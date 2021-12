Mỹ nhân Việt mới 13 tuổi vừa đăng quang cuộc thi Miss Teen quốc tế là ai mà được cho rằng làm rạng danh nhan sắc không thua gì Thùy Tiên

Mới đây, thông tin đại diện Việt Nam đăng quang Miss Eco Teen International khiến dân mạng đồng loạt vui mừng. Một lần nữa, Việt Nam được gọi tên tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Đại diện Việt Nam đăng quang hoa hậu Miss Eco Teen International là Vũ Huyền Diệu, 13 tuổi - gương mặt mỹ nhân tài năng nhí của Showbiz Việt hiện nay. Cô bé hay được nhiều người gọi với biệt danh Bella Vũ. Được biết, Huyền Diệu là con lai hai dòng máu Việt - Singapore. Từ nhỏ đã sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp, chiều cao có phần vượt trội. Vì vậy từ nhỏ bên cạnh học văn hóa cô bé cũng được gia đình đăng ký tham gia ở các cuộc thi sắc đẹp.

Bella Vũ đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp ngay từ khi còn nhỏ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc, cô bé sinh năm 2008 còn có thành tích khủng. Cụ thể, Huyền Diệu từng đạt nhiều giải thưởng khác nhau tại các cuộc thi đánh đàn piano mang tầm cỡ châu lục, phải kể đến như: HCB piano solo Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 3 tại Singapore (2015), HCĐ hát và đệm piano Liên hoan Âm nhạc châu Á lần thứ 4 (2016),...

Bella Vũ trong các MV ca nhạc của mình.

Không những vậy, người đẹp 13 tuổi còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát và liên tục cho phát hành hàng loạt MV được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng: You raise me up, How far I’ll go, Anh nhà ở đâu thế,... Ngoài giờ học, Huyền Diệu cũng chăm chỉ đi diễn show, đảm nhận vị trí vedette cho nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước.