Mỹ nhân Hàn lấy chồng xứ Trung: Nữ thần 1 thời lủi thủi nuôi con tại quê nhà, "bom sex" lại được yêu chiều hết mực

Những chuyện tình Hoa – Hàn từ trước đến nay không còn quá lạ lẫm, đỉnh cao là thời điểm làn sóng Hallyu cùng việc các ngôi sao xứ Hàn đến đất nước tỷ dân để phát triển sự nghiệp. Trở thành "con dâu" của Trung Quốc, 3 mỹ nhân của làng giải trí Hàn Quốc này gây bất ngờ với cuộc sống hôn nhân khác biệt khi người vướng tin đồn đã ly hôn, kẻ trải qua chuỗi ngày không mấy êm đềm.



Là ngôi sao dẫn đầu cho "làn sóng Hàn" tại Trung Quốc, Chae Rim đã gặt hái được rất nhiều thành công, từng xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Tình trong biển tình, Dương môn hổ tướng, Túy đả kim chi… Việc hoạt động lâu ở Trung Quốc đã giúp cho Chae Rim nên duyên với nam diễn viên Hoàn Châu cách cách Cao Tử Kỳ.

Năm 2014, Chae Rim và Cao Tử Kỳ kết hôn, sau đó 3 năm thì cặp đôi đón cậu con trai đầu lòng chào đời. Những tưởng cặp đôi Hoa – Hàn này sẽ hạnh phúc bên nhau, nào ngờ đến năm 2018 giới truyền thông đưa tin họ đã ly hôn và Chae Rim đưa con trai về Hàn Quốc sinh sống.

Dù đã lên tiếng phủ nhận ly hôn nhưng rõ ràng người đẹp 41 tuổi này đã không còn nhắc đến chồng nhiều như trước, ngoài ra cô còn tháo nhẫn kết hôn và không đeo nữa. Ở thời điểm hiện tại, trên trang cá nhân, Chae Rim chỉ đăng tải hình ảnh của mình cùng con trai cũng như hoạt động hàng ngày của hai mẹ con tại Hàn Quốc. Về phần Cao Tử Kỳ, nam diễn viên hoàn toàn "bay màu" khỏi cuộc sống của hai mẹ con Chae Rim. Chính vì điều đó mà nhiều người càng khẳng định rằng, cặp đôi đã ly hôn từ lâu.

Choo Ja Hyun không có sự nghiệp nổi bật ở Hàn Quốc, thậm chí cô còn từng bị "tẩy chay" sau sự cố lộ 50 hình ảnh khỏa thân. Trước làn sóng tẩy chay, Choo Ja Hyun giải thích rằng, đây là loạt ảnh mang tính nghệ thuật mà cô chụp làm kỷ niệm, chưa từng công khai và mong khán giả thông cảm.

Thay vì phát triển sự nghiệp tại quê nhà, Choo Ja Hyun dường như có duyên hơn với thị trường Trung Quốc và gặt hái được không ít thành công tại đây. Ở Trung Quốc, Choo Ja Hyun được biết nhiều đến qua các bộ phim như Sở Lưu Hương truyền kỳ, Hãy để tình yêu hóa thành mưa trân châu, Đại kỳ anh hùng truyện và đỉnh cao chính là Hoa hồng có gai.

Năm 2012, Choo Ja Hyun hợp tác với Vu Hiểu Quang trong bộ phim The Happy Time of the Spicy and Hot Girlfriend và họ cũng nên duyên từ đó. Đến năm 2017, cặp đôi kết hôn và không lâu sau đó thì đón cậu con trai đầu lòng chào đời.

Cho đến nay dù đã ở bên nhau gần 1 thập kỷ nhưng tình cảm của Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang vẫn rất ngọt ngào hạnh phúc như thuở mới yêu. Có thể nói, so với Chae Rim thì cuộc hôn nhân của Choo Ja Hyun hạnh phúc hơn rất nhiều.

Ham So Won

So với Chae Rim và Choo Ja Hyun thì cựu Hoa hậu Ham So Won có sự khác biệt khá nhiều. Ham So Won không hoạt động ở Trung Quốc nhưng vẫn quyết định "làm dâu xứ người". Cô gặp gỡ và quen biết chàng trai kém 18 tuổi là Trần Hoa, sau đó họ nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Vì sự cách biệt tuổi tác và địa lý nên ban đầu mối tình này không được ủng hộ, nhưng cuối cùng gia đình hai bên đã phải chấp nhận để Ham So Won cùng Trần Hoa kết hôn.

Cuộc sống hôn nhân của họ thời gian đầu cũng không quá êm đềm vì có quá nhiều khoảng cách và những vấn đề liên quan đến tài chính. Trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, Ham So Won và Trần Hoa đã có tiếng nói chung, những ngày tháng bên nhau cũng trở nên tốt đẹp hơn.