Nếu là một khán giả yêu thích phim truyền hình Hàn, đặc biệt là phim tâm lý tình cảm thì Kim Hee Ae có lẽ đã là cái tên quá quen thuốc. Ở độ tuổi U50, U60, cô ngày càng nổi tiếng bởi diễn xuất hiếm ai sánh kịp lại thêm việc thường xuyên nhận những kịch bản có các tình tiết gây sốc. Thậm chí cô còn được tung hô là nữ hoàng phim ngoại tình chuyên trị những tác phẩm có cảnh nóng táo bạo với bạn diễn kém tuổi.

Ở tuổi trung niên nổi tiếng với phim ngoại tình, thời trẻ, Kim Hee Ae lại được biết đến như một biểu tượng nhan sắc, là một trong những diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất xứ Hàn nửa đầu thập niên 90. Sinh năm 1967, Kim Hee Ae vào nghề từ năm 1983, sau một thời gian làm mẫu ảnh nghiệp dư. Tới những năm 90, dù không quá nổi tiếng nhưng cô cũng được xếp vào hàng biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn, bên cạnh những cái tên như Lee Young Ae, Lee Mi Yeon, Kim Hye Soo, Lee Seung Yeon,... Tuy nhiên, khác với những mỹ nhân đẹp chuẩn Hàn còn lại, Kim Hee Ae lại nổi bật khi sở hữu nhan sắc gợi nhớ đến những mỹ nhân Hong Kong cổ điển, rất thanh lịch và thuần khiết.

Bên cạnh nhan sắc ấn tượng thì diễn xuất của Kim Hee Ae cũng vô cùng đáng nể. Cô có sự nghiệp phim ảnh ấn tượng trong thập niên 90 với hai tác phẩm đình đám là Beyond The Mountains (1991) và Sons And Daughters (1992). Đặc biệt, vai nữ chính với Sons And Daughters đã giúp cô nhận về giải thưởng danh giá Daesang đầu tiên năm 1992. Thêm vào đó, hai bộ phim này cũng giúp cô trở thành cây hái ra tiền của đài MBC trong nửa đầu thập niên 90. Cũng từ đây, sự nghiệp của Kim Hee Ae chỉ có tiến chứ không lùi, gần như mọi tác phẩm mà cô đóng chính đều đạt tiếng vang lớn, không có rating ấn tượng hay doanh thu cao thì cũng tạo được tiếng vang trên truyền thông, mạng xã hội.

Những bộ phim như Perfect Love, My Husband's Woman, A Wife's Credential, Secret Love Affair,... giúp Kim Hee Ae luôn duy trì được sức hút của mình trong mỗi giai đoạn cuộc đời, suốt 3 thập kỷ. Tới đầu thiệp niên 2020, khi tên tuổi đã bắt đầu nguội dần, một phần do vấn đề tuổi tác, Kim Hee Ae lại có cú bứt phá ngoạn mục với bom tấn lừng danh Thế Giới Hôn Nhân . Tác phẩm được liệt vào hàng biểu tượng của dòng phim ngoại tình những năm gần đây với rating cao ngất, sau 4 năm vẫn đứng vị trí top 1 BXH rating đài cáp Hàn với con số ấn tượng là 28,4%.

Ở độ tuổi U60, Kim Hee Ae vẫn chăm chỉ làm nghệ thuật. Đầu năm nay, cô trở lại với phim điện ảnh Dead Man, một tác phẩm mang đến màn trình diễn vô cùng đặc sắc của Kim Hee Ae, khiến khán giả quên hoàn toàn hình ảnh nữ hoàng phim ngoại tình của cô. Bên cạnh phim ảnh, ở độ tuổi này, cô còn được chú ý bởi diện mạo trẻ trung, thân hình vô cùng cân đối và làn da chưa có nhiều dấu hiệu thời gian.

Nhan sắc, vóc dáng đáng ghen tị ở tuổi gần 60 của Kim Hee Ae

Nguồn ảnh: Hancinema