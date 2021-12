Năm 2021: Một năm rầm rộ quảng cáo quá đà, bị bóc phốt tùm lum, từ nghệ sĩ đến doanh nghiệp đều không tránh khỏi rắc rối

Năm 2021 cũng là năm của nhiều quảng cáo "thổi phồng" lên ngôi, không chỉ dừng lại ở nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật mà một bộ phận huấn luyện viên cho đến một số doanh nghiệp cũng quảng cáo quá đà, khiến người dân hiểu lầm về công dụng, thậm chí có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về sức khỏe con người và tiền bạc.

01.

Huấn luyện viên quảng cáo quá đà từ việc giảm cân đến bài tập thần thánh đốt cháy calo, tăng chiều cao...

4 tháng trước, các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội được một phen bàn tán xôn xao trước phát ngôn của HLV, VĐV Phan Bảo Long. Trong một chương trình kêu gọi đầu tư, khi được một Shark hỏi có thể giúp mình giảm được bao nhiêu cân trong thời gian cụ thể ra sao, HLV, VĐV Phan Bảo Long đã không ngần ngại trả lời nhanh chóng vị Shark này có thể giảm hẳn 10kg chỉ trong vòng một tháng.

Câu trả lời ngay sau đó gặp nhiều ý kiến bình luận trái chiều vì giảm cân nhanh trong thời gian ngắn như vậy không đảm bảo chuẩn y khoa. Còn nếu vị huấn luyện viên vẫn đảm bảo giảm cân chuẩn y khoa thì tất nhiên đây là lời tự PR bản thân được "thổi phồng".

3 tháng trước, một cô gái tự nhận mình là huấn luyện viên có thân hình bốc lửa đưa ra bộ giáo án "2 tuần phép thuật cho cơ thể" với những tiêu đề hấp dẫn như "nung chảy mỡ bụng", "độ mông quả đào", "công thức kéo chân", "công thức chân thon", "hủy diệt mỡ bụng", "nâng mông quả đào"... Những lời quảng cáo có cánh, những tiêu đề vô cùng thu hút, khơi gợi, giáo trình tập luyện chỉ vỏn vẹn trong 14 ngày của cô gái nhận được sự quan tâm lớn của hội chị em phụ nữ.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu, giới chuyên gia nhận định đây chỉ là chiêu trò marketing, là một cách quảng cáo để đánh bóng tên tuổi. Dù chưa rõ trong đó cụ thể có những bài tập gì, phải tập ra làm sao... nhưng chung quy lại để đạt mục tiêu cơ thể đẹp toàn diện quá đỗi nhanh chóng như vậy thì hầu như không ai có thể tập được.

Trong năm qua, mạng xã hội được một phen bùng nổ với hàng loạt video hướng dẫn tập trong thời gian ngắn nhưng đốt calo siêu khủng, khiến hội chị em bỉm sữa lao đầu vào tập luyện. Chỉ cần lên Youtube tìm kiếm bạn sẽ thấy hàng loạt những bài tập bình thường được một huấn luyện viên quảng cáo lên tận mây xanh "Bài tập giảm mỡ toàn thân, dance cardio 15 phút đốt 700 calo, giảm cân tại nhà", "Cardio cường độ cao 15 phút đốt 700 calo giảm mỡ toàn thân, bài tập giảm cân tại nhà không dụng cụ", "15 phút dance cardio đốt 700 calo giảm mỡ toàn thân, bài tập thể dục giảm cân nhanh nhất", "30 phút cardio đốt 1000 calo giảm mỡ toàn thân cường độ cao"…

Thế nhưng, khi xem những video này, các huấn luyện viên đều nhận định đây chỉ là những lời giới thiệu sặc mùi quảng cáo, là những tựa đề để lôi kéo hội chị em bỉm sữa, những chị em ham giảm cân nhanh trong thời gian ngắn, có thể kéo theo nhiều vấn đề về xương khớp khi tập luyện về lâu dài.

