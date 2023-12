Năm 2023 của Harry - Meghan: "Quay lưng" với gia đình để rồi trở thành "kẻ thất bại nhất Hollywood"

Từng là một trong những cặp đôi được kỳ vọng sẽ có đóng góp lớn cho Vương thất Anh khi kết hôn vào năm 2018 nhưng sau khi quyết định từ bỏ tước hiệu hoàng gia vào năm 2020, cuộc sống của Harry và Meghan đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Harry - Meghan gặp nhiều sóng gió sau 3 năm rời hoàng gia

Chuyển đến California (Mỹ) định cư, hai vợ chồng Hoàng tử Harry dự định sẽ độc lập hoàn toàn về tài chính, thành lập một tổ chức từ thiện và cùng tham gia vào nhiều dự án khác nhằm gia tăng độ nhận diện cũng như danh tiếng của họ trên đất Mỹ. Mặc dù vậy, quyết định quay lưng với gia đình của cặp đôi nhà Sussex đã khiến họ phải đối mặt với nhiều chỉ trích, chế giễu không thương tiếc từ phía dư luận.

"Quay lưng" với chính gia đình

Cuối năm 2022, vợ chồng Harry - Meghan bắt đầu chiến dịch của mình với bộ phim tài liệu "Harry&Meghan" được đăng tải trên nền tảng stream Netflix. Tại đây, họ tiết lộ vô số chi tiết diễn ra kể từ trước đám cưới của cặp đôi cho tới khi cả hai rời khỏi Vương thất Anh để gây dựng cuộc sống mới ở Mỹ.

Bộ phim tài liệu của Harry - Meghan gây chấn động khi tiết lộ nhiều câu chuyện của gia đình hoàng gia

Tuy nhiên, những động thái của Harry lại không chỉ dừng lại tại đó khi chưa đầy 1 tháng sau, vào ngày 10/01/2023, anh đã cho ra mắt tự truyện Spare (Tạm dịch: Người thừa) và hé lộ nhiều câu truyện bên trong gia đình hoàng gia.

Trong cuốn sách này, vị hoàng tử tóc đỏ còn đặc biệt nhấn mạnh câu chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa anh và anh trai William với những cuộc cãi vã, xung đột giữa cả hai; mối quan hệ căng thẳng giữa hai nàng dâu hoàng gia Kate và Meghan hay mối quan hệ với mẹ kế Camilla,... Những tiết lộ này được coi là những "quả bom" dội thẳng vào Hoàng gia Anh và khiến cho không ít người hâm mộ hoàng gia phải lên tiếng chỉ trích hành động của Hoàng tử Harry.

"Spare" của Hoàng tử Harry trở thành tựa sách bán chạy nhưng cũng khiến Harry nhận về nhiều "gạch đá"

Thậm chí vào Lễ đăng quang vua Charles III vào tháng 5 năm nay, mặc dù Harry có trở về để tham dự nhưng anh được cho là không hề có bất kỳ tương tác nào với các thành viên gia đình và lập tức rời đi ngay sau khi buổi lễ chính thức kết thúc.

Hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định rằng mối quan hệ giữa Harry và Meghan với những thành viên còn lại trong Vương thất Anh dường như đã không thể cứu vãn. Tuy nhiên, việc cặp đôi liên tục tiết lộ các bí mật hoàng gia có giúp họ được chào đón tại Hollywood?

Nỗ lực tìm chỗ đứng nhưng vẫn là "kẻ thất bại nhất Hollywood"

Kể từ ngày đến Mỹ sinh sống, Meghan và Harry đã được trao cho vô số những cơ hội lớn nhờ danh hiệu hoàng gia và câu chuyện của họ. Tại đây, cặp đôi đã cùng nhau xây dựng Qũy Archewell; ký hợp đồng với hàng loạt ông lớn trong ngành giải trí như Netflix, Spotify; phát hành tự truyện Spare và được mời đến tham dự nhiều sự kiện của người nổi tiếng.

Mặc dù vậy, năm 2023 lại cho thấy gia đình nhà Sussex không đạt được quá nhiều thành công từ những thương vụ của mình lại còn phải nhận về nhiều những bình luận tiêu cực từ phía công chúng và thậm chí là bị chế giễu không thương tiếc trong những bộ phim hài châm biếm nổi tiếng.

Cặp đôi bị hai bộ phim hoạt hình đình đám nước Mỹ chế giễu

Cụ thể, vào tháng 3, phim hoạt hình nổi tiếng South Park đã chế nhạo cặp đôi này bằng một tập phim có tựa đề "Chuyến đi đòi quyền riêng tư khắp thế giới", trong đó cặp đôi được tái hiện như những người luôn đòi quyền riêng tư nhưng lại luôn dùng câu chuyện của mình để thu hút giới truyền thông một cách mâu thuẫn. Tháng 10, Harry - Meghan cũng tiếp tục bị réo tên chế giễu trong loạt phim hoạt hình đình đám nước Mỹ - Family Guys.

Bên cạnh đó, hợp đồng podcast Archetypes trị giá 20 triệu USD của Meghan và ông lớn Spotify cũng chính thức bị hủy vào tháng 6 chỉ sau một mùa phát hành. Sau khi tin tức được đưa ra, chính người đứng đầu công ty Bill Simmons đã không ngần ngại tố cáo và gọi Harry - Meghan và "kẻ nghiền nát" khiến cho danh tiếng của họ lại càng xấu đi.

Hợp đồng với ông lớn Spotify của Meghan bị hủy dù chỉ mới phát hành một mùa

Mọi chuyện chưa dừng lại với Harry - Meghan khi họ được cho là bị vua Charles yêu cầu dọn khỏi dinh thự Frogmore Cottage, nơi từng là nhà tân hôn và sinh sống của cả hai trong khoảng thời gian ở Anh.

Đồng thời, báo cáo thường niên về hoạt động từ thiện của Harry và Meghan tại Qũy Archewell đang cho thấy tình hình tài chính của tổ chức này đang có vấn đề khi số tiền quyên góp đã giảm gần 9 triệu bảng Anh trong một năm. Ngoài ra, Harry cũng liên tiếp thất bại trong các vụ kiện tụng báo chí Anh. Ở lần gần nhất, anh bị buộc trả hơn 60.000 USD cho The Mail on Sunday.

Cặp đôi bị đưa vào danh sách "Những kẻ thất bại nhất Hollywood năm 2023"

Sau hàng loạt các thương vụ không thành, Harry và Meghan đã chính thức được The Hollywood Reporter, tờ báo được ví như "kinh thánh showbiz", nêu tên trong danh sách "Những kẻ thất bại nhất Hollywood năm 2023''.

Nhận định về cặp đôi The Hollywood Reporter cho biết: "Sau một bộ phim tài liệu Netflix than vãn, một tiểu sử than vãn (Spare) và một podcast trơ lì, thương hiệu của Harry và Meghan đã phồng lên như một quả bong bóng chỉ chờ được nổ tung - và South Park chính là cái kim chọc."

