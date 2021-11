Mỹ nhân lấn át Song Hye Kyo trong phim mới: Style đơn giản nhưng diện đồ ngắn là gây sốc với cặp chân 10 tỷ

Sau 2 tập đầu tiên lên sóng, bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh nhỏ - "Now, We Are Breaking Up" đã trở thành chủ đề bùng nổ trên mạng xã hội. Rất nhiều hình ảnh ấn tượng, cốt truyện và cả lời thoại của bộ phim được dân tình xôn xao bình luận; trong đó, phải kể đến phân cảnh có sự xuất hiện của nữ thần tượng nổi tiếng Yura - thành viên nhóm Girl's Day trong tập 2 vừa phát sóng của "Now, We Are Breaking Up".

Yura vào vai Hye Rin - một biểu tượng thời trang của giới trẻ nhưng có tính cách kiêu ngạo, hách dịch. Trong tập 2 của bộ phim, nhân vật của cô nàng đã có một màn đôi co khá căng thẳng với Song Hye Kyo. Chưa bàn đến diễn xuất, ngoại hình và phong cách của Yura trong "Now, We Are Breaking Up" đã thực sự để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Cô diện đồ không quá cầu kỳ với những items như blazer, bộ suit nhưng vẫn toát lên sự sang chảnh, thần thái.

Mẫu blazer nổi bật mà Yura diện đến từ thương hiệu Moon Choi, có giá khoảng 15 triệu đồng. Và có thể thấy rằng, dù đảm nhận vai diễn nhỏ trong bộ phim, nhân vật của Yura vẫn rất được chăm chút về mặt trang phục.

Trong phim thì thời thượng và sang chảnh không thua Song Hye Kyo còn ngoài đời, Yura theo đuổi phong cách thời trang đơn giản, nhưng trendy và trẻ trung. Nữ diễn viên sinh năm 1992 lên đồ với những items khá là cơ bản, nàng nào cũng có như blazer, áo dạ dáng dài, chân váy xếp ly, áo khoác da…

Bên cạnh đó, Yura vẫn bắt kịp các xu hướng thời trang thịnh hành nhất, chẳng hạn như trend mix áo gilet len với áo dài tay... Và dù thường xuyên phối đồ với toàn những gam màu trung tính, phong cách của Yura vẫn không kém phần ấn tượng, sành điệu.



Những điểm ấn tượng về sắc vóc và phong cách của Yura vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trong quãng thời gian hoạt động tích cực với tư cách idol, cô được mệnh danh là một trong những mỹ nhân Kpop có đôi chân đẹp nhất. Cặp chân của Yura hoàn hảo đến nỗi được định giá bảo hiểm lên tới 500 triệu won (10 tỷ đồng). Ngoài cặp chân "đắt giá" nhất Kpop, tỷ lệ vóc dáng hoàn hảo với eo thon, ngực đầy và chiều cao lý tưởng 1m70 cũng giúp Yura chinh phục được nhiều món thời trang kén dáng, chẳng hạn như bodysuit, quần short ngắn…

Với gương mặt đẹp, thần thái sang chảnh, lạnh lùng và vóc dáng hoàn hảo, chẳng trách mà Yura lại được "chọn mặt gửi vàng" cho vai diễn biểu tượng thời trang giới trẻ trong "Now, We Are Breaking Up", và còn có màn đấu khẩu đầy cao trào với "tường thành nhan sắc" Song Hye Kyo. Sự xuất hiện của Yura cũng không khiến người xem thất vọng, vì ổn áp từ cách trang điểm, kiểu tóc, style cho đến khí chất.

Mỗi khi diện đồ ngắn, Yura đều "đốt mắt" người nhìn với cặp chân được định giá 10 tỷ.

Ảnh: Sưu tầm