My Way ‘hô biến’ Phương Oanh từ cô kỹ sư ‘Nam giò’ thành tiểu thư sành điệu

‘Hương vị tình thân’ gây sốt trên màn ảnh 2021 không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn tạo sự tranh cãi thú vị xung quanh style ăn mặc của nữ chính Phương Nam do Phương Oanh đảm nhận. Ở phần một của phim, nhân vật có gia cảnh nghèo khó, tính cách hào sảng như ‘đàn ông’ nên nữ diễn viên cố tình ăn mặc lỗi thời, vóc dáng mập mạp. Về cuối phim khi vượt qua nhiều thử thách để trở thành vợ của ‘Shark Long’ (vai diễn của Mạnh Trường trong phim), cô lột xác với gout sang trọng, thể hiện đúng vị thế của nàng dâu chốn hào môn. Từ bỏ những kiểu áo phông, quần jeans hay áo gilet nhàm chán, cô tích cực diện những thiết kế công sở tôn dáng, các kiểu đầm liền theo phong cách tiểu thư nữ tính.



Trong bộ ảnh hợp tác với thời trang cao cấp My Way, Phương Oanh một lần nữa chứng minh đẳng cấp của một phụ nữ thành đạt, giàu có. Lấy cảm hứng từ phong cách kinh điển của phụ nữ châu Âu, những bộ cánh cao cấp, tinh tế của My Way giúp đã ‘hô biến’ kỹ sư ‘Nam giò’ quê mùa ngày nào thành nữ đại gia có thần thái sang chảnh ‘ngút ngàn’.

Không chạy theo xu hướng cắt xẻ táo bạo hay lạm dụng màu sắc, thời trang chuẩn mực của "quý cô" theo quan niệm của My Way và Phương Oanh là sự hài hoà giữa nét đẹp của thập niên cũ và tinh thần năng động của cuộc sống hiện đại. Do đó, những thiết kế không bao giờ lỗi mốt, chuẩn phom, tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ sẽ luôn tạo ra sự khác biệt cho người mặc.

Với việc trở thành ‘nàng thơ’ của My Way, nữ diễn viên muốn truyền cảm hứng mặc đẹp cho nữ công sở, nữ doanh nhân thông qua cách lựa chọn, mix-macth vừa tôn vóc dáng vừa hợp mốt. Vẫn là những set đồ quen thuộc như bộ suit, suit váy, áo khoác lửng, đầm chữ A… nhưng chỉ cần sử dụng phụ kiện phù hợp, phái nữ đã có ngay combo sang trọng và nổi bật. Không ít item trong bộ sưu tập thu đông 2021 của My Way mà Phương Oanh diện trong bộ hình gợi nhớ đến công nương Diana, biểu tượng nữ quyền trong thế giới thời trang quốc tế. Đây cũng là hình mẫu phụ nữ mà My Way hướng đến cho khách hàng, tự tin khẳng định bản thân và vững vàng trước mọi khó khăn, áp lực của công việc, cuộc sống.

Với hai dòng sản phẩm thời trang cho nữ công sở - nữ doanh nhân và dự tiệc, nhiều mẫu thiết kế của My Way có thể ứng dụng đa dạng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm đến dạo phố, dự sự kiện.

My Way tin rằng thời trang có thể vừa là một người bạn, một đồng minh thân cận, vừa là nguồn vui, vừa giống một hình thức trao quyền. Nó thể hiện niềm tin vào chỗ đứng của mỗi người phụ nữ trong thế giới này. Khi bạn quyết định ăn mặc có chủ đích, nghĩa là bạn đã chọn giương lên một thông điệp với thế giới - đó là tiếng nói, con đường và tương lai của bạn. Là phụ nữ, hãy diện những bộ cánh để nhiều năm sau khi nhìn lại vẫn chẳng lỗi mốt, vẫn khiến người khác phải ghen tỵ, trầm trồ. Và sứ mệnh của My Way là giúp bạn thực hiện giấc mơ ấy.

Dưới đây là một số gợi ý về cách mix-match trang phục mà My Way và Phương Oanh gợi ý cho nữ công sở, nữ doanh nhân mùa thu đông 2021:

Học hỏi phong cách của các Công nương, nữ diễn viên phối áo chít eo cùng chân váy bút chì tông màu nhã nhặn.

Suit công sở được may đo chuẩn phom giúp Phương Oanh toát lên vẻ quyền lực của một người phụ nữ thành đạt.

Áo khoác dáng ngắn cùng chân váy chữ A là kiểu trang phục phù hợp với mọi vóc dáng. Cách mix đồ này tạo cảm giác thân hình cao ráo hơn, che được những nhược điểm như eo thô, hông hẹp, làm cân bằng tỷ lệ cơ thể.

Trang phục vải tweed là xu hướng không thể bỏ qua trong mùa đông, phù hợp với những quý cô chuộng phong cách sang trọng, cổ điển.

Khoác áo vest hững hờ là cách để Phương Oanh ‘biến hoá’ thành quý cô sành điệu khi xuống phố mùa thu đông.

Bắt sóng xu hướng hoạ tiết da báo với chân váy bút chì, khi phối cùng áo sơ mi trắng Phương Oanh toát lên vẻ dịu dàng.

Nếu tự tin với đường cong cơ thể, đừng ngại khoe dáng bằng những bộ đầm bodycon họa tiết hoa lá nổi bật.

‘Phá cách’ với combo màu đen gồm vest dáng ngắn có đường gân ánh kim nổi bật cùng quần ống suông rộng.

Để nổi bật trong bữa tiệc, hãy tự tin tạo sự khác biệt bằng cách chọn lựa phụ kiện kính mắt độc đáo.