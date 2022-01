Mỹ nhân Penthouse đã ngoài 40 tuổi da dẻ vẫn căng mướt, tin dùng kem chống nắng bình dân mỗi ngày

Nếu là một mọt phim Hàn hoặc quan tâm đến các tin tức giải trí xứ Kim chi, thì hẳn bạn đã từng biết đến Eugene. Cô chính là nữ diễn viên đảm nhiệm vai Oh Yoon Hee mạnh mẽ cá tính trong Penthouse; trước đó, Eugene còn từng là thành viên nhóm nhạc nữ SES, lọt top "Gương mặt đẹp nhất các nhóm nhạc nữ". Vẻ đẹp của Eugene từng được đánh giá là vượt qua cả Yoona hay Suzy.

Và đến nay dù đã ngoài 40 tuổi, Eugene vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, làn da láng mịn khiến dân tình mê mẩn. Để duy trì nhan sắc, Eugene vô cùng chú trọng đến việc chăm sóc da dẻ. Dưới đây là những tips chăm sóc da mà cô áp dụng.

1. Dùng khăn ấm khi dưỡng da

Trong 1 chương trình truyền hình, Eugene từng hé lộ cô thường sử dụng khăn ấm khi dưỡng da.

Cụ thể, vào buổi tối, sau khi làm sạch da và thoa các bước dưỡng cơ bản như serum, kem dưỡng thì Eugene sẽ dùng 1 chiếc khăn ấm đắp lên mặt. Hơi ấm từ khăn sẽ giúp làm giãn nở lỗ chân lông, dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Ngoài ra, hơi ấm còn giúp kích thích tuần hoàn máu giúp da sáng khỏe, hồng hào.

2. Dưỡng da tối giản với serum và kem dưỡng

Dù là nữ diễn viên nổi tiếng nhưng chu trình dưỡng da của Eugene khá đơn giản, serum và kem dưỡng là 2 bước dưỡng mà cô chú trọng nhất. Cô thường ưu tiên cho những sản phẩm có thành phần lành tính, dịu nhẹ giúp cung cấp dưỡng chất cơ bản cho làn da. Cho những ngày bận rộn, cô có thể trộn serum với kem dưỡng rồi thoa lên da. Điều này sẽ giúp dưỡng chất thẩm thấu vào da nhanh chóng, giảm thiểu nhờn dính.

3. Dùng kem dưỡng ẩm và chống nắng dịu nhẹ

Để bảo vệ làn da, chống lại các dấu hiệu lão hóa thì việc bôi kem chống nắng cũng vô cùng quan trọng. Với Eugene, cô ưu tiên cho những loại kem chống nắng dịu nhẹ. Cô từng hé lộ bản thân sử dụng kem chống nắng Like I'm Five Mild Sunscreen SPF50+, PA++++ hàng ngày.

Nơi mua: Sociolla; Giá: 495k

Đây là dòng kem chống nắng vật lý dịu nhẹ, thành phần sản phẩm có chứa chiết xuất từ bơ hạt mỡ và rau má lành tính giúp làm dịu và ngừa lão hóa hiệu quả. Dòng kem chống nắng này có kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn dính. Chỉ số SPF cao giúp bảo vệ làn da hiệu quả. Kem phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Eugene tin dùng sản phẩm này đến độ sử dụng luôn cho cả các nhóc tỳ của mình.

Bên cạnh đó, Eugene còn sử dụng cả kem dưỡng ẩm chiết xuất bơ hạt mỡ Like I'm Five All Day Calming Cream cho bản thân và các con. Dòng kem dưỡng ẩm này giúp kháng viêm và cấp ẩm sâu, giữ làn da của 3 mẹ con luôn mềm mướt suốt cả ngày dài.

Nơi mua: Sociolla; Giá: 430k

4. Chế độ ăn khoa học, hạn chế đường và muối

Bên cạnh việc chăm sóc bên ngoài, Eugene còn chú trọng vào việc xây dựng khẩu phần ăn tốt cho sức khỏe. Cô chú trọng vào những món salad giàu vitamin và chất xơ, đồng thời, cố gắng ăn nhạt, hạn chế đường và muối. Việc ăn nhạt sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành các dấu hiệu lão hóa, giảm thiểu mụn, hoặc tích nước gây tăng cân.