Từ cậu bé bán phở đến giọng ca tenor hàng đầu

Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là nghệ sĩ chèo Lưu Nga, còn cha là bác sĩ Bằng Bùi – người cũng rất đam mê ca hát. Anh có hai người anh trai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ngay từ nhỏ, Bằng Kiều đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi có thể hát theo mẹ mỗi lần bà tập chèo. Gia cảnh khó khăn khiến mẹ anh sớm nghỉ hát, mở quán phở ở đường Ngô Sĩ Liên. Từ đó, cậu bé Bằng Kiều vừa phụ mẹ buôn bán, vừa nuôi giấc mơ ca hát. Nhận thấy năng khiếu nổi trội của con, gia đình đã gom góp cho anh học thanh nhạc và thi vào Nhạc viện Hà Nội.

Ca sĩ Bằng Kiều.

Trải qua thời gian rèn luyện, Bằng Kiều trở thành một trong những giọng nam cao (tenor 1) hiếm có của nhạc nhẹ Việt Nam, sở hữu âm sắc sáng, kỹ thuật chắc và phong cách biểu diễn cảm xúc.

Anh từng tham gia các ban nhạc Chìa khóa vàng, Hoa sữa, Quả dưa hấu, sau đó hoạt động solo và nổi tiếng với bản hit “Trái tim bên lề” năm 2000.

Từ đây, tên tuổi Bằng Kiều gắn liền với thế hệ ca sĩ trẻ thập niên 1990 cùng Mỹ Linh, Thu Phương, Hà Trần, góp phần tạo nên thời kỳ vàng của Làn Sóng Xanh.

Tình duyên nhiều thăng trầm: Từ Mỹ Linh đến vợ kém 17 tuổi

Trong chuyện tình cảm, Bằng Kiều từng trải qua nhiều mối tình đáng chú ý. Những năm đầu thập niên 1990, anh yêu ca sĩ Mỹ Linh trong 6 năm và từng sáng tác tặng cô ca khúc Dòng sông sao.

Dù chia tay, cả hai vẫn giữ quan hệ tốt. Diva Mỹ Linh kể trên báo Lao Động rằng, chồng hiện tại của cô – nhạc sĩ Anh Quân – còn thân với Bằng Kiều trước khi cưới vợ, và từng phối lại bài Trái tim không ngủ yên để Mỹ Linh song ca cùng tình cũ.

Năm 2002, Bằng Kiều kết hôn với ca sĩ Trizzie Phương Trinh, hơn anh 7 tuổi. Họ tổ chức lễ cưới ở cả Mỹ và Việt Nam, có ba con trai trước khi ly hôn năm 2013. Dù chia tay, hai người vẫn giữ quan hệ văn minh, cùng nuôi dạy con. Nam ca sĩ nhiều lần gửi lời cảm ơn vợ cũ:

Báo Lao Động trích lời nam ca sĩ: “Cảm ơn bà bạn Trizzie Phương Trinh đã nuôi nấng và dạy dỗ các con. Với người bình thường thì một đứa con đã là khó, đây những ba ông thì chỉ có ‘super mom’ mới làm được”.

Bằng Kiều có quan hệ tốt với vợ cũ.

Hạnh phúc bên vợ kém 17 tuổi.

Bà xã hiện tại của anh cũng có quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng.

Cô cũng có quan hệ tốt với các con riêng của chồng.

Sau đó, Bằng Kiều có thời gian hẹn hò Hoa hậu Dương Mỹ Linh, nhưng cả hai chia tay sau vài năm gắn bó.

Đến năm 2022, anh công khai có con trai thứ tư với vợ trẻ Mai Linh, kém 17 tuổi. Ban đầu, nam ca sĩ giữ kín đời tư, song về sau đã thoải mái chia sẻ hơn. Mai Linh không hoạt động nghệ thuật, sở hữu nhan sắc dịu dàng, đảm đang, được Trizzie Phương Trinh – vợ cũ của Bằng Kiều khen là “khéo léo, tình cảm, ai gặp cũng yêu mến”.

Hiện Bằng Kiều sống cùng Mai Linh và con trai nhỏ tại Hà Nội. Anh chia sẻ: "Các con tôi đều hiểu em còn bé nên bố dành thời gian cho em nhiều hơn. Tôi cũng thường xuyên gọi để mấy anh em nói chuyện, nhìn thấy nhau suốt", tờ Lao Động dẫn lời nam ca sĩ sinh năm 1973.

Ngoài đi hát, nam ca sĩ dành nhiều thời gian ở nhà chăm con, phụ vợ nấu ăn, thay tã. Anh thường đăng ảnh bốn cậu con trai lên mạng xã hội và khoe mối quan hệ thân thiết giữa mẹ ruột – nghệ sĩ Lưu Nga và con dâu mới.

Tài sản “khủng”, cuộc sống sung túc ở cả Mỹ và Việt Nam

Sau gần ba thập niên ca hát, Bằng Kiều sở hữu khối tài sản lớn với biệt thự ở Mỹ và căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Đầu năm 2023, anh khoe “túp lều lý tưởng” mới mua ở phố Lương Yên (Bạch Đằng, Hà Nội), có view hướng sông Hồng và cầu Long Biên.

Báo Tiền Phong dẫn chia sẻ của nam ca sĩ: “Nhỏ xinh thôi, nhưng cũng vô cùng sung sướng và tự hào vì đó là thành quả của lao động. Cảm ơn tất cả nhũng người thân yêu luôn bên cạnh, đồng hành, giúp đỡ, yêu thương tôi, điều mà tôi cho rằng mình là người giàu có trên cuộc đời này”.

Một góc trong biệt thự 2.000 m2 của Bằng Kiều ở Mỹ được đặt tên là những đường phố ở Hà Nội.

Trước đó, Bằng Kiều từng gây chú ý với căn biệt thự 2.000 m² tại bang California (Mỹ), cách nhà vợ cũ không xa để tiện chăm sóc con. Nam ca sĩ cho biết mình không quan tâm giá trị tài sản, cũng không quan trọng nhà phải đẹp nhất nhưng đó phải là ngôi nhà độc và lạ.

Ngoài bất động sản, Bằng Kiều còn là “tay chơi xe ngầm” trong showbiz Việt. Anh từng tậu siêu xe trị giá khoảng 14 tỷ đồng, bổ sung vào bộ sưu tập xe sang tại Mỹ.

Dù đã ngoài 50 tuổi, Bằng Kiều vẫn chăm chỉ chạy show ở cả hai bờ Thái Bình Dương, vừa biểu diễn tại Việt Nam vừa lưu diễn hải ngoại. Với giọng hát nội lực và đời sống viên mãn, nam ca sĩ được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và hạnh phúc hiếm hoi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.