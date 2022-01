Mỹ Tâm xuất hiện ở Quảng trường Thời Đại của Mỹ, còn chọn ngay tấm ảnh quá xinh đẹp

Sau 2 đêm nhạc online My Soul 1981, Mỹ Tâm bất ngờ xuất hiện ở quảng trường Thời Đại (Times Square, New York City). Việc đưa hình ảnh Mỹ Tâm đến với Quảng trường Thời Đại nằm trong chiến dịch EQUAL của Spotify trong năm 2022 nhằm giúp tôn vinh tài năng âm nhạc của các nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới.

Trước Mỹ Tâm, các ca sĩ như Mỹ Anh, Bích Phương, Juky San, Văn Mai Hương cũng đã xuất hiện ở quảng trường Thời Đại với nội dung tương tự.

Ngày 16/1, Mỹ Tâm đã tổ chức đêm nhạc thứ 2 của My Soul 1981. Đêm nhạc mang lại nhiều cảm xúc cho người yêu nhạc với những ca khúc gây bão do chính Mỹ Tâm sáng tác từ những ngày đầu đi hát như Mãi Yêu, Nhớ, Dường Như Ta Đã, Nụ Hôn Bất Ngờ, Khi Tình Yêu Trở Lại, Sự Thật Ta Yêu Nhau, Nắm Lấy Tay Nhau, Tình Yêu Chưa Nói.

Hình ảnh Mỹ Tâm xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại ở Mỹ.

Mỗi ca khúc đều được nhạc sĩ Khắc Hưng làm mới theo thể loại acoustic, lofi-chill nhẹ nhàng, mang lại cho người nghe cảm giác vừa quen thuộc, vừa mới lạ. Chương trình có khách mời không thông báo trước là Phan Mạnh Quỳnh. Cả hai cũng đã có màn song ca trong hai sáng tác của Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm.

Không chỉ hát, Mỹ Tâm còn chia sẻ về những câu chuyện, hoàn cảnh để sáng tác những ca khúc được yêu thích. Cô cho biết, mỗi một tác phẩm đều được lấy cảm hứng từ câu chuyện riêng của chính cô và những người bạn mà mình biết.

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm cũng nhận được hàng loạt món quà chúc mừng sinh nhật đặc biệt từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Trong đó, sự xuất hiện của nam ca sĩ Wowy khiến cô không khỏi bất ngờ. Do không có sự chuẩn bị trước nên cô và nam ca sĩ chỉ có thể gửi tặng khán giả một sáng tác mà Wowy viết tặng cô trong liveshow Tri Âm mang tên Love You To The Moon And Back.

