Mỹ nữ "Tư Đằng" - Cảnh Điềm mặc đầm xanh cực sexy, nhìn lịch quay phim ế ẩm netizen lại tiếc cho nhan sắc đệ nhất

Nữ chính của bộ phim đình đám Tư Đằng - Cảnh Điềm vừa tham gia sự kiện với dáng vẻ xinh đẹp, gợi cảm. Diện chiếc đầm xanh có phần tùng váy khá lớn, Cảnh Điềm được ngợi khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Không làm tóc hay trang điểm quá cầu kỳ, Cảnh Điềm chỉ để tóc buông xõa trên vai cũng đủ khiến đêm tiệc khuấy động. Nữ diễn viên được Sina đánh giá là chiếm trọn spotlight của sự kiện.

Tuy dành thời gian tham gia sự kiện nhưng về mặt công việc, Cảnh Điềm lại cứ "giậm chân tại chỗ", không có bất cứ động thái nào cho việc đóng phim mới. Hồi đầu năm 2021, có tin đồn Cảnh Điềm nhận vai nữ chính ở Trầm vụn hương phai, còn đóng cùng mỹ nam Thành Nghị. Tuy nhiên, sau đó thông tin Cảnh Điềm đóng nữ chính đã bị bác bỏ rồi Dương Tử nhảy vào dự án để nhận vai.

Các blogger đồng loạt nhận xét rằng Cảnh Điềm đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội sau khi nổi lên cùng phim Tư Đằng. Đáng lý ra, vào thời điểm Tư Đằng nóng nhất, Cảnh Điềm phải tranh thủ quay nhiều phim mới. Đằng này, Cảnh Điềm không nhận vai ở Trầm vụn hương phai mà đến cả lời đàm phán cho các dự án cổ trang lớn sau này cũng mất luôn.

Lý do được đưa ra là vì Cảnh Điềm vướng bận hợp đồng với công ty quản lý nên không thể tự do nhận phim. Mà công ty quản lý lại có cách làm việc "hơi phiền phức" nên dù dự án tốt ập đến, Cảnh Điềm vẫn mất vai trong tiếc nuối.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 ở Tây An, Thiểm Tây. Từ nhỏ vì sức khỏe yếu nên gia đình quyết định cho cô đi học khiêu vũ ở Đoàn nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây. Năm 2000, Cảnh Điềm theo học tại Học viện vũ đạo Bắc Kinh, ngành múa dân gian Trung Quốc. Tháng 12 năm 2006, Cảnh Điềm cho ra album nhạc đầu tay có tựa đề "Who are you". Nhờ đó mà cô được nhiều khán giả biết đến.

Tháng 6/2007, Cảnh Điềm được mời làm người phát ngôn cho hoa anh đào Tây Bắc. Cùng năm này, cô trở thành sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Danh xưng "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" cũng theo Cảnh Điềm từ giai đoạn này.

Đầu năm 2021, bộ phim Tư Đằng do Cảnh Điềm đóng chính tạo nên một cơn sốt nhờ nội dung hấp dẫn, kịch tính dù mức đầu tư kinh phí cho dự án khá ít ỏi. Thành công của bộ phim đã đẩy danh tiếng của Cảnh Điềm lên cao, đồng thời đánh bật danh xưng "thuốc độc phòng vé" đã đeo bám suốt nhiều năm dài.