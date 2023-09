myKella - Thương hiệu mỹ phẩm mới ra mắt tại thị trường Việt Nam

Xuất phát điểm mới lạ cho thị trường Việt Nam



Thương hi ệ u m ỹ ph ẩ m Vi ệ t - một bước ngoặt quan trọng, mở ra một chương mới trong ngành làm đẹp Việt Nam.

Dù mới ra mắt, nhưng trên thực tế, myKella cũng thuộc "một nhà" cùng thương hiệu Kella trứ danh, đã có 20 năm phát triển mạnh mẽ và quen thuộc tại mọi Salon tóc - làm đẹp trên toàn quốc. Với chuỗi nhà máy khép kín và công nghệ mỹ phẩm an toàn với chứng nhận quốc tế. 20 năm đồng hành chăm sóc người Việt, đứa con tinh thần myKella thừa hưởng nền tảng để đột phá ngay từ khi ra mắt. Đây không chỉ là sự xuất hiện của các sản phẩm làm đẹp mới, mà còn là sự thể hiện của lòng tự hào trong việc mang sản phẩm Việt ra thế giới.

Thương hiệu được may đo cho phụ nữ Việt

CEO Nhi Banh chia sẻ trong ngày khai trương về lý do ra mắt myKella, chính vì nguyện vọng muốn "tặng" cho các chị em, các mẹ trên chính quê hương mình cơ hội được sử dụng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp với giá thành rẻ, nhưng vẫn "sang xịn" và an toàn, không thua kém bất cứ mỹ phẩm nước ngoài nào. myKella mong muốn qua showroom tại Q3, TPHCM, hãng có cơ hội tặng khách hàng trải nghiệm mua sắm trực tiếp thật ấn tượng và thoải mái.

Hành trình gợi dậy tinh thần sử dụng ủng hộ sản phẩm Việt

Hành trình của thương hiệu mỹ phẩm Việt đến thị trường quê hương không hề dễ dàng. Với mục tiêu tạo ra những sản phẩm chất lượng, thương hiệu mỹ phẩm Việt đã trải qua quá trình chọn lọc và kiểm định chất lượng để đảm bảo mang đến sự hài lòng cho người tiêu dùng.

Có thể kể đến là việc đầu tư cho showroom đẹp và bắt mắt, đầu tư chỉn chu cho mẫu mã, bao bì thu hút và mọi thông tin đều dễ hiểu, minh bạch. Kể cả việc chọn mức giá "cực kỳ phù hợp" cho mọi đối tượng: từ sinh viên, công sở, cho đến trung niên, ai cũng có thể lựa chọn và thoải mái sử dụng myKella với mức giá bán dễ chịu.

Thấu hiểu về người tiêu dùng Việt

Sự đa dạng của thương hiệu mỹ phẩm Việt thể hiện thông qua sự tập trung vào việc đáp ứng đa dạng nhu cầu làm đẹp của người dùng. Không chỉ là những sản phẩm chất lượng, mà còn là sự lắng nghe và hiểu biết về mong muốn của người tiêu dùng.

Từ kem dưỡng da, son môi, đến các sản phẩm trang điểm và chăm sóc da khác, thương hiệu mỹ phẩm Việt đã tạo nên một mạng lưới sản phẩm sản phẩm đa dạng, phù hợp với mọi loại da và phong cách làm đẹp.

Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt thị trường, mà còn mang theo những hứa hẹn cho tương lai. Sự phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm và việc thấu hiểu ngày càng sâu sắc về nhu cầu làm đẹp của người Việt là những điều thương hiệu đang hướng đến.

Việc thương hiệu mỹ phẩm Việt đến với thị trường Việt Nam không chỉ là một cột mốc đáng nhớ, mà còn là sự kiện đáng chú ý trong ngành làm đẹp. Từ sự kỳ vọng của người tiêu dùng, hành trình đến thị trường quê hương, đến sự đa dạng và phù hợp với nhu cầu người dùng, thương hiệu mỹ phẩm Việt đã khẳng định vị thế của mình và hứa hẹn cho tương lai một sự phát triển đầy tiềm năng.

Để biết thêm về myKella - thương hiệu được may đo cho phụ nữ Việt vui lòng tham khảo trực tiếp tại website, và fanpage chính thức của myKella.

Địa chỉ: 319 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

Hotline tư vấn: 0909434942

Website - fanpage: www.mykella.vn