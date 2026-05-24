Mỹ nhân Việt xuất thân từ THPT Lê Quý Đôn Hà Nội: Làm ca sĩ ở Việt Nam, mở quán phở ở Trung Quốc, sở hữu penthouse 100 tỷ

Đó chính là Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, SN 1993 ở Hà Nội)!

Mỗi mùa bế giảng trở lại, MXH lại rộn ràng với những gương mặt nữ sinh gây sốt bởi visual nổi bật, thần thái cuốn hút hay vài khoảnh khắc vô tình nhưng đủ viral khắp nơi. Và nếu nhắc đến thế hệ hot girl bế giảng từ hàng chục năm trước, đến nay vẫn viral thì Chi Pu chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua.

Chi Pu 13 năm trước đã xinh cỡ này.

Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên hay ngôi sao giải trí nổi tiếng, Chi Pu từng được biết đến là hot girl Hà thành với vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào. Năm 2013, hình ảnh cô diện áo dài trắng trong lễ bế giảng tại THPT Lê Quý Đôn từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Khi ấy, Chi Pu gần như để mặt mộc, chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật với gương mặt baby, làn da trắng cùng nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn “nàng thơ học đường”. Loạt ảnh nhanh chóng viral, giúp cô tiếp tục củng cố danh xưng “hot girl Hà Thành” từng gắn liền suốt nhiều năm.

Trên thực tế, trước đó Chi Pu đã là gương mặt quen thuộc với giới trẻ khi lọt Top 20 cuộc thi Miss Teen 2009. Từ đây, cô bắt đầu bước chân vào giới giải trí và trở thành một trong những hot girl nổi bật nhất thế hệ đầu của MXH Việt.

Ở Việt Nam làm ca sĩ, diễn viên, qua Trung Quốc mở quán phở

Khác với nhiều hot girl cùng thời dần biến mất khỏi showbiz, Chi Pu giữ được sức hút suốt hơn 15 năm qua.

Visual Chi Pu hiện tại vẫn lọt top mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam.

Sau thời gian hoạt động với hình ảnh hot girl, cô lấn sân diễn xuất rồi chuyển hướng sang ca hát. Quyết định debut làm ca sĩ năm 2017 từng gây tranh cãi dữ dội, song Chi Pu vẫn kiên trì theo đuổi con đường riêng. Sau nhiều năm, cô dần chứng minh được sự nghiêm túc với nghề bằng việc đầu tư hình ảnh, sân khấu, kỹ năng trình diễn và xây dựng thương hiệu cá nhân theo hướng chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Chi Pu phải kể đến việc tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 tại Trung Quốc. Đây là một trong những show đình đám nhất châu Á, quy tụ hàng loạt nữ nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau chương trình, độ phủ sóng của Chi Pu tăng mạnh. Cô nhận được thêm nhiều lời mời tham gia show, sự kiện và sở hữu lượng fan quốc tế đáng kể.

Chi Pu lấn sân sang vai trò ca sĩ.

Đây cũng là tiền đề để nữ nghệ sĩ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Tháng 10/2023, Chi Pu khai trương quán phở đầu tiên tại Thượng Hải. Theo chia sẻ, ý tưởng xuất phát từ việc cô nhiều lần “thèm đồ Việt nhưng khó tìm được hương vị đủ chuẩn” trong thời gian làm việc ở Trung Quốc. Vì vậy, nữ ca sĩ muốn mang ẩm thực Việt tới gần hơn với bạn bè quốc tế. Không lâu sau, cô tiếp tục mở thêm chi nhánh thứ hai tại Thượng Hải vào năm 2024, đồng thời mở rộng menu với nhiều món ăn Việt Nam khác.

Vào tháng 5/2026 vừa qua cô ra thông báo nhượng quyền toàn bộ cổ phần của thương hiệu này cho đối tác, với lý do lịch trình công việc ngày càng dày đặc, cùng khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Trung Quốc, cô không còn có thể thường xuyên trực tiếp tham gia vận hành như trước.

Chi Pu từng có thời gian mở quán phở ở Trung Quốc, song sau đó đã nhượng quyền.

Ngoài các hoạt động kể trên, Chi Pu còn hợp tác mở công ty giải trí riêng, tham gia đào tạo talent và phát triển nhiều dự án cá nhân.

Chính vì vậy, cô thường được nhắc đến như hình mẫu nghệ sĩ vừa nổi tiếng vừa có khả năng tự chủ tài chính mạnh.

Ở tuổi ngoài 30, Chi Pu sở hữu khối tài sản đáng chú ý. Ngoài căn nhà tại TP. Thủ Đức từng được cô chia sẻ là “phần thưởng cho bản thân sau nhiều năm làm việc”, cư dân mạng còn phát hiện nữ ca sĩ hiện sống trong một căn penthouse sang trọng tại TP.HCM.

Thông qua những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy căn hộ sở hữu không gian rộng lớn, view trên cao đắt giá, hồ bơi riêng cùng nội thất xa hoa chẳng khác resort cao cấp. Theo nhiều nguồn thông tin, căn penthouse này có giá trị lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, Chi Pu còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu, xe sang và thường xuyên xuất hiện với những thiết kế đến từ các nhà mốt quốc tế.

Chi Pu được netizen nhận xét là có tất cả ở tuổi 32.

Độc thân và là “đệ nhất mỹ nhân”

Sau hơn 15 năm hoạt động trong showbiz, điều khiến Chi Pu giữ được sức hút không chỉ là độ nổi tiếng mà còn nằm ở nhan sắc gần như không có dấu hiệu xuống phong độ.

Ở tuổi 32, nữ nghệ sĩ vẫn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất Vbiz. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Chi Pu thường nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ visual sắc sảo, thần thái sang chảnh và phong cách thời trang ngày càng đậm chất quốc tế.

Để duy trì vóc dáng, cô theo đuổi lối sống lành mạnh, thường xuyên tập gym, pilates, chơi pickleball và luyện vũ đạo với cường độ cao.

Chi Pu chăm chỉ tập luyện để rèn dáng đẹp.

Về chuyện tình cảm, Chi Pu lại khá kín tiếng trong vài năm gần đây. Trước đó, cô từng trải qua nhiều mối tình tốn không ít giấy mực truyền thông. Tuy nhiên kể từ nghi vấn hẹn hò với một thiếu gia vào năm 2023, nữ ca sĩ gần như không còn chia sẻ công khai về chuyện yêu đương.

Trong năm 2025, Chi Pu tiếp tục bị “đẩy thuyền” với nam vương Tuấn Ngọc sau khi cả hai xuất hiện thân thiết trong một chương trình. Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán khi người trong cuộc giữ im lặng.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội với hơn 8,8 triệu follower Facebook và khoảng 5,7 triệu follower Instagram. Trên các nền tảng này, Chi Pu chủ yếu chia sẻ về công việc, thời trang, du lịch, cuộc sống thường ngày và những khoảnh khắc bên trong căn penthouse sang trọng của mình.

Một số hình ảnh dạo này của Chi Pu.

Từ “hot girl bế giảng” năm nào đến hình ảnh nghệ sĩ thành công, giàu có và có sức ảnh hưởng ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc, Chi Pu vẫn là trường hợp hiếm hoi của thế hệ hot girl đời đầu chưa từng đánh mất độ hot suốt hơn một thập kỷ.