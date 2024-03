Choi Yeong Wan là nữ diễn viên Hàn Quốc đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim lấy đề tài ngoại tình. Nổi bật nhất phải kể đến The clinic for married couples: Love and war, ra mắt từ năm 1999. Mới đây bộ phim kinh điển của cô bất ngờ được chú ý trở lại khi Choi Yeong Wan xuất hiện trong một chương trình talk show của đài tvN.

Trong chương trình này, Choi Yeong Wan đã nhắc đến trải nghiệm đau lòng suốt cả sự nghiệp của mình chỉ vì vai diễn ngoại tình trong bộ phim Love and war. "Tôi đã bị nguyền rủa suốt phần đời còn lại của mình khi thực hiện dự án đó. Tôi thậm chí còn bị chửi bới bởi những người tôi không quen biết hoặc không có mối quan hệ thân thiết. Tôi cảm thấy rất căng thẳng khi bị hiểu lầm." - cô chia sẻ.

Choi Yeong Wan thậm chí còn tiết lộ có khán giả đã gửi tin nhắn lăng mạ và đe dọa cô: "Cô đóng phim Love and war và cô đang thực sự sống như vậy. Hãy sống cuộc đời của mình cho đàng hoàng đi".

Choi Yeong Wan tại buổi chia sẻ

Vai diễn kinh điển một thời của cô được nhắc lại

Nữ diễn viên cho biết sức khỏe của mình sa sút do căng thẳng: "Khi tôi căng thẳng và không thể ngủ được, làn da của tôi trở nên tồi tệ hơn. Vì lo lắng về những lời chỉ trích nên cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Tôi bị sốt, sau đó tôi lại bị lạnh, tôi bức bối nên cứ liên tục uống nước, đi ra ngoài một mình. Đó giống như triệu chứng của thời kỳ mãn kinh vậy."

Cô thậm chí còn rơi nước mắt ngay tại chương trình và nhắc về việc từng nghĩ bản thân sẽ mất cả sự nghiệp này: "Có thời điểm tôi bị rụng tóc từng mảng. Nó nặng đến mức tôi không thể đóng phim được nữa và tôi nghĩ rằng đây là kết thúc của mình."

Choi Yeong Wan khóc khi nhắc về vai diễn để đời và những tin nhắn lăng mạ từ số lạ

Choi Yeong Wan sinh năm 1980 và hiện đã 44 tuổi. Cô ra mắt khá sớm, khi mới 16 tuổi trong một bộ phim của đài KBS. Sau đó, cô dần khẳng định được ví thế trong loạt phim như School 1, The Magic Castle, Empress Myeongseong,... và nhất là 2 phần của bộ phim Love and War. Trong sự nghiệp của mình, Yeong Wan cũng nổi tiếng vì có diện mạo giống với Lee Min Jung.

Choi Yeong Wan từng được cho là giống Lee Min Jung (phải)

Nguồn: Salgoonews