Mỹ nhân showbiz tháo chạy khỏi chồng ca sĩ đi tù 2 năm, bất ngờ đổi đời nhờ bán mặt hàng ai thấy cũng đỏ mặt

Từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Đài Loan (Trung Quốc), Lâm Thái Đề gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc gợi cảm mà còn vì cuộc hôn nhân đầy sóng gió với nam ca sĩ Hồ Duệ Nhi. Sau khi chồng vướng bê bối nghiêm trọng và phải ngồi tù 2 năm, nữ diễn viên dứt khoác chấm dứt với Hồ Duệ Nhi. Không ngờ, quyết định này lại trở thành bước ngoặt giúp cô đổi đời, phất lên thành CEO kiếm bạc tỷ mỗi năm nhờ kinh doanh.

Mỹ nhân mất sạch danh tiếng vì cưới nhầm chồng

Lâm Thái Đề sinh năm 1990, từng là người mẫu, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô được truyền thông ưu ái gọi là “mỹ nhân sở hữu vòng 1 đẹp nhất” xứ Đài. Người đẹp có mối tình sâu đậm với nam ca sĩ Hồ Duệ Nhi, nhưng chuyện tình này lại khiến cô nhiều lần tổn thương và ê chề.

Năm 2016, Hồ Duệ Nhi bị cảnh sát bắt vì sử dụng và tàng trữ chất cấm. Trước truyền thông, nam ca sĩ bật khóc, liên tục xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Dù bạn trai mất trắng sự nghiệp sau bê bối, Lâm Thái Đề vẫn lựa chọn ở bên cạnh, thậm chí kết hôn với anh vào năm 2018. Trong suốt thời gian hôn nhân, người đẹp này trở thành trụ cột, gánh vác kinh tế của gia đình. Cô phải chi ra 100.000 TWD (80 triệu đồng) hàng tháng để lo sinh hoạt phí cho vợ chồng mình và 2 bên gia đình nội ngoại. Dù phải chạy show ngày đêm kiếm tiền, Lâm Thái Đề vẫn không trách móc, than vãn nửa lời.

Thế nhưng, khi Lâm Thái Đề chuẩn bị sinh con đầu lòng, Hồ Duệ Nhi tiếp tục bị bắt với cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trong tình trạng say xỉn tại hộp đêm. Nam ca sĩ bị tuyên án 2 năm tù giam. Những bê bối nghiêm trọng của chồng khiến Lâm Thái Đề bị ảnh hưởng tiêu cực, mất sạch danh tiếng.

Sau khi chồng vào tù "bóc lịch", Lâm Thái Đề quyết định đệ đơn ly hôn vào năm 2020. Nữ diễn viên không cần Hồ Duệ Nhi chia tài sản hay gửi tiền trợ cấp hậu ly hôn, chỉ cần anh trao quyền nuôi dưỡng con trai cho cô. Nhờ đạt được thỏa thuận, cả hai đường ai nấy đi êm đẹp mà không cần đưa nhau ra tòa. Đến năm 2022, Hồ Duệ Nhi mãn hạn tù và được trả tự do.

Hốt bạc nhờ rẽ hướng kinh doanh

Sau khi hôn nhân đổ vỡ lại thêm việc bị ghẻ lạnh trong showbiz vì loạt bê bối phạm pháp của chồng cũ, Lâm Thái Đề tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong năm 2020. Rời ngành giải trí, cô livestream bán hàng, trò chuyện với người hâm mộ kiếm tiền nuôi con. Đến năm 2023, nữ diễn viên mạo hiểm dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, hợp tác cùng 3 người bạn để thành lập thương hiệu đồ chơi người lớn, với số vốn ban đầu khoảng 3 triệu TWD (2,6 tỷ đồng). Đây được xem là bước đi đầy táo bạo, bởi trước đó hiếm có nghệ sĩ nữ nào trong giới giải trí Hoa ngữ công khai kinh doanh mặt hàng nhạy cảm này vì lo ngại ảnh hưởng hình ảnh.

Đúng như dự đoán, Lâm Thái Đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội khi cho ra mắt thương hiệu. Nữ diễn viên cho biết cô từng cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến việc bản thân và bạn bè đã bỏ toàn bộ vốn liếng để khởi nghiệp nên quyết định gạt bỏ những lời dị nghị để tập trung kinh doanh, thậm chí trực tiếp quảng bá sản phẩm trên sóng livestream.

Với thái độ mặc kệ định kiến, sau 2 năm hoạt động, công việc kinh doanh của Lâm Thái Đề phát triển thuận lợi ngoài mong đợi. Công ty của nữ diễn viên và bạn bè đã hoàn vốn ngay trong năm đầu tiên và thu về lợi nhuận khoảng 10 triệu TWD (hơn 8,6 tỷ đồng).

Từ một nghệ sĩ rơi vào cảnh hết thời sớm, tiền bạc eo hẹp, Lâm Thái Đề nay trở thành nữ CEO có nguồn thu ổn định nhờ công việc kinh doanh “nghề tay trái”. Hiện tại, người đẹp giữ vai trò điều hành công ty và vừa đầu tư thêm 1 triệu TWD (gần 900 triệu đồng) để mở rộng quy mô hoạt động. Cô cũng tiết lộ chưa có kế hoạch quay lại showbiz vì việc làm ăn đang thuận lợi và mang đến thu nhập ổn định. Song song đó, Lâm Thái Đề còn tham gia các khóa học về đầu tư và quản trị doanh nghiệp để phát triển thương hiệu lâu dài.

Nguồn: Sina, Sohu