Trang tin giải trí Sina ngày 24/10 đưa tin, cánh săn ảnh mới đây đã chụp được hình ảnh nam rapper Hoàng Húc bị bắt gặp hẹn hò cùng hot girl tên Tiểu G Na - người từng tố Ngô Diệc Phàm phụ tình.

Trong những hình ảnh được giới truyền thông đăng tải, Hoàng Húc mặc quần áo hip hop và liên tục có cử chỉ thân mật cùng hot girl Tiểu G Na tại bữa tiệc chung tại quán karaoke với bạn bè. Bữa tiệc kết thúc, hai người cùng nhau lên ô tô rời đi.

Suốt quá trình di chuyển ra xe, Hoàng Húc tỏ ra ga lăng khi cầm túi và mở cửa ô tô cho Tiểu G Na. Điều đáng chú ý chính là Hoàng Húc vốn là một người đã có gia đình. Nên việc tỏ ra thân mật với Tiểu G Na khiến mọi người không khỏi tò mò.

Vào năm 2016, Tiểu G Na từng tự xưng là bạn gái của Ngô Diệc Phàm. Cô này cũng đăng tải các đoạn chat và audio nói chuyện với người được cho là Ngô Diệc Phàm, cùng 2 bức ảnh "giường chiếu", chụp ảnh nam diễn viên ở trần say sưa ngủ bên cạnh mình.

Tiểu G Na cũng tố Ngô Diệc Phàm là một người phụ tình. Cô cho biết mình và nam diễn viên qua lại một thời gian, nhưng bỗng dưng Ngô Diệc Phàm biến mất và cắt đứt mọi liên hệ.

Về phần Hoàng Húc, nam rapper này từng là thí sinh The Rap Of China mùa 1 và là Á quân The Rap Of China 2019. Trong khi đó, Ngô Diệc Phàm lại từng là HLV trong The Rap Of China mùa đó. Quan trọng là Hoàng Húc đã kết hôn.

Nguồn: Sina