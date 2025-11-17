Nam ca sĩ Việt suýt mất thính lực sau 3 lần phẫu thuật, chứng kiến mẹ gục ngã ngay trước mắt

Tối 16/11, tập 10 của Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng với vòng Live Stage 4, gồm hai round đầy kịch tính. Càng về cuối chương trình, các anh trai càng bộc lộ những khía cạnh mới mẻ của bản thân, đồng thời mang đến những màn trình diễn đầu tư cả về ý tưởng lẫn nội dung, khiến khán giả không thể rời mắt.

Tiết mục lấy nhiều nước mắt nhất Live Stage 4 Anh Trai Say Hi - Ở Đây Ai Cũng Thương Con

Bên cạnh những tiết mục nổi bật như màn ballad đầy cảm xúc của team Vũ Cát Tường với ca khúc Thức, nơi Robber lần đầu thử sức với dòng nhạc ballad, hay phần trình diễn vui nhộn, sáng tạo của team Bray, tiết mục Ở Đây Ai Cũng Thương Con của team CONGB lại chạm thẳng vào trái tim khán giả. Những giai điệu và câu chuyện trong tiết mục khiến không ít người xúc động rơi nước mắt, trở thành điểm nhấn cảm xúc của tập phát sóng.

Câu chuyện cảm động của Rio

Tâm điểm cảm xúc của vòng Live Stage 4 thuộc về câu chuyện chân thật và đầy xúc động của Rio. Anh Trai tâm sự về hành trình vượt khó cá nhân đầy thử thách khi bản thân chỉ còn 30% thính lực ở tai phải.

Rio chia sẻ: “Em đã trải qua 3 lần phẫu thuật, lúc đó em mới học cấp 2 thôi. Hai lần đầu em đã thất bại, gần như nếu lần thứ ba nữa mà không thành công thì em sẽ mất hoàn toàn thính lực bên tai phải, và thậm chí con virus có thể ăn vào não em. Mẹ em đã đưa em đến tất cả các tỉnh thành phía bắc, mẹ em cứ biết có thầy nào tốt thì mẹ em đưa em đến. Và em không bao giờ quên được, em đã tỉnh dậy trong lúc mà em thực hiện phẫu thuật, và cái hình ảnh rất là kinh khủng, em nhìn thấy mẹ em gần như gục ngã trước mắt em và đến bây giờ em vẫn không thể nào quên được hình ảnh ấy. Em cũng cố gắng bằng mọi sức bằng mọi giá để lần này được hát một bài hát cho mẹ em nghe và cuối cùng em cũng đã làm được điều ấy.”

Anh Trai Rio vừa nói vừa khóc

Câu chuyện của Rio khiến Trấn Thành không kìm được xúc động, lập tức dành một cái ôm ấm áp và gửi lời động viên chân thành. Phía dưới sân khấu, mẹ Rio và vợ của Anh Trai - 52Hz cũng có mặt tại chương trình để cổ vũ. Khi được hỏi về cảm xúc, mẹ Rio chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động khi thấy con trưởng thành và được sống với đam mê của mình. Tôi rất tự hào về con. Mẹ yêu con.” Nghe những chia sẻ này, các anh trai khác trong chương trình cũng không cầm nổi nước mắt, khán giả có mặt tại trường quay lặng đi trước khoảnh khắc chân thật, đầy cảm xúc.

Mẹ Rio và 52Hz ở trường quay

Rio xúc động nghe mẹ chia sẻ

Tiết mục Ở Đây Ai Cũng Thương Con lấy cảm hứng từ những người con lao động xa quê, gợi nhắc câu chuyện về những người phải rời gia đình để mưu sinh, vừa chống chọi khó khăn vừa giữ gìn tình cảm với người thân. Sân khấu được dàn dựng tinh tế theo bối cảnh công trường, mở màn với hình ảnh diễn viên Thanh Hiền - “người mẹ quốc dân” gọi điện hỏi thăm con, kết hợp cùng lời thoại quen thuộc của anh trai Ngô Kiến Huy.

Những chi tiết nhỏ như ánh mắt, cử chỉ, và cảm xúc chân thật của các anh trai, kết hợp cùng giai điệu sâu lắng của ca khúc, đã khiến khán giả nghẹn ngào. Đặc biệt ở đoạn cao trào, khi hình ảnh người con ngã xuống trên sân khấu, ánh sáng dịu chuyển sang tông trầm, âm nhạc hòa cùng nhịp tim khán giả, cảm xúc dâng trào, tạo nên sức lay động mạnh mẽ.

Tiết mục Ở Đây Ai Cũng Thương Con lấy trọn nước mắt khán giả

Ca khúc do CONGB, Ogenus và Rio chắp bút, dựa trên trải nghiệm và xúc cảm sâu sắc của từng anh trai, đặc biệt là Rio, người đã phải viết đi viết lại nhiều lần để truyền tải trọn vẹn tâm tư và câu chuyện của mình. Phần trình diễn không chỉ là một bài hát đơn thuần mà còn là lời tri ân đầy ấm áp của các anh trai gửi đến mẹ, đồng thời thay lời nhắn nhủ của những người con xa quê đến những người thân yêu, gửi gắm tình cảm, sự biết ơn và niềm hy vọng vượt qua mọi khó khăn.

Tiết mục kết thúc cũng đồng thời khép lại tập 10, đưa chương trình tiến tới gần cuối hành trình của mùa 2. Sau Live Stage 4, các anh trai sẽ bước vào Live Stage 5 - vòng chung kết cuối cùng, nơi những gương mặt xuất sắc nhất sẽ tỏa sáng trên sân khấu. Đây không chỉ là cuộc thi về tài năng mà còn là cơ hội để khán giả chứng kiến sự trưởng thành, nỗ lực và bản lĩnh của từng Anh Trai suốt chặng đường vừa qua. Vòng chung kết hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả theo dõi chương trình.