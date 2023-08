Mỹ nhân từng bị “đuổi” khỏi phim vì diễn quá kém, thất nghiệp hơn 1 năm đến độ phải đổi nghề?

Park Hae Eun là nữ diễn viên tân binh sinh năm 1997, được chú ý bởi nhan sắc tương đối xinh đẹp, gương mặt dễ nhớ. Đáng tiếc sự nghiệp của cô lại tương đối mờ nhạt, dù đã vào nghề được 3 năm nhưng chưa để lại dấu ấn nào với khán giả.



Sự kiện đáng nhớ nhất trong 3 năm làm nghề của Park Hae Eun là khi cô bị loại khỏi dàn diễn viên chính của bộ phim Alchemy of Souls hồi năm 2020 do kỹ năng diễn xuất yếu kém. Ban đầu cô vốn là nữ chính của bộ phim này, thậm chí đã từng cùng Lee Jae Wook, Arin và Minhyun đọc kịch bản cũng như quay những cảnh phim đầu tiên. Tuy nhiên sau đó, cô đã rời đoàn phim, để cơ hội lại cho đàn chị Jung So Min. Lập tức truyền thông Hàn đưa tin rằng Park Hae Eun vì thiếu những kỹ năng diễn xuất cần thiết nên đã bị loại khỏi dự án. Mặc dù không có gì lạ với việc các nam nữ diễn viên rời khỏi đoàn phim nhưng với lý do "diễn xuất yếu kém" thì đây có thể coi là lần đâu tiên xảy ra trong lịch sử ngành truyền hình Hàn.

Park Hae Eun đã tham gia ghi hình Alchemy of Souls

Cả tvN lẫn công ty quản lý của Hae Eun vào thời điểm đó đã không đưa ra phản hồi chính thức nào về việc nữ tân binh bị "đuổi cổ". Họ chỉ có những phản hồi chung chung như việc vì Park Hae Eun cảm thấy rất nhiều gánh nặng khi đóng vai chính của một dự án lớn nên mới có chuyện thay đổi đột ngột như vậy.

Năm 2022, Hae Eun được chọn vào vai phụ Yoon Sun trong phim truyền hình Adamas của chính đài tvN. Tuy nhiên đây cũng là dự án duy nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại. Bẵng đi từ đó đến nay, Hae Eun rơi vào tình trạng "thất nghiệp" khi dường như không có kịch bản nào tìm đến cô trong suốt hơn 1 năm. Ngay cả dự án web drama Villain Mom đã hoàn thành việc ghi hình từ giữa năm ngoái cũng hoãn việc lên sóng đến tận bây giờ khiến cái tên Park Hae Eun càng trở nên chìm nghỉm.

Gần đây, thay vì xuất hiện trên phim trường, Park Hae Eun bắt đầu lập kênh YouTube của riêng mình vào tuần trước. Cô làm clip giới thiệu cuộc sống và thói quen hàng ngày tuy nhiên chỉ nhận được một vài nghìn lượt xem do các clip không được đầu tư nhiều. Khán giả tự hỏi liệu đây có phải hướng đi mới của nữ tân binh?

Park Hae Eun trong vlog mới

Nguồn ảnh: Hancinema