Năm 2020 rồi mà có cô gái vẫn nhận từ chồng sắp cưới "món quà 20/10" không thể tin nổi: Hội chị em liền réo gọi Sơn Tùng M-TP rồi đồng thanh thốt lên đúng 1 chữ giống nhau

Trong một hội nhóm chị em, 1 cô gái tâm sự:

"Đây là chồng sắp cưới của em khi tụi em "lần đầu tiên" và không thấy dấu vết trinh tiết.

Các chị thì sao ạ? Nó là cái gì sao em cũng con gái nhưng sao không có.

Em tha thiết cần 1 lời khuyên từ các chị!".

Đi kèm dòng caption này là những bức ảnh tin nhắn qua lại của cô và anh chồng sắp cưới mà trọng tâm nhấn vào 2 chữ... trinh tiết.

Đoạn tin nhắn của cô gái với chồng sắp cưới khiến hội chị em sôi sùng sục vì... cáu.

Gã đàn ông này nhắn: "Anh phải lấy vợ nguyên vẹn"/ "Anh phải lấy vợ còn trinh"/ "Đời anh bỏ công ra cưới vợ, anh không muốn chuyện đó"...

Theo như đoạn tin nhắn thì gã đàn ông này sau "lần đầu tiên" với vợ chưa cưới không thấy "dấu vết trinh tiết" đã nảy sinh nghi ngờ và nói bóng, nói gió. Đến khi cô gái nói rằng: "Nếu anh muốn vậy mà nghĩ em mất trinh thì đừng lấy". Và được thể anh ta nghĩ rằng vợ chưa cưới đã khẳng định rằng vợ chưa cưới mất trinh, lại còn "ngoạc mồm" lên rằng mình bị lừa dối rồi còn khẳng định: "Anh cả thanh xuân cưới em mà để anh nhận lại không tốt là anh không tha thứ"...

Đọc đoạn tin nhắn của cô gái với "món quà 20/10" không thể tin rằng vẫn nhận được vào năm 2020 này thì hội chị em thực sự "cáu". Thời nào rồi mà vẫn còn coi trọng 2 chữ trinh tiết theo kiểu ích kỷ, bảo thủ như thế. Hội chị em cũng đồng thanh gọi tên Sơn Tùng M-TP với bài hát "Chạy ngay đi". 100% chị em đồng tình bỏ ngay lập tức, thậm chí ai cũng bảo trong cái rủi cũng có cái may. May vì chưa cưới, may vì chưa đăng kí kết hôn, may vì gã tồi lộ bản chất sớm.

"Người đàn ông này sẽ rất tàn nhẫn với bạn, nếu bạn cưới anh ta"/ "Ôi chúc mừng em, dù em còn hay không"/ "Nó cưới cái trinh của em chứ đâu phải cưới em... chia tay đi"/ "Hên cho bạn là chưa cưới"... là những ý kiến của đa số chị em. Sau đoạn "cáu", chị em bỗng dưng lại "mừng" thay cho chủ nhân câu chuyện. Một chữ mà ai cũng nói với cô gái này là chữ: "May".

Có quan điểm phũ rằng "thà bán trinh lấy tiền còn hơn dâng cho 1 thằng tồi". Nhưng sự thực vẫn là may cho cô bạn gái vì đã sớm nhận ra chân tướng 1 người đàn ông. Chưa cưới, chưa đăng kí kết hôn hẳn là còn may. Mà ngay cả khi đã cưới rồi cũng sớm thoát khỏi 1 cuộc hôn nhân tồi tệ với những gã đàn ông vẫn còn trọng chữ trinh hơn người phụ nữ của mình.

Ảnh minh họa

Năm 2020 rồi và 1 gã đàn ông vẫn còn đay nghiến hỏi bạn về chữ trinh thì thật là không tưởng. "Món quà 20/10" này dù cay đắng với cô gái nhưng nghĩ tích cực chút đi hãy coi đó là "phần thưởng" đến sớm cho 1 cuộc hôn nhân vỡ tan được báo trước.

Đàn ông đòi phụ nữ phải đảm đang, đàn ông đòi vợ chưa cưới phải "còn trinh", đàn ông mở miệng ra "đàn bà phải thế này, thế kia", đàn ông coi vợ như người giúp việc trong nhà, đàn ông lười - bẩn - hãm... nhất định phải... tiễn.

Nhà văn Trang Hạ từng phân tích lý do vì sao phụ nữ thế kỷ 21 mà vẫn còn khổ là vì:

"Chúng ta suy nghĩ bằng cách nhìn của đàn ông, xem tướng đàn bà để biết họ mắn đẻ hay còn trinh, xem tướng có vượng phu ích tử hay không.



Chúng ta muốn ăn mặc hợp thị hiếu đám đông thành người phụ nữ được kỳ vọng như đàn ông muốn. Chúng ta đút chân trong những chiếc quần bó như que tăm như thời bó chân cổ đại trong khi về giá trị thẩm mỹ nó không phải thứ vẻ đẹp duy nhất, và chỉ nói lên giới trẻ Việt yếu ớt về thể chất.

Chính bản thân phụ nữ thì cay nghiệt với phụ nữ y như đàn ông. Họ không chấp nhận một xã hội đa dạng. Họ khó chấp nhận một hoa hậu thế giới da đen và chấp nhận sống trong một xã hội của những định kiến... Bởi vậy, đấu tranh nữ quyền chỉ thực sự thành công khi chính bản thân phụ nữ cũng phải học lấy cách bao dung".

Phụ nữ hay đàn ông cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống, đừng nhìn nét mặt của gã chồng để buồn hay vui. Đừng coi việc chỉ sinh con gái là "tội lỗi" của mình. Đừng nghĩ rằng dọn sẵn mâm cơm tươm tất là nghĩa vụ của phụ nữ. Đừng dạy con "là con gái thì phải...". Đừng xin tư vấn khi gặp những trường hợp tương tự với những gã đàn ông mang trong mình những định kiến ích kỷ, hãy tự có đáp án ngay cho chính mình.

Phụ nữ hãy ngay từ hôm nay mà sống 1 cuộc đời huy hoàng: Tiền bạc do mình tự kiếm, hạnh phúc cũng là do mình tự quyết.

Phụ nữ ơi, nhớ nhé!