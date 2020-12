Năm 2020 đánh dấu việc các mẹ chuộng đồ dùng công nghệ giải phóng sức lao động: Nồi chiên không dầu, máy rửa bát luôn lọt "top trending" thứ đáng mua nhất

Năm 2020 là năm nhiều thăng trầm với xã hội khi chứng kiến dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt và kinh tế. Tuy nhiên, cũng có một sự biến động lớn trong cuộc sống của các bà nội trợ trong năm nay mà khi nhắc đến ai cũng phải gật gù đồng tình. Đó là cuộc cách mạng giải phóng sức lao động cho chị em, khi nhiều phụ nữ đã thay đổi lối suy nghĩ cũ chỉ sử dụng các thiết bị công nghệ truyền thống mà chuyển sang dùng các đồ điện tử, công nghệ hiện đại, tân tiến hơn.

Chữ chuyển đổi có lẽ chưa đủ hình dung về đồ hot của điều này. Mà thậm chí nhiều bà nội trợ còn chuyển sang nghiện dùng những món đồ công nghệ và coi nó là chân lý không thể thiếu trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình nữa.

"Tôi không thể sống thiếu chiếc máy rửa bát. Vị cứu tính cho cuộc sống nội trợ của tôi". Hay "Nồi chiên không dầu giúp tôi giải quyết tất tần tật từ chiên, rán, nướng. Giờ thay vì tới hàng quán ăn gà, khoai tây chiên, bánh nướng, thậm chí cả các loại đồ uống thì tôi lại ở nhà và thưởng thức ngon lành với chi phí cực rẻ. Tất cả là nhờ vào chiếc nồi đa năng này"...

Và dĩ nhiên nếu bạn là một thành viên "nằm vùng" hay lân la trong các hội nhóm Yêu bếp, Nghiện nhà thì cũng không quá ngạc nhiên khi các bài viết chia sẻ trong đó 70% đều liên quan tới nồi chiên không dầu, máy rửa bát. Những lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lên tới hàng trăm nghìn lượt đủ chứng minh sức hút của các sản phẩm này đối với chị em nội trợ.

Đó là lời tâm sự của chị Tào Thu (tới từ Hà Nội) đã dùng máy rửa bát được hơn 10 năm đủ để chứng minh sự quan trọng của sản phẩm này đối với cuộc sống của gia đình ở thời điểm hiện tại.

Nếu quan tâm nhiều người có thể phát hiện, chiếc máy rửa bát đã xuất hiện trên thị trường từ nhiều năm trước đây nhưng hiệu ứng sử dụng đến từ cộng đồng các bà nội trợ không quá mạnh mẽ. Có lẽ vì còn quá xa lạ, giá bán tầm cao mà khó tiếp cận với đời sống của nhiều gia đình Việt khi thu nhập bình quân còn eo hẹp.

Nhưng sang tới năm 2020, cơn sóng sử dụng máy rửa bát càn quét mạnh mẽ tới nỗi nhiều người mua chỉ vì "nghe bảo dùng tốt lắm", "bớt sức lao động mỗi ngày tội gì không đầu tư",... mà mua về nhà.

Một sản phẩm máy rửa bát tầm trung của gia đình chị Tào Thu (Hà Nội) thuộc dòng Panasonic TR5. Giá cho em này là 7 triệu đồng. Ảnh: Thu Tao.

Nắm bắt tâm lý người dùng quan tâm và ưa chuộng mà các thương hiệu bán lẻ cũng nhanh chóng triển khai hàng loạt sản phẩm mới với chương trình giảm giá hấp dẫn, đi kèm tặng quà. Các dòng máy giá tầm trung chỉ dao động từ 6-10 triệu đồng cũng xuất hiện nhiều hơn ngay cả ở những thương hiệu ông lớn.

