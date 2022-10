Mỹ nhân Hàn điêu đứng vì mác ‘tiểu tam’, tuổi 40 nỗ lực vực dậy sự nghiệp

Jo Yoon Hee sinh năm 1982, là một nữ diễn viên từng được yêu mến bởi diễn xuất ấn tượng lại thêm đời tư sạch. Cô vào nghề từ năm 1999, từng ghi dấu ấn với những tác phẩm ấn tượng như Bữa tối cuối cùng, Bức thư tình,... Trong sự nghiệp của mình, tuy không quá nổi tiếng nhưng Jo Yoon Hee luôn được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất. Đáng tiếc, cô đã tự hủy hoại mọi thứ bởi mối tình với nam tài tử Lee Dong Gun.



Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee

Cụ thể năm 2016, Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun gặp nhau lần đầu ở bộ phim Laurel tree tailors. Một năm sau đó, họ công khai hẹn hò. Đáng nói hơn khi Lee Dong Gun mới chỉ chia tay Jiyeon (T-ARA) chưa lâu. Nhiều tin đồn rộ ra rằng Lee Dong Gun đã phản bội Jiyeon để cặp kè Jo Yoon Hee. Hai người vì vậy mà bị công chúng chỉ trích thậm tệ, Jo Yoon Hee cũng mang danh tiểu tam. Dù vậy hai người vẫn công khai xuất hiện cùng nhau, thậm chí 3 tháng sau còn vội vã kết hôn kèm với thông báo Yoon Hee đã mang thai.

Jo Yoon Hee bị chỉ trích là tiểu tam vì mối tình với Lee Dong Gun

Kể từ ngày kết hôn với nam diễn viên Lee Dong Gun, sự nghiệp của Jo Yoon Hee tụt dốc không phanh. Cô không có phim mới, lùi về sau để chăm sóc con cái và giúp chồng làm nghề. Dù có con, hôn nhân giữa hai người vẫn không hề bền vững.

Ba năm sau ngày kết hôn, giữa 2020, Jo Yoon Hee và Lee Dong Gun chính thức đưa nhau ra tòa, mỹ nhân họ Jo giành được quyền nuôi con. Công ty quản lý của hai diễn viên thông báo lý do là hai người có sự khác biệt quá lớn về tính cách tuy nhiên nhiều lời đồn đoán cho rằng nguyên nhân đến từ sự vô tâm của Lee Dong Gun. Lúc này không còn trách mắng Jo Yoon Hee nữa, khán giả quay sang tiếc nuối cho cô vì đã chôn vùi sự nghiệp của mình vì quen phải một “trai hư”.

Khán giả tiếc nuối cho sự nghiệp của Yoon Hee

Dù đã ly dị nhưng Jo Yoon Hee vẫn chưa chính thức trở lại với diễn xuất. Cô chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí, nỗ lực lấy lại thiện cảm từ khán giả.

Theo truyền thông xứ Hàn, trong năm 2023 sắp tới, Jo Yoon Hee sẽ chính thức trở lại với bộ phim The escape of seven với một vai chính. Tuy nhiên cho đến nay mọi thông tin về dự án này vẫn chỉ dừng lại ở nội dung và dàn diễn viên dự kiến.