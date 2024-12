Mỹ nhân đóng phim "Sex is Zero" lấy chồng kém 18 tuổi: 2 lần mang thai gặp biến cố, làm mọi điều vì con gái

Ham So Won là nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, được công chúng biết đến nhiều nhất từ khi tham gia bộ phim Sex is Zero (Tình dục là chuyện nhỏ). Tuy không đảm nhận vai chính trong phim nhưng Ham So Won vẫn khoe được vẻ gợi cảm và có những cảnh quay thành công trong vai phụ.



Nữ diễn viên sinh năm 1976 từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 và nhận về danh hiệu cao quý nhất.

Cô kết hôn với chồng ngoại quốc kém 18 tuổi. Năm 2018, Ham So Won và chồng trẻ đón con gái đầu lòng. Theo thông tin, trước đó ở tuần thai thứ 10 các bác sĩ chưa đo được tim thai nên nữ diễn viên vô cùng lo lắng, liên tục khóc lớn, vì vậy việc người đẹp có thể mang thai và an toàn sinh ái nữ được coi là điều may mắn.

Có một điều ít người biết đó là hai vợ chồng từng có ý định sẽ sinh con thứ 2. Tuy nhiên vào năm 2021 cô đã bị sảy thai. 2 lần mang thai không suôn sẻ và gặp biến cố khiến nhiều người không khỏi lo lắng. "Tôi muốn sinh con thứ 2 nên đã cùng chồng làm thụ tinh ống nghiệm nhiều lần", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Sự nghiệp thành công nhưng ngoài đời nữ diễn viên có cuộc sống khá trắc trở. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ êm ấm, thuận hòa nhưng Ham So Won và chồng kém 18 tuổi vốn đã ký giấy ly hôn từ khoảng năm 2022.

Dù chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ nhưng cô rất yêu thương con gái nhỏ. Cặp đôi chưa dứt khoát cũng vì không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của bé. Thậm chí, nữ diễn viên phim Sex is Zero còn khẳng định bản thân sẵn sàng tái hợp với chồng kém tuổi nếu con gái muốn.

Tuy nhiên, cách đây vài năm, cựu hoa hậu Hàn Quốc từng khiến người hâm mộ lo lắng về cách nuôi dạy con gái. Con gái Hye Jung của Ham So Won dù đã 2 tuổi nhưng thường xuyên im lặng và gây hấn với bạn bè mỗi khi đến trường. Quá lo lắng nên nữ diễn viên đã mang con đến gặp bác sĩ.

"Mọi người nói chúng ta đang dạy con sai cách và Hye Jung sẽ gặp phải vấn đề về tâm lý nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nuôi dưỡng một đứa trẻ mà", Ham So Won buồn bã nói.

Ngôi sao "Sex is Zero" cho biết con gái cô thường cắn, tấn công bạn cùng lớp. Ngoài ra, nữ diễn viên lo ngại con gái gặp trở ngại về ngôn ngữ vì vợ chồng cô nói hai thứ tiếng khác nhau. Để bác sĩ có thể dễ dàng quan sát hành vi của Hye Jung, Ham So Won đã chơi cùng với con gái ngay tại phòng khám.

Sau khi đánh giá, bác sĩ chỉ ra rằng Ham So Won chỉ nói chuyện với Hye Jung mà không để con gái trả lời. Ngoài ra, cô cũng không có tương tác nào khác với con gái ngoại trừ việc vỗ tay lúc Hye Jung cắt trái cây nhựa.

Ảnh: Allkpop

Nếu việc này cứ tiếp diễn, Hye Jung dễ có các vấn đề giao tiếp trong tương lai và có thể trở thành một người bị xã hội ruồng bỏ do xu hướng cô lập bản thân với những người khác. Để cải thiện tình hình, bác sĩ khuyên Ham So Won nên sử dụng thêm danh từ và tính từ bằng 1 thứ tiếng khi nói chuyện với con gái, đồng thời xây dựng một bộ quy tắc nhất quán trong gia đình.

Ngoài ra, Ham So Won có tính cạnh tranh và chơi trội, cảm xúc không ổn định khiến Hye Jung bị ảnh hưởng. "Tôi cần kiên nhẫn và dành nhiều thời gian hơn cho con gái", minh tinh sinh năm 1976 nói.

Vào năm 2023, Ham So Won thông báo cùng chồng và con gái có kế hoạch sang Việt Nam sinh sống, ngay lập tức đã nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng. Con gái cô đang học tại một trường mẫu giáo Anh – Hàn tại TP.HCM. Trong khi đó, cô và chồng muốn phát triển kinh doanh. Ý định này xuất phát từ việc sau nhiều lần sang Việt Nam du lịch, cả hai đều thích thú với không khí, văn hóa và con người nơi đây.

Hiện tại, cựu hoa hậu người Hàn đã quyết định chọn cuộc sống bình yên, tập trung vào công việc kinh doanh. Hiếm khi thấy cô tham gia vào sự kiện giải trí.