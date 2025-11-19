Mỹ nhân đẹp nhất Rồng Xanh 2025 đây rồi: Nhan sắc tuyệt đỉnh nhân gian, 1000 năm nữa vẫn là bà tổ visual

Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh 2025 (Blue Dragon Film Awards) đã chính thức diễn ra vào tối ngày 19/11. Thảm đỏ sự kiện khiến khán giả cả châu Á choáng ngợp bởi sự xuất hiện của quá nhiều nam thần, mỹ nhân nổi đình đám.

Cái tên nổi bật nhất tại sự kiện phải kể đến Yoona (SNSD) - nữ chính bộ phim điện ảnh Pretty Crazy. Với màn thể hiện xuất sắc vai diễn đa diện trong tác phẩm này, Yoona trở thành 1 trong 5 ứng cử viên cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bên cạnh các tiền bối như Son Ye Jin, Song Hye Kyo...

Yoona tại thảm đỏ Rồng Xanh

Xuất hiện tại thảm đỏ, Yoona váy đỏ rực rỡ như đóa hoa hồng, khoe vai trần quyến rũ. Kiểu tóc đơn giản và lối makeup không quá cầu kỳ nhưng Yoona vẫn đẹp phát sáng, bất chấp mọi ống kính cam thường. Không thể phủ nhận, Yoona chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất tại thảm đỏ Rồng Xanh năm nay, lấn át cả dàn mỹ nhân đa thế hệ như Son Ye Jin, Han Ji Min, Kim So Hyun,... Trên các diễn đàn mạng xã hội, loạt hình ảnh của Yoona tại thảm đỏ Rồng Xanh nhận về lượng tương tác khủng cùng vô số lời khen có cánh, ai nấy không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp bất bại của nữ thần SNSD.

Cận cảnh nhan sắc của Yoona tại Rồng Xanh 2025

Yoona tại thảm đỏ Rồng Xanh 2025

Bình luận của khán giả: - Bà tổ visual thì mãi là bà tổ visual, bao đời idol vẫn không thấy ai qua được bả. - Seoul đang lạnh lắm mà nhìn bả không biến sắc tí nào luôn, nhan sắc phang cả thời tiết là có thật. - Đẹp thế này thì chết tui rồi. - Yoona là thần!!! Yoona không phải con người!!! - Công chúa giá đáo, tầm này được giải hay không không quan trọng nữa. Yoona trên thảm đỏ là thần rồi!

2025 là một năm tỏa sáng rực rỡ của Yoona. Ở lĩnh vực truyền hình, cô sở hữu bom tấn rating Ngự Trù Của Bạo Chúa, tác phẩm hiếm hoi gây sốt của truyền hình Hàn năm nay. Với điện ảnh, Pretty Crazy thành công vang dội về doanh thu tại nhiều quốc gia, giúp Yoona duy trì sức hút trên màn ảnh rộng, được khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Bằng chứng chính là việc cô nhận đề cử Nữ chính xuất sắc nhất bên cạnh hàng loạt tên tuổi đình đám, bảo chứng về diễn xuất của màn ảnh Hàn.