Nail artist chia sẻ cảm nhận khi làm việc với con gái Mỹ Linh: Em khiến mình rất nể phục, thật sự!

Mỹ Anh - "nhân tố" mới của Vbiz, đang khiến công chúng phải choáng váng trước tài năng, phong cách và những màn trình diễn đỉnh cao tại The Heroes. Cô nàng nhỏ bé chưa tròn 20 tuổi đã tạo nên sự công phá mạnh mẽ khiến tất cả các HLV phải sửng sốt.

Bên cạnh những màn trình diễn, những động tác vũ đạo uyển chuyển hay chất giọng độc lạ cùng tài năng thiên bẩm của mình, phong cách mà Mỹ Anh chọn qua mỗi tập The Herose cũng mang đậm chất riêng.

Qua 2 màn trình diễn "Got You" và "Công Chúa Bong Bóng", người xem thật sự ấn tượng với 2 bộ nail sắc lạnh "độc nhất vô nhị" mà Mỹ Anh diện. Mỗi bộ nail đều ẩn chứa những điều bí mật riêng mà người sáng tạo lên nó không ai khác ngoài Nail artist Đặng Ngọc Quỳnh Anh - tác giả những bộ nail kỳ công cho Suboi tại Rap Việt 2020.

Từng làm việc cùng Suboi với những bộ nail ấn tượng trong Rap Việt, và nhiều sao Việt đình đám khác, cơ duyên nào đã giúp bạn gặp Mỹ Anh - một "tân binh" của Vbiz trong chương trình The Heroes?



Xin chào độc giả của Afamily. Rất vui vì lại được chia sẻ đam mê và công việc với mọi người. Như các bạn đã biết năm ngoái trong chương trình Rap Việt mình rất vui vì được là một phần trong ekip của chị Suboi, mang đến nhưng bộ nail độc lạ nhất phù hợp với các outfit và đảm bảo tính thời trang độc đáo ở mùa rap năm ngoái.

Năm nay, mình tiếp tục đồng hành cùng tân binh Vbiz, ca sĩ nhạc sĩ trẻ Mỹ Anh. Vào một dịp thật tình cờ, bọn mình biết nhau qua nhiều các bạn chung và Mỹ Anh đã trực tiếp liên hệ, ngỏ lời mời mình thiết kế nails cho em. Mình vui và rất sẵn lòng góp sức cho cô gái nhỏ bé này bởi sự yêu nghề, tư duy văn minh trong âm nhạc và sự tôn trọng của em dành cho những nghệ sĩ trẻ tài năng khác. Em khiến mình rất nể phục, thật sự!

Làm việc với Mỹ Anh, bạn thấy cô bé này thế nào?

Mỹ Anh giỏi, là một tài năng sáng, em chăm chỉ, khiêm tốn, và hơn hết em tôn trọng tất cả những tiền bối đi trước, chịu khó học hỏi từ bạn bè, và không ngại thử những điều mới mẻ, đặc biệt hơn âm nhạc của em rất văn minh. Em khiến mình cảm thán và hy vọng em sẽ thật thành công trên con đường mà em lựa chọn.

The Heroes mới phát sóng được 3 tập, Mỹ Anh đã chọn 2 bộ nail khá độc lạ. Bạn có thể chia sẻ thêm ý tưởng làm ra 2 bộ nail của Mỹ Anh được không?



Bộ nail "Thuyền Rồng Đỏ" ở tập phát sóng thứ2, cho tiết mục "Got You", thể hiện sự nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu với hình ảnh xuyên suốt chặng đường The Heroes của Mỹ Anh là một nữ chiến binh. Cuộc đua của nữ chiến binh nhỏ bé nhưng gai góc, mạnh mẽ chứa đựng sự công phá mãnh liệt này chỉ mới bắt đầu. Và đương nhiên cuộc đua còn dài, và khán giả hãy chờ những sự bứt phá tiếp theo của Mỹ Anh.

Bộ nail "Color Heartbeat" ở tập phát sóng tiếp theo, mix match màu sắc trẻ trung với outfit của nhà mốt Gucci, thể hiện sự tự tin và tình yêu của Mỹ Anh dành cho âm nhạc cũng như chương trình, cho tất cả những khán giả và fan đang dõi theo em ấy.

Là một nghệ sĩ nail làm việc với nhiều sao Việt và nổi tiếng với nhiều mẫu nail độc lạ, vậy Quỳnh Anh có định hướng phát triển nào mới trong tương lai không?

Mình vẫn đang phát triển theo hướng Nail Nghệ Thuật. Mang sự tinh tế nhất lên những ngón tay, vừa thể hiện được tinh thần thời trang, vừa thể hiện tính cách của nghệ sĩ. Mình nghĩ quan trọng không phải là kế hoặch hay một sự tính toán nào xa vời, quan trọng là bản thân mình vẫn còn tình yêu với nghề thì mình vẫn còn làm được ra những sản phẩm như vậy.

Trong thời gian dịch bệnh và TP.HCM đang thực hiện giãn cách, Papapinkin Nail Lab của bạn có gặp nhiều khó khăn không? Và bạn khắc phục những khó khăn này bằng cách nào?



Trong thời gian dịch bệnh đang căng thẳng thế này, tiệm Papapinkin Nail Lab của mình cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Các chi phí cố định vẫn phải chi trả, mà tiệm vẫn phải đóng cửa trong đợt giãn cách toàn xã hội.

Nhưng cứ đọc tin tức thấy các cô các chú và các anh chị ngành Y cùng nhà nước đang phải gồng mình lên chống chọi với dịch bệnh, mình lại tự nhủ phải cố gắng lên, ráng lên, chỉ khi tất cả chúng ta có ý chí đồng lòng thì dịch bệnh mới được đẩy lùi.

Thế nên để khắc phục, mình coi như thời gian giãn cách này chính là cơ hội cho mình thời gian để tư duy, học tập và sáng tác thêm nhiều style nailart mới, độc lạ. Cũng là khoảng thời gian giúp mình nhìn nhận lại một chặng đường làm việc cùng các anh chị em nghệ sĩ, để từ đó có những sự điều chỉnh phù hợp hơn.

Cảm ơn Quỳnh Anh về những chia sẻ thú vị này, công chúng đang rất mong chờ được ngắm những tác phẩm tiếp theo của bạn trong thời gian tới. Chúc bạn luôn thành công và mãi nhiệt huyết cùng những sáng tạo của mình!

Nguồn ảnh: IG Quinadanailart