nhưng đạo diễn Lương Đình Dũng đã nhiều lần đánh trượt anh, thậm chí từ chối tiếp tục casting vì Quốc Toàn bám riết quá. “Cho đến một lần Quốc Toàn gửi một video đến cho tôi, tôi ngồi xem lại video Toàn diễn tôi thấy tinh thần của Toàn. Tôi gọi Toàn hỏi: Quyết tâm chưa. Toàn bảo: Em sẽ làm tốt hơn anh nghĩ. Tôi thích điều đó” – Lương Đình Dũng kể lại.

Hiền Lê tại đám cưới của bạn diễn và em gái.

Vai cô gái điếm được giao cho Hiền Lê. Thực tế, đạo diễn từng mời nhiều diễn viên nhưng ai cũng từ chối đóng cảnh sexy này. Cuối cùng anh tìm được Hiền Lê - một người sắp sang Mỹ định cư với chồng. Trước đó, Hiền từng tham gia rất nhiều vai nhỏ trong các phim truyền hình và một số phim tốt nghiệp của học viên trường Sân Khấu Điện Ảnh. Cô được đào tạo tại trường Sân Khấu Điện Ảnh, công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ một thời gian. Hiền tham gia sân khấu kịch nhiều hơn là điện ảnh. Vai diễn thành công nhất của cô là Ôsin Tươi trong “Bộ Tứ 10A8”.

Trước yêu cầu của đạo diễn về những cảnh nude, Hiền Lê tỏ ra rất chuyên nghiệp. Cô bảo: “Cảnh nóng đòi hỏi độ chuyên nghiệp cũng như đội ngũ làm phim có ý thức. Khi đề cập đến việc có quay cảnh “hở” không và “hở” bao nhiêu, bản thân Hiền là một diễn viên được đào tạo có bài bản cảm thấy nếu yêu cầu nằm trong vòng kiểm soát của bản thân và phục vụ cho mục đích nghệ thuật thì mình không ngại. Trước khi quay, đạo diễn và team cũng bàn bạc kỹ là sẽ thực hiện cảnh nóng như thế nào. Khi quay, chỉ có những người thực sự liên quan ở đó. Mọi người đều rất chuyên nghiệp nên Hiền thấy tự tin và tập trung vào diễn xuất hơn”.

Diễn viên Hiền Lê.

Sau khi phim “Thành phố ngủ gật” đóng máy, nam chính Quốc Toàn và em gái của Hiền Lê chính thức hẹn hò. Hiện tại hai người đã thành vợ chồng sinh hạ một bé gái rất đáng yêu. Nói về việc từng thực hiện cảnh quay nhạy cảm với em rể, Hiền Lê cho biết: “Trong khi quay, cả hai chị em đều rất nghiêm túc, kể cả khi thực hiện cảnh nhạy cảm cũng không có đụng chạm thân thể nên có thể nói là không có gì đáng ngại. Hiền luôn coi Toàn như em trai và rất mong hai em mình có cuộc sống vợ chồng như ý”.

"Thành phố ngủ gật": Kinh phí thấp nhưng chất lượng cao đáng kinh ngạc

Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ “Thành phố ngủ gật” chỉ quay trong vòng 10 ngày với kinh phí 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Đây là con số kinh phí sản xuất thấp kỷ lục khiến nhiều người ngạc nhiên cho một bộ phim điện ảnh chỉn chu, đầy tính nghệ thuật.

Tuy kinh phí thấp nhưng phim lại quy tụ những nhà làm phim nổi tiếng quốc tế: Giám đốc hình ảnh BANK CHALERMPORNPANIT (có phim đã chiếu ở LHP Berlinale, Busan, Hong Kong, Đài Loan…), nhạc sĩ MARTYNAS BIALOBZESKIS (Chủ tịch Ban Thanh niên của Liên minh các nhà soạn nhạc Litva, từng biểu diễn ở Latvia, Estonia, Đức, Ba Lan, Mỹ...), những người này thích kịch bản và phong cách làm phim của Lương Đình Dũng nên đã ủng hộ anh hết mình và nhận mức cát-xê tượng trưng. Phim cũng được chỉnh màu tại Hàn Quốc và làm hậu kỳ tại Thái Lan.

Theo tiết lộ của Lương Đình Dũng, trong quá trình lên kế hoạch thực hiện “Đồi hành xác” và “Ma đói, mật mã 45”, Nhà đầu tư nước ngoài muốn anh thực hiện một bộ phim để định hình phong cách mở màn cho việc đưa hai dự án kinh dị tới 70 quốc gia. Sau khi “Thành phố ngủ gật” hoàn thành, bộ phim bất ngờ đã vượt qua hàng ngàn phim từ các nơi trên thế giới và được lựa chọn vào vòng đề cử giải “Grand Prix” cho phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Tallinn Blacknights lần thứ 25 (LHP Hạng A thế giới), lựa chọn vào hạng mục Soul of Asia tại Liên hoan phim quốc tế lớn nhất của Ấn Độ - International Film Festival of India (IFFI) lần thứ 50, lựa chọn vào hạng mục Panorama - Liên hoan phim FNC Duneuvu, Canada lần thứ 49 và đề cử giải Netpac Award tại Liên hoan phim quốc tế Kolkata (Ấn Độ) lần thứ 26. Trước đó Lương Đình Dũng cũng được một thành viên Liên hoan phim Venice đề nghị mang “Thành phố ngủ gật” tới Liên hoan phim này nhưng do bộ phim chưa kịp xin phép trong thời điểm đó nên đã lỡ mất cơ hội.

Theo chia sẻ của đạo diễn, trước khi chiếu ở Việt Nam bộ phim đã chiếu ở Estonia, Ấn Độ và Canada và gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. “Khi chiếu ở Liên hoan phim, Trưởng Ban giám khảo nói với tôi: Phim của bạn cần điều chỉnh lại và giảm đi sự gai góc bạo lực nếu không không thể trao giải được. Họ dặn tôi cũng nên tránh tới các địa điểm chiếu phim. Có một nhóm các nhà làm phim và bảo vệ động vật đến trực tiếp tìm tôi và họ hỏi tôi chi tiết những con gà thực tế thế nào. Tôi phải giải thích một số con gà đã được thả và một số cảnh được thực hiện bằng kỹ xảo. Lúc đó thật căng thẳng” – Lương Đình Dũng chia sẻ.