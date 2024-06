Mỹ nhân phim top 1 phòng vé Việt đẹp hoàn hảo như nàng thơ làm khán giả mê mệt, gia thế đáng ngưỡng mộ

Thời điểm hiện tại, bộ phim "Gia tài của ngoại" đang gây sốt phòng vé Việt. Bên cạnh hai diễn viên chính, khán giả còn chú ý tới một cái tên, đó là Tu Tontawan. Trong phim, cô vào vai Mui, cháu gái nhỏ của M (Billkin).

Tu Tontawan ngoài đời đẹp như nàng thơ, còn có gia thế đáng ngưỡng mộ.

Tu Tontawan sinh ngày 7/11/2000 trong một gia đình đáng ngưỡng mộ với anh trai là diễn viên kiêm nhạc sĩ Tonhon Tantivejakul, cha làm việc trong lĩnh vực truyền thông, mẹ là giáo sự ngành nghệ thuật giao tiếp tại Đại học Chulalongkorn. Được biết, Tu Tontawan học ngành nha khoa tại Đại học mà mẹ mình giảng dạy.

Tu Tontawan trong phim "Gia tài của ngoại" đang gây bão phòng vé Việt.

Năm 2019, Tu Tontawan bắt đầu bước chân vào showbiz bằng việc đóng MV "Disappointed". Cô nhanh chóng nổi tiếng với vai nữ chính trong phim "F4 Thái Lan: Vườn sao băng" phát sóng từ tháng 12/2021 - 4/2022. Nhờ tác phẩm này, Tu Tontawan được đề cử và chiến thắng ở một số giải thưởng như Kazz Awards 2022, HOWE Awards 2022, The 3rd Mani Mekhala Awards (2022) và GQ Men of the Year Awards 2022.

Bước sang năm 2022, sự nghiệp của Tu Tontawan tiếp tục có thêm một vai chính ở bộ phim lãng mạn "Chuyện tình đã qua". Hiện tại, Tu Tontawan gây dấu ấn mạnh mẽ trong dự án điện ảnh "Gia tài của ngoại" dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ.

Thực tế, Tu Tontawan đang là một trong những gương mặt mới nổi bật của màn ảnh Thái Lan. Cô được đánh giá là có diễn xuất ổn và nhan sắc trong trẻo, đẹp như một nàng thơ.

Ngắm nhan sắc ngoài đời của Tu Tontawan:

Tu Tontawan trong trẻo, xinh đẹp như một nàng thơ.

Bộ phim "Gia tài của ngoại" có sự tham gia của Tu Tontawan hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.