Cũng trong năm 2021, mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo bài tập tăng chiều cao siêu hút khách của "bác sĩ du học tại Mỹ", khẳng định tăng hẳn 7-10cm chỉ sau 10-20 ngày. Rất nhiều video mang chủ đề "chân dài hơn 7cm trong vòng 20 ngày", "tăng 22cm chỉ trong hè 2021", "6 bài tập tăng chiều cao hơn 5cm hiệu quả trong độ tuổi phát triển", "bài tập tăng chiều cao hiệu quả chỉ 5 phút mỗi ngày" dành riêng cho những người siêu bận rộn vừa đốt mỡ vừa cao lên, "6 bài tập tăng chiều cao và đốt mỡ hiệu quả cho mọi độ tuổi"...

Huấn luyện viên này đem đến viễn cảnh ai cũng cao lên dù ở độ tuổi nào, không cần tốn tiền tăng chiều cao bằng phẫu thuật kéo dài chân... của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, giới chuyên gia khẳng định đây hoàn toàn chỉ là những lời quảng cáo thổi phồng sự thật. Bản thân huấn luyện viên này sau đó cũng phải sửa đổi một loạt những nhan đề quảng cáo, câu view của mình. [MXH bóc phốt chủ nhân của những bài tập tăng chiều cao siêu nhanh là "mạo danh", tuyên truyền sai sự thật: Chính chủ lên tiếng!]

02.

Nghệ sĩ quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm, quảng cáo sai sự thật

Vào đầu năm nay, một MC đăng tải một video lên trang cá nhân với nội dung nói về nhiều công dụng của sản phẩm S như hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư; giúp tập trung điều trị vết loét, khỏe cho dạ dày và điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Không chỉ tốt cho dạ dày mà "Mình uống sản phẩm curcumin này hướng đến hỗ trợ điều trị tận gốc các tế bào ung thư luôn".

Trong khi đó, giấy xác nhận quảng cáo được Cục An toàn Thực phẩm cấp, thực phẩm bảo vệ sức khỏe S chỉ có công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm loét dạ dày, tá tràng, hỗ trợ nhanh liền sẹo, làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh.

Một nghệ sĩ khác quảng cáo một sản phẩm thảo dược giúp mình điều trị bệnh gút, coi sản phẩm là "thần dược". Nghệ sĩ này nói chắc như đinh đóng cột: "Khỏi là khỏi chứ không phải bị bệnh lại như thuốc tây. Uống viên sủi này thoải mái lắm, vì 100% từ thảo dược mà, không tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến dạ dày. Đặc biệt, mùi vị rất thơm, rất dễ uống. Tôi uống một lộ trình thì thấy bệnh thuyên giảm hẳn đi. Bây giờ uống rượu, uống bia thoải mái. Đi diễn mệt nghỉ không vấn đề gì, chân tay ngon lành rồi". Công dụng sản phẩm được nghệ sĩ thổi phồng, vô hình chung thành phương thuốc để chè chén, nhậu nhẹt thỏa sức mà không lo bị bệnh... của hàng loạt quý ông.

Một nghệ sĩ quảng cáo loại viên sủi giúp "đánh bay u xơ, u nang, làm khối u trong cơ thể họ nhỏ đi, bệnh tình thuyên giảm mà không cần phẫu thuật". Thực tế thì, sản phẩm này chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thông thường, chứ không phải là thuốc có thể chữa bệnh, đến mức thần thánh như nghệ sĩ này đưa ra thì càng không bao giờ xảy ra.

Không ít nghệ sĩ lại quảng cáo thuốc giảm cân dạng viên sủi có chức năng đánh bay mỡ thừa thần kỳ với lời câu kéo không thể chê vào đâu được "viên sủi lạ đánh tạ mỡ thừa", chỉ 2 tuần giảm liền 2kg, dùng đều đặn 2 tháng sau giảm liền 5kg nữa để sở hữu body thon gọn, khỏe khoắn ở tuổi U70.

Thế nhưng, đây chỉ là sản phẩm thực phẩm hỗ trợ giảm béo không có công dụng thổi phồng như "không ăn kiêng, không tập luyện vẫn có dáng đẹp"; "3 tháng ăn kiêng không bằng 1 tuần sử dụng"; "bay vèo vèo 8-15kg mỡ thừa"... như nghệ sĩ này đưa ra.

Có thể nói, một năm vừa rồi, việc các nghệ sĩ Việt tham gia quảng cáo cho các sản phẩm, từ mỹ phẩm đến các thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân, trong đó có không ít quảng cáo sai công dụng, nhập nhèm về chức năng của sản phẩm, thậm chí cả sản phẩm kém chất lượng... đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả những bức xúc. Đáp lại phản ứng của dư luận, nhiều người im lặng, nhiều người từ chối trách nhiệm một cách lòng vòng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.