Các dòng máy rửa bát của thương hiệu như Bosh, Fujishan, Texgio, Teka, Galaz,... được nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Cao cấp có dòng Bosh với các loại tiêu biểu như Bosch SMS25KI00E, Bosch SMS50D48EU, Bosch SMS46MI05E,... có mức giá dao động từ 20 - 40 triệu đồng. Hay tầm trung giá tiền có thể kể tới như Teka LP2 140, Electrolux ESF6010BW, Texgio TG-BI205,... với mức giá chỉ từ 6-10 triệu đồng.

Thời buổi công nghệ phát triển, bà nội trợ dễ tìm các bài viết review chân thật chia sẻ quá trình sử dụng máy rửa bát, cách sử dụng, lợi ích ra sao,... Tư tưởng người nội trợ tác động với nhau xem ra còn nhanh và hiệu quả hơn nhiều so với các chương trình được thương hiệu quảng cáo.

Khối lượng bát rửa được thực sự khổng lồ sẽ giúp các bà nội trợ nhẹ gánh nếu gia đình có đông thành viên. Mỗi ngày chỉ 1 lần rửa cho 3 bữa ăn còn thời gian dành để nghỉ ngơi, chơi với con hoặc làm công việc khác. Ảnh: Hanh Meo.

"Giải phóng bản thân khỏi những việc vụn vặt của cuộc sống nếu có thể, để có nhiều thời gian làm những việc khác vui vẻ hơn. Sau khi sử dụng máy rửa bát, mình đã nói với bạn bè, đồng nghiệp và cả những người quan tâm trên mạng xã hội đây là chiếc máy nâng cao hạnh phúc gia đình chứ không chỉ là máy rửa bát thông thường nữa rồi. Vấn đề chỉ là làm sao mua được máy rửa bát mà thôi, còn chuyện nên hay không nên mua thì câu trả lời chắc chắn là nên mua chứ", chị Hoàng Mai - một bà nội trợ ở Hà Nội tâm huyết.

Nhưng phải công nhận một điều rằng lợi ích mà chiếc máy rửa bát mang lại tốt thật sự, giải phóng sức lao động thật sự, khiến chị em nhãn rỗi và thảnh thơi đi rất nhiều.

Với những người phụ nữ hiện đại, thời gian là vàng là bạc để họ còn xử lý nhiều chuyện khác nữa thay vì chỉ "cắm đầu cắm cổ" vào làm việc nhà. Thế nên, chiếc máy này hot đến vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Cái tên không còn xa lạ thứ hai trong cuộc cách mạng giải phóng sức lao động không ai khác ngoài chiếc nồi chiên không dầu mà chúng ta đang muốn nói tới ở đây.

Ưu điểm ư? Quá nhiều là đằng khác. Từ thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng chùi rửa. Có thể làm chín đều thực phẩm từ bên trong nhưng giảm hẳn từ 70% - 80% lượng mỡ, tránh được tình trạng béo phì, bệnh tật. Không những thế, chiếc nồi có thể chiên nướng không dầu hoặc ít dầu mà món ăn vẫn đảm bảo được chiên giòn ngon nhất.

Nghe sơ qua đã thấy toàn ưu điểm đánh trúng tâm lý của các chị em phụ nữ. Chưa kể, giá bán dao động của mỗi chiếc nồi chiên không dầu chỉ từ 2 - 5 triệu, tùy theo dung tích và thương hiệu sản phẩm. Dễ dàng phù hợp với túi tiền và kinh tế của nhiều hộ gia đình Việt hiện nay.

Chiếc nồi chiên không dầu đang trở thành sản phẩm không thể thiếu với các bà nội trợ hiện đại.

Điểm đặc biệt hơn và thứ khiến nó hot đến như vậy là khi sử dụng chị em dễ dàng biến tấu nó để nấu các món ăn đa dạng khác nhau. Ngoài công dụng chính là nấu chín thức ăn, bạn có thể biến tấu các loại món nướng, món chiên, còn sấy được cả hoa quả khô làm trà, chiên được cả bì lợn ròn rụm như kí ức tuổi thơ, thịt xiên que thơm phức, các loại bánh mì quấn đủ topping, chiên xù, làm bánh...

