Mỹ nhân dao kéo nghỉ đóng phim để làm việc nhà: Viên mãn vì cưới bạn thân, U40 trẻ như mới vào nghề

Nói đến mỹ nhân dao kéo màn ảnh Hàn, ngoài những cái tên như Park Min Young, Lee Da Hee, Yoo In Na,… thì còn một gương mặt cũng nổi không kém, đó là So Yi Hyun. Dù từng phủ nhận chuyện có can thiệp thẩm mỹ nhưng khán giả vẫn thấy rằng mắt và mũi của cô đẹp lên theo thời gian, rất khác thời còn đi học. Trên thực tế, khán giả cũng rất ủng hộ việc So Yi Hyun hoàn thiện mình, dù là bằng cách thức nào. Và hơn hết, dù dao kéo thì diễn xuất của cô cũng không ảnh hưởng gì.

Sống mũi và mắt của So Yi Hyun có sự thay đổi so với thời điểm trước khi vào nghề

Mỹ nhân dao kéo với sự nghiệp mờ nhạt nhưng cuộc sống viên mãn

So Yi Hyun sinh năm 1984, là một diễn viên vào nghề đã tròn 20 năm. Cô từng nổi đình đám với bộ phim Gia đình đá quý, tác phẩm thành công đến độ hiện tại người ta vẫn chỉ nhớ đến Yi Hyun thông qua dự án này. Trong sự nghiệp của mình, dù diễn hay và cũng rất chăm chỉ làm việc nhưng dường như So Yi Hyun không thể vượt qua cái bóng của chính mình ở Gia đình đá quý .

Sự nghiệp không quá vẻ vang nhưng So Yi Hyun lại có cuộc sống vô cũng viên mãn, hạnh phúc. Cô quen ông xã In Kyo Jin vào năm 2004 vì hai người chung một công ty giải trí. Thời gian đầu, họ chỉ là bạn thân thế nhưng tình cảm dần nảy nở. Sau 10 năm quen biết, họ về chung một nhà và sớm có với nhau hai đứa con đáng yêu. So với những mỹ nhân dao kéo khác, Yi Hyun có cuộc sống viên mãn hơn cả.

Hình ảnh mới đây của hai vợ chồng So Yi Hyun - Ảnh: Instagram nhân vật

Sau kết hôn, So Yi Hyun hạn chế đóng phim hơn hẳn. Tuy gia đình giàu có nhưng cô chọn cách không thuê người giúp việc mà tự mình chu toàn hết mọi công việc trong nhà, từ bếp núc nhà cửa đến chăm sóc chồng cùng hai con. Chính bởi vậy chỉ thỉnh thoảng So Yi Hyun mới nhận phim. Tác phẩm gần đây nhất của cô là cách đây 2 năm - Red shoes.

39 tuổi trẻ đẹp, chuẩn bị tái xuất màn ảnh

Hiện tại, So Yi Hyun đã 39 tuổi, là mẹ hai con nhưng diện mạo của cô lại chẳng khác mấy khác đi so với thời điểm mới vào nghề cách đây 20 năm.

So Yi Hyun thời mới vào nghề - Ảnh: Naver

Những hình ảnh gần đây của So Yi Hyun - Ảnh: Instagram nhân vật

Mới đây, So Yi Hyun cũng tái xuất trên trường dự án My end happy . Trên trang cá nhân, cô khoe loạt hình ảnh hé lộ tạo hình nhân vật. Khán giả dành nhiều lời khen cho diện mạo trẻ đẹp cũng như mong chờ màn tái xuất của bà mẹ hai con.