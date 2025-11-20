Mỹ nhân có khuôn mặt như nữ chính điện ảnh, nhan sắc tự nhiên tương lai còn ăn đứt Jang Wonyoung

Trên các diễn đàn Kpop, An Yujin (IVE) lại một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi sau loạt ảnh tại lễ trao giải KGMA 2025. Không cần layout trang điểm cầu kỳ hay concept hoành tráng, Yujin chỉ buộc tóc gọn, diện trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất thanh lịch cực sang. Cư dân mạng nhận xét vẻ đẹp của Ahn Yujin không giống idol thông thường mà mang vibe “diễn viên điện ảnh”, thậm chí hợp vai nữ chính romcom đến mức ai nhìn cũng muốn thấy Yujin đóng phim.

Chùm ảnh Ahn Yujin ở KGMA 2025 gây sốt

Netizen Hàn để lại loạt bình luận rất tích cực, cho rằng Yujin sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, shape đầu đẹp, vẻ đẹp tự nhiên hiếm có và cực kỳ hợp với việc đóng phim. Một bình luận viết: “IVE An Yujin phải đi làm diễn viên. Chắc ẻm cũng có kế hoạch đi đóng phim rồi nhỉ?” ; người khác nhận xét: “Dù em này làm gì trong giới giải trí đi nữa thì đều rất khá, khuôn mặt không già đi và có thể chạy đường dài. Đẹp tự nhiên nữa. Yujin à, em chỉ cần chăm sóc sức khỏe tinh thần và tập thể dục thường xuyên thì có thể đi rất lâu đấy".

Nhan sắc điện ảnh của Ahn Yujin phù hợp với nhiều tạo hình:

Những năm qua, Ahn Yujin luôn là một trong những thành viên hot nhất của IVE. Trước khi debut cùng nhóm, cô đã được biết đến rộng rãi nhờ Produce 48 và trở thành nhân tố hút fan của IZ*ONE. Khi IVE ra mắt năm 2021, Yujin tiếp tục nắm vị trí center song song với Jang Wonyoung, tạo nên bộ đôi visual - đại diện hình ảnh nổi bật nhất Gen 4. Cô còn là leader của IVE, đảm nhận vai trò dẫn dắt đội hình, xuất hiện dày đặc trên chương trình quảng cáo, làm MC và đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng. Trong các sân khấu trực tiếp, Yujin luôn là gương mặt được chú ý hàng đầu nhờ khả năng làm chủ camera cực tốt, thần thái sắc nét và biểu cảm đa dạng. Giọng hát của Ahn Yujin cũng rất "ra gì và này nọ", cô nàng đảm nhận vai trò vocal của nhóm và ngày càng nâng cấp giọng hát, kỹ năng thanh nhạc ổn định.

Ahn Yujin vừa có màn cover Golden gây sốt với 17 triệu lượt xem

Giọng hát ngày càng hoàn thiện

Nhiều khán giả cho rằng Yujin có lợi thế hiếm có: đẹp tự nhiên, không bị trùng khuôn với bất kỳ nữ idol nào, càng để lộ mặt trần hoặc buộc tóc cao thì đường nét càng sắc sảo. Những khoảnh khắc tại concert hay lễ trao giải càng chứng minh visual của cô hợp với phong cách minh tinh điện ảnh, khác hẳn vibe búp bê, công chúa của Jang Wonyoung. Chính điều này khiến không ít người tin rằng nếu Ahn Yujin lấn sân diễn xuất, cô hoàn toàn có thể trở thành thế hệ idol đa năng tiếp theo, thậm chí còn đủ sức vượt mặt Wonyoung về độ đa dạng hình ảnh.

Ahn Yujin và Jang Wonyoung là bộ đôi center của IVE