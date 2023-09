Mỹ nhân YG kết hôn sau 5 tháng bắt được hoa cưới của Lee Seung Gi: Cái vuốt má dành cho chú rể gây sốt

5 tháng trước, Lee Ho Yeon đã bắt được hoa cưới trong hôn lễ cặp đôi Lee Seung Gi - Lee Da In. Trên trang cá nhân vào thời điểm đó, nữ người mẫu nhà YG cũng đã bày tỏ niềm vui sau khi nhận được bó hoa từ cô bạn thân Lee Da In: "Đóa hóa xinh tươi hệt như Lee Da In vậy. Nhờ sự cổ vũ của 2 bạn, có lẽ tôi sẽ thông báo tin vui sớm thôi"