Trước tình trạng này, tháng 6 vừa qua, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã gửi văn bản đề nghị chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan cùng chấn chỉnh một số hiện tượng tiêu cực liên quan tới giới nghệ sĩ trên mạng xã hội, làm xấu đi hình ảnh của người nghệ sĩ và gây bức xúc trong nhân dân.

Các hành vi tiêu cực được Bộ nhắc tới như nghệ sĩ quảng cáo thuốc gây hiểu nhầm về công dụng của thuốc, đưa tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, xúc phạm cá nhân, lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, truyền thống của dân tộc.

03.

Doanh nghiệp quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm

Mới đây, kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C dính vào lùm xùm sửa đổi giấy phép hoạt động của sản phẩm đã được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận. Đồng thời, sản phẩm này cũng được quảng cáo thổi phồng, sai sự thật về công dụng khi liên tục ra những video quảng cáo "kẹo dứa giảm cân, mỗi ngày chỉ cần ăn một viên, một tháng giảm 10 ký...", "chỉ cần sử dụng một viên vào buổi sáng sau khi ăn sáng 30 phút, giảm cân không tác dụng phụ, không cần ăn kiêng hay tập thể dục", "một quả dứa = một viên kẹo".

Trong khi đó, bao bì sản phẩm ghi chiết xuất kẹo dứa cùng nhiều thành phần khác. Đặc biệt cũng khuyến cáo trên bao bì "Hạn chế sử dụng các đồ ăn nhiều tinh bột, nhiều dầu mỡ, đồ ngọt, các đồ uống có ga, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả, kết hợp tập thể dục phù hợp, nên uống 2-3 lít nước mỗi ngày".

Vào tháng trước, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo về thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Tuệ Tĩnh vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Hiện tại, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm nêu trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website nêu trên để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Riêng về vấn đề thực phẩm chức năng được quảng cáo thổi phồng, quảng cáo sai sự thật, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) từng lên tiếng, mặc dù cơ quan chức năng đã ráo riết vào cuộc nhưng những quảng cáo "nổ", quảng cáo sai sự thật, gian dối, dùng từ lừa dối người tiêu dùng về công dụng của thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ vẫn tràn lan trên mạng xã hội, youtube... Chuyên gia nhấn mạnh: "Tôi khẳng định tất cả những quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khẳng định là "giải pháp hoàn hảo", "chữa khỏi", "vĩnh biệt căn bệnh", "điều trị tận gốc bệnh"... đều là lừa dối người tiêu dùng. Cục An toàn thực phẩm không bao giờ cấp phép cho những quảng cáo "vĩnh viễn chữa khỏi" hay có những cụm từ như trên trong giấy phép quảng cáo".



04.

Kết lại

Có lẽ, đã đến lúc, bất cứ ai, dù là người già hay người trẻ cũng nên tỉnh táo hơn trước mọi thông tin về bất cứ sản phẩm nào được quảng cáo trên mạng xã hội. Dù cho đó là những sản phẩm hiện hữu bằng đồ vật hay sản phẩm không hiện hữu mà chỉ thể hiện thông qua quá trình tập luyện, dù cho đó là những sản phẩm được nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo hay chỉ là những quảng cáo thổi phồng được đưa ra từ doanh nghiệp sản xuất. Đồng tiền và sức khỏe là của bạn, bạn có quyền lựa chọn để mình được hưởng những điều tốt nhất, đáng giá nhất.

Vậy nên, trước khi lựa chọn bất kì sản phẩm nào, nhất là những thứ liên quan đến sức khỏe như giảm cân, chữa bệnh, làm đẹp... tập luyện để tăng chiều cao, hãy tìm hiểu thật kỹ những chỉ dẫn trên mạng xã hội để mình không bị "hớ", không hiểu lầm, hiểu sai vấn đề. Hãy luôn xem xét kỹ càng, toàn diện vấn đề, đừng bị đánh lừa bởi những tiêu đề thiếu căn cứ khoa học, hãy chú ý xem xét nội dung bên trong đó rồi đưa ra quyết định nhé!