Đúng là kể mỏi miệng vẫn không hết được.



Quá nhiều món nồi chiên không dầu có thể xử được giúp bà nội trợ không tốn công, tốn tiền bạc mà gia đình vẫn có những món ăn ngon miệng. Ảnh: Hải Nhi.

Từ việc sử dụng nồi chiên không dầu là nhu cầu cá nhân của mỗi bà nội trợ mà vô hình trung nó lại trở thành một cuộc thi xem ai nấu ngon hơn với chiếc nồi này. Mẹ nào cũng cố gắng sáng tạo nhiều hơn, làm thứ mới mẻ hơn, đặc biệt hơn với nó để khoe cho bạn bè, mạng xã hội được biết. Trào lưu này cũng là nguyên nhân chính khiến chiếc nồi chiên đã hot lại càng trở nên được quan tâm và chú ý hơn.

"Phải nói là nồi chiên không dầu là phát minh mình cảm thấy độ vĩ đại đứng thứ hai trên cuộc đời này chỉ sau máy rửa bát. Mình bị nghiện cái nồi này các mẹ ạ. Chuyên mục ở nhà ngày chủ nhật không phải với con mà với chiếc nồi chiên không dầu mất rồi. Bởi cuối tuần nào mình cũng loay hoay nấu ăn, sáng tạo món gì đó mới với nó. Tuy có lúc thành công có lúc thất bại một chút nhưng nó đều mang lại cho mình quãng thời gian nghỉ ngơi hiệu quả sau những ngày làm việc vất vả trong tuần", chị Nguyễn Như - bà nội trợ ở Sài Gòn chia sẻ.

Việc cố gắng sáng chế những món ăn mới với chiếc nồi chiên không dầu rồi khoe khéo trên mạng xã hội và nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng bà nội trợ khéo tay khác cũng là nguyên nhân lớn giúp sản phẩm này ăn khách đến vậy.

Một chiếc nồi chiên không dầu nhỏ xinh nhưng giúp không gian bếp nhà bạn lúc nào cũng sạch sẽ, thoáng mát. Cứ tưởng tượng các món chiên nướng lúc nào cũng làm cho căn bếp trở nên ngột ngạt, quần áo bị ám mùi và các vết dầu mỡ sẽ bắn tung tóe khắp mọi nơi. Nhưng khi sử dụng chiếc nồi này thì vấn đề đó lại không còn xảy ra nữa.

Chiếc nồi có thể an toàn hơn so với cách rán thông thường, do người dùng không có nguy cơ bị dầu tràn, bắn, hoặc tình cờ chạm phải dầu nóng. Miễn là họ sử dụng nồi đúng cách.

***

Kết:

Năm 2020 có thể được coi là một năm cách mạng đối với việc nội trợ của chị em khi các sản phẩm công nghệ được ưa chuộng và phủ sóng rộng khắp hơn ở các gia đình.

Việc giải phóng sức lao động là một nhu cầu thiết yếu và đến lúc chín muồi để biến nó thành hiện thực trong cuộc sống qua các sản phẩm hiện đại hóa. Bởi sau quá nhiều thời gian cống hiến thầm lặng của chị em đã đến lúc họ cần buông lỏng áp lực, gánh nặng việc nhà.

Phụ nữ là để yêu thương. Họ xứng đáng nhận được nhiều hơn những khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi ngày dài làm việc. Cuộc sống sẽ phải phát triển hơn, người phụ nữ cũng sẽ không cần phải giật mình thon thót chỉ vì quên việc dọn chỗ nọ, chưa ngăn nắp chỗ kia. Hay chuẩn bị nấu nướng món nào cho nhanh gọn lẹ nhất để còn làm việc khác. Những món đồ gia dụng nhà bếp tự động hóa, hiện đại sẽ là lời giải cho cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn.