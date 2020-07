Nam ca sĩ gây chấn động khi tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ và cuộc hôn nhân với người vợ đã 2 đời chồng, thị phi bậc nhất Hollywood

Hôm nay, báo chí thế giới đồng loạt đăng tải thông tin nam rapper người Mỹ Kanye West lên tiếng, xác nhận sẽ ứng cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Công chúng thế giới vô cùng ngỡ ngàng trước quyết định của nghệ sĩ này. Tên tuổi của anh cũng trở nên được biết đến toàn cầu, kể cả những người không quan tâm đến nghệ sĩ hay chưa từng biết đến tên anh.

Nói đến Kanye West, người ta không thể bỏ qua chuyện tình yêu và hôn nhân của anh với cô nàng trong gia tộc Kardashian - Kim “siêu vòng 3”.

Cuộc chạm mặt rồi "rung động" ngay từ cái nhìn đầu tiên

21/10/2013, Kanye West chính thức cầu hôn Kim ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 33 của cô bằng một chiếc nhẫn kim cương 15 carat đến từ nhãn hiệu Lorraine Schwartz.

Địa điểm tổ chức lễ cầu hôn là sân vận động AT&T Park ở San Francisco. Mẹ và các chị em của Kim chứng kiến giây phút đó đều vô cùng xúc động. Lễ cầu hôn này cũng là cái kết đẹp cho hơn 1 năm hẹn hò chính thức của cả hai.

“Đêm qua thực sự điên rồ. Tôi là cô gái may mắn nhất thế giới. Tôi sẽ kết hôn với người bạn thân nhất của mình”, Kim Kardashian chia sẻ với E! ngay sau đó.

Lễ cầu hôn của cả hai tại sân vận động.

Tuy nhiên để có được 1 năm hẹn hò và cái kết tuyệt đẹp đó là hành trình 9 năm ròng rã từ khi “rung động” cho đến lúc được ở bên nhau của nam rapper giàu có với cô nàng thị phi bậc nhất Hollywood.

Kanye gặp Kim lần đầu tiên vào năm 2004 khi cô vẫn là vợ của Damon Thomas. Nam rapper tâm sự rằng mình hoàn toàn bị hớp hồn trong lần chạm mặt đó: “Tôi quá ấn tượng với cô ấy. Kim từng là người trong mộng của tôi. Tôi đã yêu Kim trước khi được trò chuyện với cô ấy”.

Tuy nhiên thời điểm ấy, Kim là gái có chồng nên cả hai giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần mà thôi.

Năm 2006, Kanye nhìn thấy bức ảnh Kim chụp hình cùng người bạn thân cũ Paris Hilton. Anh lần nữa rung động trước cô gái này.

Kanye lúc này đang trong mối quan hệ tình cảm với nhà thiết kế Alexis Phifer. Hai người đã đính hôn trong năm 2006. Kim chia tay Damon Thomas và yêu cầu thủ bóng đá Reggie Bush.

Năm 2008, Kanye chia tay Alexis nhưng anh cũng nhanh chóng cặp kè với nữ người mẫu đầu trọc Amber Rose. Cho đến khi gặp nhau lần thứ 3 tại New York vào năm 2009, mối quan hệ của Kanye và Kim mới có chút thay đổi.

Khi đó, tham gia show truyền hình của mẹ ruột Kim - bà Kris Jenner, Kanye đã bị mê đắm trước Kim. Thậm chí, sau này nam rapper thú nhận rằng hình ảnh của nữ diễn viên lúc ấy đã luôn lảng vảng trong tâm trí mình, chẳng thể nào gạt đi được.

Trong một lần hợp tác, chính nam rapper này đã thể hiện sự ngưỡng mộ của mình dành cho Kim: “Tôi muốn có một diễn viên như Kim Kardashian để đóng vai Công chúa Leia bởi vì mông cô ấy thật hoàn hảo. Kim Kardashian chỉ đơn giản là quá hoàn hảo thôi”.

Lần thứ 4 gặp mặt của cả hai là khi họ cùng xuất hiện tại một cửa hàng thời trang vào tháng 10/2010. Lúc này, Kanye đang độc thân còn Kim đã chia tay cầu thủ Reggie và ở bên cầu thủ bóng đá khác là Mike Austin.

Tháng 8/2011, Kim Kardashian gây choáng váng khi tuyên bố tổ chức lễ cưới với ngôi sao bóng rổ Kris Humphries. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài đúng 72 ngày và tốn không ít giấy mực của báo giới.

Cặp đôi đồng hành trong nhiều sự kiện.

Cuộc hôn nhân đắt giá

Sau khi tuyên bố ly hôn với Kris, thông tin Kim hẹn hò với Kanye bắt đầu xuất hiện trên báo giới. Tháng 3/2012, Kim và Kanye trông rất tình tứ khi sánh đôi tại tuần lễ thời trang Paris.

Cuối tháng 4, họ nắm tay nhau đi dạo tại New York và lọt vào ống kính của giới truyền thông. Những cuộc hò hẹn của họ ngày càng dày đặc. Kim luôn ăn mặc rất gợi cảm để gây ấn tượng với Kanye.

Một tháng sau đó, những hình ảnh thân mật của hai người tại một trận đấu bóng lại một lần nữa trở thành tâm điểm trên mặt báo. Cũng trong tháng 5, Kim và Kanye cùng xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes.

Kanye khi phát hành ca khúc Theraflu cũng có một câu hát “I’ll admit I had fell in love with Kim. Around the same time, she had fell in love with him” (Tôi thừa nhận tôi đã yêu Kim, cùng khoảng thời gian cô ấy phải lòng gã kia).

Đây được cho là lời ám chỉ về mối quan hệ của Kim và Kris. Chính tại thời điểm cô kết hôn lần 2 thì Kanye đã bắt đầu yêu Kim chứ chẳng phải chỉ là chuyện có cảm tình như trước nữa. Họ đã trải qua quá nhiều mối quan hệ để rồi mới có thể đến bên nhau.

Trong suốt những tháng ngày yêu đương, khi đồng hành đến bất cứ đâu, cặp đôi này cũng chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình ở chốn đông người.

Vào sinh nhật năm 2012 của Kim, cặp đôi vui mừng thông báo rằng Kim đang mang thai em bé đầu lòng của họ.

Kim khi ấy trong niệm hạnh phúc tột cùng đã tiết lộ: “Tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc ở bên cạnh ai khác ngoài người đàn ông tôi nguyện đồng hành này”.

Rào cản hiện tại cho mối quan hệ của họ chính là chuyện ly hôn của Kim. Được biết, cả hai tuyên bố ly hôn song mọi thủ tục chưa được hoàn thành. Cả Kim và Kanye đều cố gắng để giải quyết mọi thứ trước khi Kim sinh em bé. Sau 20 tháng ròng rã, Kim Kardashian cuối cùng cũng đã chính thức trở thành người độc thân vào tháng 4/2013.

Kim với bụng bầu đi giải quyết chuyện ly hôn.

Tháng 6 cùng năm đó, cô sinh em bé đầu lòng ở Los Angeles. Bé gái được đặt tên là North West.

Sau lễ cầu hôn vào ngày sinh nhật 33 tuổi của Kim, cả hai bắt tay chuẩn bị cho việc tổ chức đám cưới. Hôn lễ của họ được cho là tiêu tốn đến hàng chục triệu đô.

Trong lần thứ 3 kết hôn của mình, Kim vẫn được chồng cho tận hưởng tất cả những điều tuyệt vời nhất. Kanye không tiếc tay “chi mạnh” cho đám cưới đầu tiên của anh.

Họ tổ chức lễ cưới tại cả Pháp và Ý. Ở Pháp địa điểm là Cung điện Versailles. Báo chí phương Tây đưa tin trong giờ cử hành hôn lễ, nam ca sĩ cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Thậm chí, anh căng thẳng đến mức không thể nói trôi chảy lời tuyên thệ của mình và lo sợ sẽ bật khóc.

Còn tại Ý, họ tổ chức tại lâu đài Forte di Belvedere ở Florence. Đôi vợ chồng thuê 2 máy bay để đưa khách từ Paris đến Florence tổ chức hôn lễ.

Đó là một đám cưới trong mơ đối với bất cứ cô dâu nào. Sau khi là vợ chồng, cặp đôi Kim - Kanye West vẫn đồng hành cùng nhau qua nhiều sóng gió. Nam ca sĩ luôn bảo vệ vợ trước dư luận và truyền thông, thỏa mãn cho các sở thích của cô vợ sở hữu thân hình nóng bỏng.

Tổ ấm hạnh phúc của cả hai.

Một lần Kim gặp cướp ở Paris, Kanye đã hủy ngang show diễn tại New York để vội vã chạy bên an ủi vợ trong khi cô suy sụp, sợ hãi. Thế mới biết, Kanye coi vợ trên tất cả như thế nào.

Dù cặp đôi này mang nhiều thị phi nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng, tình yêu cũng như mối quan hệ của họ là niềm ao ước của không ít siêu sao Hollywood.

Nguồn: The Mirrors, Vogue