Mỹ nhân được cả showbiz kính nể vẫn trẻ đẹp sau 30 năm, gây sốc vì từ chối thừa kế 46.000 tỷ

Sinh năm 1975, Điền Hải Dung ban đầu theo đuổi lĩnh vực phát thanh, có thời gian thực tập tại đài truyền hình và thường xuyên đi công tác xa. Sau một thời gian, cô nhận ra bản thân không mặn mà với công việc này, ngược lại thích diễn xuất. Thế là Điền Hải Dung đã đăng ký học diễn xuất tại Học hiện Hý kịch Thượng Hải, cùng lớp với Lục Nghị, Bào Lôi, Tiết Giai Ngưng...

Điền Hải Dung tốt nghiệp loại ưu tú và được săn đón nồng nhiệt. Cô có nhiều vai diễn ngay vừa khi ra trường trong Lôi Vũ, Hắc Băng, Chính Dương Môn Hạ Tiểu Nữ Nhân... Cô chiến thắng hàng loạt giải thưởng diễn xuất ngay sau đó, nổi bật là giải Nữ chính xuất sắc tại Lễ trao giải Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 42.

Được mệnh danh là mỹ nhân cổ trang có tiềm năng, Điền Hải Dung còn gây chú ý với cuộc tình cùng bạn học Lục Nghị. Lục Nghị được cho là đã "crush" Điền Hải Dung từ hồi đi học, theo Sohu cho biết. Cải hai sau đó quen nhau, tạo nên cuộc tình đẹp trong Cbiz và còn tính chuyện hôn nhân.

Thế nhưng mối tình này bất ngờ kết thúc chóng vánh, với lý do nổi tiếng nhất là sự cấm cản từ gia đình Lục Nghị. Mẹ của Lục Nghị cho rằng Điền Hải Dung quá giàu, to con so với con trai, nên thành ra không hợp. Điền Hải Dung sau khi nhận lời chia tay từ Lục Nghị đã vô cùng đau khổ. Đáng nói là sau đó, Lục Nghị đã hẹn hò và kết hôn với Bào Lôi, bạn học của anh và Điền Hải Dung năm xưa.

Đau khổ vì tình, Điền Hải Dung biến mất khỏi showbiz một cách đột ngột suốt 3 năm. Về sau, nữ diễn viên tiết lộ trong một số phỏng vấn rằng cô ở ẩn để sinh con. Ngoài ra, cô chưa từng nhắc đến danh tính ông xã, khiến khán giả không khỏi "đoán già đoán non". Nhiều người còn đồn đoán ác ý Điền Hải Dung "không chồng mà có con" nên phải rời showbiz.

Thế nhưng danh tính chồng của Điền Hải Dung nhanh chóng được tiết lộ. Đó là Từ Minh - CEO của CLB Đại Liên Thực Đức và lọt top 10 đại gia giàu có nhất Trung Quốc theo Forbes tiết lộ. Điền Hải Dung nghỉ diễn sinh con nhưng cũng là để theo đuổi con đường khác, đó là lập công ty giải trí và sản xuất phim.

Trong thời gian ngắn, nữ diễn viên thành công nắm trong tay nhiều công ty đầu tư phim ảnh, thành nữ tổng tài tự thân nắm giữ tài sản lên đến 1 tỷ USD. Cô âm thầm hỗ trợ nhiều dự án phim lớn nhỏ, dần trở thành cái tên uy tín và được nhiều người ngưỡng mộ, tin tưởng hợp tác trong làng phim.

Điền Hải Dung hiện tại

Tuy nhiên Từ Minh sau đó dính nhiều vi phạm về kinh tế, lãnh án tù và đã qua đời vì mắc bệnh trong nhà giam. Điền Hải Dung sau đó nghiễm nhiên được thừa kế toàn bộ tài sản của chồng với giá trị lên đến 13 tỷ NDT (hơn 46 nghìn tỷ đồng), nhưng cô từ chối tất cả. Điền Hải Dung cho biết cô không muốn và cũng không cần tiền của từ nhiều sai phạm của chồng quá cố. Bản thân cô cũng có thể tự kiếm tiền, nuôi con và sống tự do.

Ở tuổi gần 50 hiện tại, Điền Hải Dung vẫn xinh đẹp và có cuộc sống viên mãn. Nhìn cô con gái khôn lớn, xinh đẹp hiện tại cũng đủ hiểu Điền Hải Dung đã thành công đến nhường nào.