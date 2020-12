Năm 2020 MXH "đảo điên" bởi những vụ đánh ghen ầm ĩ: Âu Hà My bắt quả tang chồng ngoại tình hay vụ "giáp lá cà" trên phố Lý Nam Đế cũng không bằng "trùm cuối"

Sau khi biết chồng hoặc vợ có nhân tình, nhiều người lựa chọn cách đánh ghen để giải quyết vấn đề. Lúc ấy, có thể họ biết rằng phương pháp của mình không triệt để nhưng đánh để xua đi sự tức giận, đánh để khiến cho đôi sai trái phải hối hận.



Nhiều người thậm chí còn lên cả kịch bản đánh ghen và bắt quả tang để đối phương chẳng thể cãi lại hay phản kháng nửa lời. Năm 2020 chứng kiến hàng loạt vụ đánh ghen lớn và rùm beng trên mạng xã hội. Hãy cùng điểm lại những sự việc lớn nhất gây ảnh hưởng nhất trong năm qua.

Vụ Âu Hà My xông vào nhà "tiểu tam" bắt quả tang chồng

Bởi vì đám cưới quá mức rùm beng trước đó cộng với việc luôn thể hiện tình cảm hạnh phúc trên mạng xã hội nên "phốt" đánh ghen của Âu Hà My tạo nên sự chú ý lớn.

Theo đó, nữ giảng viên tiếng Pháp Âu Hà My sau 11 tháng kết hôn đã đăng tải tố chồng mình ngoại tình. Cô cùng người thân đã ập đến tòa nhà nơi cô tình nhân đang ở và bắt quả tang. Tuy nhiên, cô không đánh ghen mà chỉ nhẹ nhàng giải quyết.

Cũng trong bài đăng thu hút hàng trăm nghìn like đó, Âu Hà My tiết lộ nhiều chuyện bí mật trong cuộc hôn nhân của mình. Ví dụ như việc Trọng Hưng vay nợ phải nhờ gia đình vợ giải quyết hộ, Hà My sẩy thai nhưng chồng vẫn bỏ mặc...

Bài đăng của Âu Hà My.

Trọng Hưng cũng bị tố sống "phông bạt". Cô còn đính kèm cả file ghi âm cùng clip bắt ghen để cho các bằng chứng thuyết phục hơn.

Hồi sự việc nổ ra, Trọng Hưng im lặng khóa facebook. Tuy nhiên một thời gian sau anh phản công bằng cách "bóc phốt" vợ mình. Không chỉ thế, chị gái và cháu của Trọng Hưng cũng lên tiếng và chỉ trích Âu Hà My.

Cặp đôi tuyệt đẹp chính thức tan vỡ.

Sự việc diễn ra dai dẳng với đủ loại thông tin chồng chéo. Cuối cùng kết thúc bằng việc hai bên chính thức ly hôn, ai đi đường nấy.

Đây là sự việc có thể coi "nóng" nhất và gây xôn xao nhất trong năm 2020 và thu hút nhiều sự chú ý. Bên cạnh đó, hàng loạt nhân vật có tên tuổi cũng phát biểu ăn theo sự kiện này.

Vũ đánh ghen xe Lexus giữa phố Lý Nam Đế

Thêm một vụ đánh ghen khác khiến cư dân mạng xôn xao và hàng loạt tình tiết bất ngờ xảy đến.

Theo đó, đoạn clip hơn 2 phút ghi lại một vụ đánh ghen trên phố Lý Nam Đế (Hà Nội) gây chú ý. Một người phụ nữ mặc áo chống nắng, bịt mặt và đội mũ bảo hiểm một hàng xe ôm công nghệ lao vào đánh ghen.

Cô phát hiện chồng ngoại tình, đang di chuyển cùng nhân tình trên chiếc Lexus 570 sang chảnh nên lao vào "giải quyết" luôn. Chị vợ một mình hành động, túm tóc tình nhân của chồng rồi giật ngược và đánh đập tơi tả.

Bài viết về sự việc được đăng tải.

Thời điểm đó, người đàn ông chỉ còn biết xin xỏ hết lời: "Bỏ nó đi đi", "Cho nó đi đi đã".

