Na rừng Tây Bắc vỏ xanh ruột đỏ giá từ 100 đến 400 ngàn/quả vẫn đắt khách mua

Mỗi năm cứ từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa na rừng ruột đỏ vùng núi Tây Bắc vào mùa thu hái. Mặc dù loại na này ăn không ngon nhưng lại được nhiều khách hàng ưa chuộng và lùng sục tìm kiếm.

Nguyên nhân là vì đây là loại quả mọc tự nhiên trên rừng có công dụng rất tốt cho sức khỏe. Đây cũng là loại quả được bà con dân tộc coi là những dược liệu quý.



Chị Trần Hạo Nhiên, 40 tuổi – một tiểu thương quê ở Điện Biên chuyên bán loại na rừng vỏ xanh ruột đỏ khi vào mùa này ở Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đây là loại quả quý trên các vạt rừng ở Tây Bắc. Hiện loại quả này đang vào mùa nên chín thơm, vỏ xanh ruột đỏ.

Vì thế mỗi ngày người nhà gửi ra cho chị 1 lần, mỗi lần khoảng 30 kg để chị bán cho khách thành phố đặt mua ngâm rượu hoa quả.

Từ tháng 6 đến tháng 10 là mùa na rừng ruột đỏ vùng núi Tây Bắc vào mùa thu hái. Ảnh minh họa.

Chị Nhiên cho biết, một quả na rừng thường nặng từ 7 lạng đến 3-4kg. Tại Điện Biên chị, các thương lái đã thu mua với giá 60 ngàn đồng/kg. Những trái na quả càng to càng bán được giá. Với những quả từ 2-3kg trở lên, người quê chị đã bán giá cả trăm ngàn đồng/kg.

"Nhà mình thì chỉ đi hái được những loại quả có trọng lượng từ 700 gram đến 2,5 kg/quả. Bởi những quả na rừng có trọng lượng lớn hiện nay khá hiếm do nhiều người đi thu hái. Những quả có trọng lượng vừa phải như vậy mình bán với giá 100 ngàn đồng/kg. Mức giá này so với mọi năm có giảm đi khoảng 30-50 ngàn đồng/kg do nhiều người bán loại quả này. Tuy nhiên, giá na rừng nhìn chung năm nào cũng vững giá, ít biến động", chị Nhiên nhận định.

Theo tiểu thương này, dù loại quả này ăn không ngon nhưng nhà chị cứ gửi về chuyến nào là chuyến đó hết sạch hàng chỉ sau vài tiếng rao bán: "Khách giờ rất sành ăn. Họ mua vài kg na rừng về để ngâm rượu. Vì thế cứ về khoảng 30kg na là mình bán rất nhanh hết, chẳng bao giờ tồn hàng. Khách muốn mua lại phải đợi mẻ sau".

Chia sẻ về lý do loại na rừng này lại đắt khách mua và nhiều người lùng sục như vậy, chị Nhiên giải thích: "Từ lâu loại na này đã nổi tiếng là một dược liệu quý. Khách mua về chủ yếu để ngâm rượu uống hoặc trị các chứng bệnh về phong thấp, làm thuốc an thần, trị chứng mất ngủ và là bài thuốc bổ dương".

Người nhà gửi ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Ảnh minh họa.

Tiểu thương này tiết lộ, mỗi ngày chị bạn được khoảng 30 kg na rừng: "Người nhà gửi ra bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu. Nhiều khi muốn lấy thêm na rừng để bán xong hàng này khá khan hiếm vì phụ thuộc vào người nhà đi thu hái hoặc thu gom giúp. Khách mua chủ yếu là các bà nội trợ nhưng cũng rất nhiều quý ông chủ động đặt mua để tự ngâm rượu uống".

Cũng theo chị Nhiên chia sẻ, loại quả này ăn có vị ngọt nhẹ, có thể để chín ăn tươi hoặc ngâm rượu. Cách ngâm rượu na rừng cũng rất đơn giản. Cứ 1kg na rừng sẽ ngâm từ 2-4 lít rượu nguyên chất.

"Sau khi mua na rừng về, khách mua cần rửa sạch và để ráo nước rồi bóc từng múi nhỏ. Rượu ngâm na rừng cần chọn rượu từ 40 độ trở lên và ngâm trong bình thủy tinh hoặc bình sứ. Thời gian ngâm ít nhất sau 3 tháng mới uống để thơm hơn và để quả na được ngấm rượu" chị Nhiên hướng dẫn.

Cũng có nhiều khách cho biết, họ để nguyên cả quả na rừng ngâm mà không tách múi. Ngâm tươi hay ngâm khi phơi khô đều được.

Khách mua chỉ cần rửa sạch và để ráo nước rồi bóc từng múi nhỏ ngâm rượu. Ảnh minh họa.

Anh Trần Duy Hùng, 32 tuổi – một khách mới đặt mua 5kg na rừng cho biết: "Năm nào cứ đến mùa na rừng rộ như thời điểm này, anh cũng đặt mua 5-10kg na rừng về ngâm rượu uống. Loại rượu na uống rất thơm, màu đẹp và lại có nhiều công dụng với sức khỏe. Đặc biệt loại rượu hoa quả này vợ chồng đều uống được. Vợ anh cũng thích uống vì thơm phức và giúp dễ ngủ, điều hòa kinh nguyệt. Còn anh uống chơi và chữa đau dạ dày cũng rất hiệu quả".

Ngoài mua na rừng ngâm rượu, anh Hùng còn mua nho rừng để ngâm cùng: "Anh đặc biệt thích những loại quả trên rừng để ngâm rượu như na rừng, dứa rừng, nho rừng. Những trái cây rừng ngâm vừa thơm ngon vừa là dược liệu quý tác dụng rất tốt với sức khỏe".