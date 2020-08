Mỹ nhân "Hồng Lâu Mộng": Suốt 23 năm được chồng hơn 13 tuổi cưng chiều như công chúa, nhưng ở tuổi 42 buộc phải "trưởng thành"

Tình yêu trong làng giải trí luôn được đánh giá là không bền khiến nhiều người cảm thấy không thể tin vào tình yêu được nữa. Tuy nhiên trong showbiz Hoa ngữ vẫn có những cặp đôi khiến người ta nhìn vào là thấy hạnh phúc.

Trong làng giải trí Hoa ngữ có một cặp đôi với câu chuyện tình kỳ lạ, dù trong đó có cả những lời dối lừa nhưng họ vẫn yêu nhau vô cùng sâu sắc. Đó là câu chuyện tình yêu của mỹ nhân "Hồng Lâu Mộng" năm 1987 - An Văn và nhạc sĩ Tô Việt.



Vì yêu mà từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao

An Văn bước chân vào làng giải trí khi mới 17 tuổi và cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng với vai Tình Văn trong bộ phim kinh điển Hồng Lâu Mộng (1987). Vốn sinh ra trong một gia đình thư hương, An Văn mang tính cách trầm lặng dịu dàng, không chỉ vậy cô cũng rất xinh đẹp nên đã trở thành người tình trong mộng của không biết bao người đàn ông thời bấy giờ.

Cũng trong khoảng thời gian sự nghiệp đang thăng hoa với Hồng Lâu Mộng, An Văn gặp được nhạc sĩ Tô Việt khi tham gia một cuộc thi âm nhạc. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau và chính thức hẹn hò chỉ sau hơn một tháng quen biết. Dù hơn An Văn 13 tuổi nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của Tô Việt dành cho cô, cặp đôi như hình với bóng và bên nhau không rời, rất hạnh phúc, ngọt ngào.

Năm 1988, Tô Việt tạm dừng sự nghiệp ở Trung Quốc để sang Nhật Bản du học. Xa cách nửa năm, Tô Việt liền bảo An Văn sang Nhật Bản với mình và cô diễn viên trẻ đã gật đầu đồng ý. Ở tuổi 20, An Văn tạm dừng sự nghiệp để chạy theo tiếng gọi của tình yêu khiến người hâm mộ rất nuối tiếc bởi nếu cô không từ bỏ thì có lẽ danh tiếng sẽ còn vang xa hơn nữa.

Nhưng An Văn không hề hối hận, ngay cả khi cô sang Nhật và phải sống cuộc sống khó khăn, vất vả kiếm tiền xây dựng tổ ấm của hai người.

An Văn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao để ở bên Tô Việt.

Được cưng chiều như một nàng công chúa suốt 23 năm

Năm 1991, An Văn và Tô Việt đăng ký kết hôn ở Nhật Bản và trở thành vợ chồng hợp pháp, cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Trong suốt 23 năm bên nhau, Tô Việt không ngại giặt đồ cho vợ, chưa từng khiến cô khóc quá 3 lần, chăm sóc cho cô từng chút một. Bất kể lúc nào An Văn gọi thì Tô Việt đều nghe điện thoại, chưa từng ca thán hay tức giận với cô vì điều gì cả. Dù An Văn không muốn sinh con thì chồng cô cũng vẫn vui vẻ đồng ý, dường như ông chưa từng làm bất cứ điều gì trái ý vợ.

Tô Việt dành hết sự yêu thương chiều chuộng cho An Văn, nhân viên trong công ty ông cũng phải thừa nhận rằng: "Tôi từng nghĩ anh Tô sẽ không bao giờ cười nhưng hóa ra anh ấy chỉ cười với một mình An Văn mà thôi".

Tình yêu mà Tô Việt dành cho An Văn khiến người người ngưỡng mộ, cuộc sống hôn nhân ấy vô cùng bình dị nhưng lại rất ngọt ngào và hạnh phúc. Vị nhạc sĩ sinh năm 1955 này chăm sóc cho An Văn như một người cha chăm sóc con gái, yêu thương vô điều kiện khiến cô từ một người thấu hiểu sự đời trở thành một người phụ nữ "bất tài" trong cuộc sống.

Cuộc đời đi vào ngõ cụt sau khi chồng bị bắt

Năm 2008, Tô Việt đầu tư thất bại và nợ nần chồng chất, ông không chỉ lấy hết tiền tiết kiệm của An Văn trả nợ mà còn dùng danh nghĩa của cô để vay tiền. Đến năm 2010, Tô Việt bị bắt giữ vì tội lừa đảo số tiền lên đến 58 triệu Nhân dân tệ (khoảng 200 tỷ đồng), cuộc đời của An Văn chính thức đi vào ngõ cụt từ lúc đó.

Những biến cố kéo đến buộc An Văn phải "trưởng thành" ở tuổi 42. Người đẹp "Hồng Lâu Mộng" đối mặt với việc chồng bị bắt, thậm chí bị ông lừa dối đến mức trắng tay rồi phải chịu cảnh nợ nần chồng chất. Sau khi Tô Việt bị kết án 15 năm tù giam, An Văn chính thức trở lại làng giải trí, làm đủ mọi công việc để trả nợ - những khoản nợ mà chồng đã để lại cho cô.

Dù có hận Tô Việt nhưng ông cũng là người mà An Văn yêu nhất, cô cũng đếm từng ngày, chờ đợi khoảng thời gian 15 năm kia kết thúc: "Cái chết là sự giải thoát tốt nhất nhưng tôi phải chết trong vòng tay của anh ấy, đó mới là điều tôi mãn nguyện nhất. Tôi không thể sống được mà không có Tô Việt".

Cuộc đời An Văn thay đổi hoàn toàn sau khi Tô Việt bị bắt.

Chỉ có điều, cả An Văn và Tô Việt đều không thể đợi được khoảng thời gian 15 năm kia kết thúc. Năm 2018, Tô Việt qua đời vì bệnh nặng, An Văn gần như không thể sống được nữa. Nhưng rồi cô dần dần quý trọng sinh mệnh của mình hơn và cũng bắt đầu từ khi đó, cô sống cho chính mình.

Trong một lần phỏng vấn, An Văn đã được hỏi: "Trong những ngày sống khó khăn một mình, cô đã từng nghĩ nếu mình có một đứa con thì sẽ tốt hơn không?" Khi đó, An Văn đã nói: "Tôi chưa bao giờ muốn. Tôi cũng rất biết ơn vì mình không có con, nếu không đứa trẻ này sẽ đáng thương biết bao".

Không có Tô Việt, An Văn chỉ sống một mình và cho dù ngày mai có thế nào thì đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa. An Văn không còn nghĩ đến những chuyện trước đây nữa, hôm nay sống vui vẻ là đủ rồi, còn ngày mai như thế nào thì hãy để ngày mai rồi tính.