Chị vợ vẫn đòi được trả lại xe, đánh vô cùng hăng hái: "Xe của tao, trả xe cho tao... mày đánh tao... ôi giời ơi nó giết tôi... mày khốn nạn".

Hai bên đánh nhau hăng hái, cô nhân tình bị quật ngã giữa đường, váy áo tơi tả. Trong trường hợp ấy, một người phụ nữ khác vì con bị ngã do vụ đánh ghen nên cũng lao vào góp 1 tay "xử" cô bồ. Cư dân mạng còn chú ý đến một người đàn ông khác rất cao to quay clip, mở cửa xe và hỗ trợ người vợ trong câu chuyện trên.

Đến cuối cùng, công an phường phải xuất hiện để giải quyết vấn đề.

Vụ đánh ghen cực căng.

Đây được coi là vụ đánh ghen có sức lan tỏa lớn. Thậm chí chiếc Lexus xuất hiện trong clip cũng được điều tra kỹ lưỡng. Hai nhân vật bên ngoài như anh điển trai trợ giúp cô vợ hoặc người phụ nữ có võ "ra tay" đánh hộ cũng gây được chú ý lớn.

Vợ quản lý ca sĩ nổi tiếng đánh ghen người mẫu Ukraina sành tiếng Việt

Đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen gây chú ý mạng xã hội. Theo đó, đoạn clip cô vợ xông vào quán ăn lớn tiếng đánh mắng chồng mình và cô hot girl đi cùng được chia sẻ với tốc độc chóng mặt.

Cô đã dẫn rất nhiều người đi cùng, sau cú đánh vào gáy chồng, người vợ lớn tiếng chỉ vào cô gái đi cùng chồng mình hỏi: Đây là ai? và liên tục đánh chồng.

Cả hai cãi cọ qua lại, xưng mày - tao, gây náo loạn cả một góc đường. Sự việc căng thẳng đến nỗi người đi đường phải vào can ngăn.

Hình ảnh của vụ đánh ghen.

Ngày 20/10, cô vợ đã đăng tải bài viết "bóc phốt" chồng và nhân tình cùng đủ loại bằng chứng đi kèm. Theo đó, người chồng trong câu chuyện là Phan Viết Tính - quản lý của ca sĩ Hoài Lâm, Bray. Người vợ đã đăng bài tổ chồng vô trách nhiệm, vô tâm với vợ con.

Chừng đó chưa đủ, cô đau đớn khi phát hiện ra chồng mình qua lại với cô hot girl mạng xã hội có tiếng.

Theo như chị chia sẻ thì mọi chuyện bắt đầu từ đợt dịch Covid-19, anh chồng này bắt vợ và con về ngoại 1 tháng. Thế nhưng, tháng 4 khi chị M.M lên thì phát hiện anh đưa luôn tình nhân về nhà và ngủ trên giường 2 vợ chồng.

Các dấu hiệu đáng ngờ chị M.M phát hiện như đã khẳng định lại về việc chồng có người phụ nữ khác sau lưng: tóc bạch kim, dán mí, tấm hình cưới bị úp quên mở ra...

Bài đăng tố cáo của người vợ cùng loạt bằng chứng.

Cô còn nói rõ các mốc thời gian chồng qua lại với hot girl đó rồi họ lén lút với nhau thế nào. Cô vợ cũng đăng tải nhiều clip tại nhiều địa điểm khác nhau ghi cảnh chồng mình tình tứ, có hành động âu yếm với nàng hot girl trên.

Sau bài tố của vợ, Phan Viết Tính cũng lên tiếng và không muốn giải thích gì về vấn đề đó. Anh cũng thừa nhận rằng chuyện của cả hai sẽ kết thúc.

Mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình với người yêu cũ

Ngày 5/12 vừa qua, hai đoạn clip đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội khiến tất cả xôn xao. Theo nội dung từ bài đăng thì người phụ nữ cưới chồng được 7 tháng đã bị chồng và gia đình chồng bắt quả tang ở nhà nghỉ cùng người yêu cũ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Cô gái lấy chồng gia đình có điều kiện, mới được mua nhà, cả nhà chồng ai cũng cưng chiều nhưng cuối cùng lại sa ngã.

cô con dâu bị bắt quả tang khi chưa kịp mặc lại quần áo còn tình nhân của cô ta thì quỳ sụp xin lỗi. "Kẻ thứ ba" quỳ xuống đấy, anh chồng ngồi trên giường, cô vợ ngồi cạnh khóc lóc.

N gười chồng vô cùng đau đớn nhưng cư xử rất văn minh. Người mẹ chồng quá đau lòng và tức giận, sụt sùi lên tiếng:

"Lập tức mẹ sẽ mang giả mẹ mày và mẹ cho ly dị ngay con ạ". Rồi bà gọi điện cho thông gia trong uất ức: "Em ơi rất chi là đau khổ em ơi, coi như là chị cưới con em được 7 tháng mà suốt ngày nó đi với giai thôi em ạ... Em lên ngay nhà nghỉ nhé, 2 đứa đang cởi trần, cởi chuồng đây này... Chị sẽ cho ly dị ngay lập tức".

Nhìn hình ảnh trong đoạn clip ai cũng cảm thấy đau lòng hộ gia đình người chồng. Họ đã quá tử tế, quá yêu thương nhưng nhận về cái kết xót xa.

Vụ đánh ghen hi hữu: Cụ bà 80 tuổi chửi bới không ngừng bà già 70 tuổi giữa phố

Thêm một vụ đánh ghen khác khiến công chúng phải xôn xao. Theo đó, một bà cụ 80 tuổi đi đánh ghen để giành giật người chồng đã 90 của mình.

Cụ bà 80 tuổi sừng sộ lao ra chửi: "Đây là chồng tao, xấu cũng chồng tao, đẹp cũng chồng tao, 1 mình 1 chồng tao...".

Lúc đó, xung quanh cũng có nhiều người phụ nữ bàn tán về sự việc ấy: "Bà ấy mua thuốc kích dục với thuốc bôi trơn thì sức bà ấy phải chơi chứ còn gì nữa".

Cụ bà tóc bạc trắng còn đi đánh ghen.

"Tiểu tam" cũng là người đã có tuổi.

Bà cụ được cho là người chen chân vào mối quan hệ đó cũng đã có tuổi, bà mặc chiếc váy xanh nhung sang trọng, đeo khẩu trang và kính đen liên tục giải thích: "Bà ấy đi đâu rồi nói chuyện cho các bà biết...".

Câu bình luận tiếp theo khiến ai nấy sửng sốt: "Bà ấy đi về nhà bà ấy rồi. 90 tuổi mà cho uống kích dục thì ông ấy phải lên cơn chứ".

Lúc ấy, người quay clip cũng tỏ ra bất ngờ và ngao ngán: "Như một giấc mơ ấy nhỉ".

Clip đánh ghen này khiến người ta phải sửng sốt. Ở tuổi thập cổ lai hi rồi nhưng các cụ vẫn thật sự mạnh mẽ và có hành động như vậy. Tuy nhiên, câu chuyện cũng gây nên những tranh cãi và sự chê cười bởi rõ ràng đưa chuyện riêng ra làm rùm beng trên phố là điều không nên.

Đánh ghen chưa bao giờ là cách khôn ngoan nhất để giải quyết chuyện tình cảm đúng không nào.

Tình yêu và hôn nhân là chuyện của hai người. Nếu như có kẻ thứ ba chen chân vào thì rõ ràng đấy là điều sai trái. Các cặp vợ chồng hãy nhìn vào những câu chuyện đánh ghen trên mà sống thật văn minh, chuẩn mực. Hãy có trách nhiệm với tình yêu hôn nhân và gia đình của mình. Đừng bao giờ để cho dục vọng lấn át rồi làm nên chuyện sai trái.

Không chỉ vậy, các cặp vợ chồng hãy nhớ rằng đưa chuyện nhà ra phố rồi làm rùm beng thật sự là phương án tệ hại giải quyết mối quan hệ. Từ những sự xấu hổ, bức xúc của các màn đánh ghen mà có thể dẫn đến cái kết xấu hơn cho chuyện riêng của hai người.