Mỹ nhân phim "Xe cấp cứu" gây sốt vì visual quá sắc nét, đã vậy lại còn tài năng, được hàng loạt bom tấn săn đón

Xe Cấp Cứu (tựa gốc: Ambulance) là bom tấn hành động đến từ thương hiệu "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay. Bên cạnh hai tài tử vào vai chính, tác phẩm chào đón mỹ nhân Mexico Eiza González trong vai nhân viên y tế có mặt trên chuyến xe cứu thương định mệnh. Đây không phải là lần đầu tiên González tham gia vào một dự án phim hành động. Sở hữu nét quyến rũ cùng năng lực diễn xuất, nữ diễn viên gây dựng sự nghiệp từ thể loại phim nhiều cạnh tranh này.



Trailer phim Xe cấp cứu

Eiza González của phim "Xe cấp cứu" từng góp mặt trong hàng loạt siêu phẩm hành động

Thật khó tin khi mới chỉ 6 năm trước, Eiza González còn là cái tên xa lạ với khán giả toàn cầu. Vai diễn Monica "đẹp mà điên" trong Baby Driver là bệ phóng đưa người đẹp 9X trở thành ngôi sao đầy hứa hẹn. Phim kể về một tài xế trẻ tuổi cùng nhóm cướp ngân hàng không chỉ gặt hái thành công phòng vé mà còn nhận về nhiều giải thưởng trong đó có đề cử cho giải SAG và Critics' Choice Award.

Hai năm sau, González tham gia vào bộ phim hành động khoa học viễn tưởng Alita: Battle Angel do James Cameron biên kịch. Cùng năm đó, người đẹp thủ vai Magarita/ Madame M trong bom tấn hành động Hobbs & Shaw ngoại truyện của Fast and Furious, nơi cô đóng cặp cùng các ngôi sao như The Rock, Jason Statham, Chris Elba hay Vanessa Kirby.

Phim hành động dường như là đất cho Eiza tỏa sáng. Năm 2020, nữ diễn viên sánh bước cùng Vin Diesel và Guy Pearce trên thảm đỏ ra mắt phim hành động Bloodshot. Với tác phẩm này, cô trở thành một trong những nữ diễn viên Mexico đầu tiên thủ vai siêu anh hùng trên màn ảnh Hollywood. Bộ phim là sân chơi để Eiza González thể hiện khả năng chiến đấu, nhào lộn và bơi lặn thay vì đóng vai một "bánh bèo" xinh đẹp. Năm vừa qua cũng là một năm bận rộn với González khi có tới 3 phim ra mắt, trong đó phải kể tới bom tấn Godzilla vs. Kong.

Ngôi sao đa tài

Ngoài mảng hành động, nữ diễn viên thử sức ở nhiều thể loại như phim ca nhạc (Jem and the Holograms), chính kịch (Welcome to Marwen, She's Missing), khoa học viễn tưởng (Paradise Hills), phim hài (I Care a Lot, Love Spreads) hay lồng tiếng cho hoạt hình chiếu rạp. Mỗi tác phẩm Eiza lại đem đến màu sắc khác nhau, giúp cô trở thành một trong những gương mặt đa tài được Hollywood săn đón.

Các phim dài tập mà González tham gia phải kể tới màn hợp tác cùng Robert Rodriguez trong From Dusk Till Dawn, phim truyền hình Lola, érase una vez (Lola Once Upon a Time) hay sắp tới đây là loạt phim Netflix The Three-Body Problem.

Bên cạnh diễn xuất, ngôi sao này còn là một giọng ca tài năng. Sở hữu hai album phòng thu, 3 đĩa đơn, Eiza González chứng minh tài năng không dừng lại ở vai trò diễn viên. Hiện cô đang là gương mặt đại diện cho nhãn hiệu nước hoa của Louis Vuitton.

Vào vai nữ nhân viên y tế quả cảm trong Xe cấp cứu

Trong Xe cấp cứu, Eiza González thủ vai y tá Camille (Cam) Thompson. Đó là một phụ nữ đặc biệt, cô giỏi chăm bệnh nhân thương tật hơn là trò chuyện cởi mở với bạn bè. Thông minh và tài năng, Cam muốn trở thành một bác sĩ nhưng lại bị trượt trường y vì lạm dụng thuốc, hé lộ quá khứ bất an mà cô nắm giữ.

Nhân vật của Eiza được biên kịch Chris Fedak lấy cảm hứng từ người vợ mình – một nhân viên xã hội mẫn cán làm việc hằng ngày dưới áp lực khủng khiếp của chuyện sống chết. Ông chia sẻ: "Nếu có thảm họa xảy ra và ai đó cần nhân viên xã hội, y tá hoặc bác sĩ, những người như vợ tôi sẵn sàng lao tới giúp đỡ. Giống như đó là siêu năng lực của họ vậy. Họ cứ thế mà xông tới".

Ngay lần đầu đọc kịch bản, González đã cảm thấy sự kết nối sâu sắc với nhân vật. Cô cho biết có rất nhiều người Latin đang chiến đấu cho mạng sống người khác hằng ngày, và được vào vai họ là cả một niềm vinh dự: "Tôi khâm phục sự kiên cường và hy sinh của Cam Thompson".

Để vào vai một nhân viên y tế chuyên nghiệp, người đẹp Mexico đã chuẩn bị nghiêm túc qua các khóa huấn luyện cũng như đặt nặng trách nhiệm lên bản thân. Cô theo chân một EMT (Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp) để hiểu công việc hằng ngày của họ, trong khi làm quen với việc thao tác trong một chiếc xe cứu thương. Nữ diễn viên chia sẻ mình thực thành nhiều tới mức giờ nhắm mắt lại cô cũng có thể nhớ rõ thủ thuật truyền tĩnh mạch (IV) như thế nào.

Các cảnh hành động cũng là một thách thức khác. González chia sẻ bản thân bị phủ trong bụi, mồ hôi, máu, phải nhớ lời thoại và diễn xuất trong một phương tiện lao đi với tốc độ cả trăm km/h. "Trời thì mưa, gió quật vào mặt, chúng tôi đều sợ hãi. Nhưng đó là lý do vì sao đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với tôi. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức. Tác phẩm là sự cống hiến cùng tình yêu trọn vẹn của ekip tới khán giả".

Sự có mặt của một nữ y tá mạnh mẽ và bất chấp hẳn sẽ làm khó hai anh em nhân vật chính khi họ chọn cướp chiếc xe cấp cứu để tẩu thoát. Với Danny, Cam ẩn chứa yếu tố bất ngờ mà hắn không thể kiểm soát. Giữa trung tâm câu chuyện chính là Eiza González, vào vai một phụ nữ sẵn sàng làm tất cả để giữ mạng sống cho bệnh nhân trong tay cô.

Xe cấp cứu - Ambulance đã chính thức khởi chiếu từ ngày 18.03.2022.

