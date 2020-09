Mỹ nhân Hàn từng bị chỉ trích "mặc cũng như không" trên thảm đỏ tự tử tại nhà riêng sau loạt bê bối?

Truyền thông Hàn Quốc sáng 14/9 đưa tin, nữ diễn viên “mỹ nhân Hàn mặc phản cảm tại LHP” Oh In Hye bị nghi tự tử.

Cụ thể, nữ diễn viên được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và tim ngừng đập vào khoảng 5 giờ sáng 14/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, may mắn cô được phát hiện và gọi xe cấp cứu đưa đi cũng như báo cảnh sát.

Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ đã tiến hành sơ cứu và đưa Oh In Hye tới bệnh viện. Hiện, nữ diễn viên đang được điều trị tích cực và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, vụ việc có dấu hiệu tự tử.

Oh In Hye từng gây sốc khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2016 với chiếc váy cam quá mức gợi cảm, lộ rõ hai bầu ngực. Khi đó, Oh In Hye bị chỉ trích kịch liệt.

Tuy nhiên, cũng nhờ việc bị công chúng chỉ trích mà tên tuổi của cô mới trở thành cụm từ được tìm kiếm hàng đầu tại nhiều trang mạng lớn thời điểm đó. Gây ồn ào là vậy, nhưng cho đến giờ sự nghiệp của nữ diễn viên này cũng vẫn không gây được tiếng vang.

Nguồn: Allkpop