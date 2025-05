Mỹ nhân Kim Bo-ra ly hôn sau gần 1 năm cưới

Truyền thông Hàn Quốc thông tin ngày 10-5, Noon Company - công ty quản lý của Kim Bo-ra xác nhận rằng minh tinh này gần đây đã đồng ý ly hôn đạo diễn Jo Ba-reun.

Kim Bo-ra ly hôn Jo Ba-reun chỉ sau gần 1 năm cưới

"Sau nhiều cân nhắc, Kim Bo-ra và Jo Ba-reun chính thức ly hôn theo thỏa thuận chung. Cặp đôi gần đây đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết" - đại diện Noon Company thông tin.

Kim Bo-ra và Jo Ba-reun đã gặp nhau với tư cách diễn viên và đạo diễn trên phim trường "Ghost Mansion" năm 2021. Họ hẹn hò trong 3 năm trước khi quyết định cưới vào tháng 6-2024.

Kim Bo-ra sinh năm 1995, từng là diễn viên nhí khi ra mắt khán giả qua phim "For Horowitz" năm 2006. Về sau, cô tham gia nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình: "Jungle Fish 2", "Like Flowers in Sand", "Black Out"… Cô cũng giành được một số giải thưởng về diễn xuất.

Kim Bo-ra được khán giả yêu thích với vẻ đẹp ngọt ngào, nụ cười rạng ngời. Chuyện cô ly hôn sớm trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.