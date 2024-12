Là một trong những dự án được mong chờ nhất dịp cuối năm 2024, When the Phone Rings đã gây sốt ngay từ những tập đầu tiên. Nhờ sức hút khó cưỡng, dàn cast cũng vô tình được “thơm lây”, đặc biệt là nữ chính tiểu kiều thê Chae Soo Bin.

Chae Soo Bin hiện là mỹ nhân Kbiz được săn đón nồng nhiệt nhờ When The Phone Rings

Không chỉ ghi điểm với khán giả bằng khả năng diễn xuất đầy cảm xúc, Chae Soo Bin còn được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn khi vượt qua Song Hye Kyo để dẫn đầu cuộc bình chọn nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc 2024 do KingChoice tổ chức. Thành công từ bộ phim When the Phone Rings đã đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả, mọi hoạt động trong sự nghiệp làm nghệ thuật của Chae Soo Bin nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, người hâm mộ bất ngờ khi phát hiện cô từng gia 1 MV quảng cáo mang tên Yellow Circle.

MV Yellow Circle là màn hợp tác của Chae Soo Bin và giọng ca Jo Yuri

Khác với hình tượng có phần e thẹn ngoài đời, Chae Soo Bin hoàn toàn lột xác trong MV, thần thái lẫn dáng vẻ đều tràn đầy phong thái tự tin và rạng rỡ. Người hâm mộ không khỏi bất ngờ trước khả năng hát nhảy ổn áp của Chae Soo Bin, visual bắt mắt chuẩn 1 idol thực thụ.

Nhan sắc của Chae Soo Bin trẻ trung, tươi mới như trái cây mùa hè

Hợp tác với Jo Yuri - từng đảm nhận vai trò hát chính của nhóm nhạc IZ*ONE, Chae Soo Bin không hề bị “át vía”, thậm chí khí chất idol tỏa sáng không kém cạnh Jo Yuri. Nữ diễn viên được khen ngợi có giọng hát thanh mảnh, ngọt ngào, phù hợp với dòng nhạc Kpop trẻ trung. Ngoài ra, khoản đầu tư chỉn chu từ trang phục, bối cảnh tới màu MV đều vô cùng phù hợp với hình ảnh thanh thuần, nhẹ nhàng của Chae Soo Bin.

Giọng hát và visual của cô nàng được đánh giá rất phù hợp trong bối cảnh Kpop hiện giờ

Nhiều netizen sau khi xem xong MV Yellow Circle không khỏi bất ngờ trước 1 Chae Soo Bin “đa zi năng” đến vậy của. Đa số bình luận dành lời khen có cánh tới người đẹp When The Phone Rings, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi co nàng không định hướng sang lĩnh vực ca hát. Một số ý kiến khác còn nhận định, dù chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi nhưng Chae Soo Bin vẫn toát lên sức hút riêng, xứng đáng với danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Dù chỉ là 1 MV quảng cáo nhưng Chae Soo Bin đã bộc lộ tiềm năng của 1 nữ idol

Một số bình luận từ Netizen:

- Tôi nghĩ Chae Soo Bin sẽ còn xinh hơn nếu là một thần tượng.

- Cổ xinh, hát hay và trên hết là rất có vine idol.

- Yêu cầu chị Hee Joo ngưng đóng phim và ra mắt một MV mới ngay là luôn.

- Giọng của bả ngọt ngọt, trong veo hợp hát nhạc Kpop ghê á.

- Nghe 1 lúc thấy giọng Soobin gây nghiện luôn ý.

- Tập cuối chị và anh Yeon Seok song ca 1 bài liền cho em.