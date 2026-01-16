Mỹ nhân thấp bé nhưng mặc gì cũng sang, đến hơi thở cũng khí chất: Cả showbiz có đúng 1 người!

Trong một thế giới giải trí nơi chiều cao, vóc dáng và độ hoành tráng thường được xem là lợi thế, vẫn có những ngoại lệ khiến mọi quy chuẩn trở nên thừa thãi. Có người không cần sải bước quá dài, không cần tạo dáng cầu kỳ, thậm chí chỉ đứng yên cũng đủ khiến không khí xung quanh đổi khác. Sự sang trọng ở đây không đến từ quần áo đắt tiền hay lớp trang điểm dày, mà toát ra từ thần thái, cách hiện diện và cảm giác tự tin rất riêng.

Và trong showbiz Hàn hiện tại, cái tên hội tụ đầy đủ những điều đó chỉ có thể là Jennie BLACKPINK. Vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cao tầm 1m63 nhưng thần thái sang chảnh, tự tin lại lớn đến mức lấn át mọi khung hình, Jennie từ lâu đã vượt khỏi danh xưng một idol Kpop thông thường để trở thành IT Girl toàn cầu. Mỗi lần xuất hiện, dù trên sân khấu, thảm đỏ hay chỉ là ảnh đời thường, cô đều khiến trang phục trở nên đắt giá hơn, xu hướng thời trang dịch chuyển theo mình và những món đồ gắn với tên Jennie nhanh chóng rơi vào tình trạng sold out. Không cần cố gắng chứng minh, Jennie đơn giản là đứng đó và khí chất tự lên tiếng.

Nếu muốn "xin vía" mặc đẹp của Jennie. Chị em chỉ cần ngắm Instagram cá nhân của nàng rồi "học lỏm" công thức mix match sẵn. Đảm bảo điểm sành điệu sẽ luôn ở mức tối đa, đặc biệt không bao giờ sợ chậm trend.

Chỉ với áo sơ mi trắng và quần jeans xanh, Jennie chứng minh rằng: Công thức lên đồ này là sang bất biến mọi thời đại. Phom dáng gọn gàng, cách sơ vin vừa đủ cùng thần thái thoải mái giúp tổng thể trông đơn giản mà không hề nhạt. Đây chính là kiểu outfit nhìn qua tưởng bình thường nhưng mặc lên lại rất có gu, càng ngắm càng thấy sang.

Jennie cho bạn thấy rằng muốn nâng tầm outfit mùa đông trở nên sang chảnh thì áo khoác lông gần như là món không thể thiếu. Chỉ cần khoác nhẹ bên ngoài những set đồ đơn giản, tổng thể lập tức trông đắt giá hơn hẳn mà không cần thêm phụ kiện cầu kỳ. Cách Jennie chọn phom dáng gọn, màu sắc trung tính cũng khiến áo lông bớt cảm giác phô trương, giữ được nét sang xịn nhưng vẫn rất thời thượng.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo khoác lông

Muốn có vibe bạn gái ngoan xinh yêu đúng kiểu nàng IT Girl, chỉ cần diện một cây đồ đơn giản mà hiệu quả: áo sơ mi mặc trong áo len mỏng, bên dưới là chân váy bí kẻ caro đang hot. Cách phối này nhìn vừa nhẹ nhàng, vừa trẻ trung, lại mang cảm giác ngọt ngào rất dễ gây thiện cảm. Chỉ cần chọn gam màu trung tính hoặc pastel là đã có ngay outfit xinh xắn, mặc đi chơi hay đi cà phê đều hợp.

Bên cạnh váy áo, phụ kiện cũng là phần không thể thiếu để hoàn thiện outfit. Khi đi du lịch biển, Jennie gợi ý chị em nhất định nên sắm một chiếc khăn turban. Chỉ một món nhỏ nhưng có thể biến tấu đủ kiểu, từ đội đầu cho xinh, buộc tóc cho gọn, mix thành áo quây cá tính đến dùng làm dây lưng tạo điểm nhấn, vừa tiện vừa giúp set đồ trông thời trang hơn hẳn.

Gợi ý mua tương tự: Khăn turban

Jennie mách các chị em diện áo tanktop kết hợp cùng chân váy lửng cạp thấp là công thức rất hợp để diện đi chơi, dạo phố hay du lịch. Set đồ này nhìn thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn tôn dáng, đặc biệt lên hình cực kỳ ăn ảnh. Chỉ cần thêm một đôi sneakers hoặc sandal là đã có ngay outfit xinh xắn, sành điệu đúng kiểu không cần cố mà vẫn đẹp.



