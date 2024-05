Lim Soo Jung là nữ diễn viên nổi đình đám xứ Hàn sinh năm 1979. Cô được công nhận nhờ ngoại hình xinh đẹp và kỹ năng diễn xuất vượt trội. Ít ai ngờ trước khi có được thành công như hiện tại, mỹ nhân họ Lim từng có một thời kỳ dài nằm gai nếm mật, mãi không được trao cơ hội diễn xuất.

Lim Soo Jung nuôi mơ ước trở thành diễn viên sau khi tình cờ xem một vở kịch. Cô chính thức bước chân vào showbiz khi tham gia một cuộc thi chọn người mẫu cho trang bìa cho tạp chí có tên Ceci vào năm 1998. Vào thời điểm đó, Ceci là cái tên mà mọi người mẫu đến muốn chạm tới, được coi là cửa ngõ hoàn hảo để bước vào làng giải trí nên tỷ lệ cạnh tranh rất khốc liệt. Mỹ nhân họ Lim đã xuất sắc giành được giải thưởng lớn trong cuộc thi của tờ tạp chí này và nhận được nhiều lời mời gọi từ nhiều công ty giải trí. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng Soo Jung đã mừng quá sớm. Việc có nhan sắc nổi trội khiến cô được nhiều ông lớn mời đến casting nhưng vì chẳng có chút kinh nghiệm nào, biểu cảm lại rất đơ cứng khiến Lim Soo Jung liên tục bị các đoàn phim từ chối. Cô từng chia sẻ số lần mình trượt casting nhiều không đếm xuể và dự đoán con số sẽ lên tới hơn 300.

Lim Soo Jung thời trẻ

Mặc dù không thể xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nhưng nhờ ngoại hình xinh đẹp, Lim Soo Jung vẫn ít nhiều có chỗ đứng khi thường xuyên được mời đóng quảng cáo, video ca nhạc. Cô tích lũy, góp nhặt những kinh nghiệm đáng quý cho riêng mình và cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện trong bộ phim truyền hình School 4 . Thời điểm đó, School được cho là thương hiệu phim sẽ mở ra cánh cửa của sự nổi tiếng cho các gương mặt trẻ. Lim Soo Jung đã may mắn có được vai chính thế nhưng do vấn đề mâu thuẫn nội bộ, thời lượng lên hình của cô giảm dần và chỉ được xem là vai phụ ở cuối phim.

Bộ phim điện ảnh đầu tay của của Lim Soo Jung là bộ phim The Romantic President, phát hành năm 2002. Tưởng đâu sẽ có cơ hội làm nên chuyện lớn sau School 4, ai ngờ mọi thứ từ kịch bản cho đến dàn diễn viên đều bị đánh giá là quá tệ nên tác phẩm này bị chìm vào quên lãng.

Phải mãi tới khi góp mặt trong bộ phim kinh A Tale of Two Sisters, đóng chính bên cạnh em gái quốc dân Moon Geun Young, sự nghiệp của mỹ nhân họ Lim mới thực sự khởi sắc. Cô được đánh giá rất cao về diễn xuất và nhanh chóng gia nhập hàng ngũ những ngôi sao đáng chú ý của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn.

Đến năm 2004, với sự xuất hiện ở bộ phim truyền hình I'm Sorry, I Love You, Lim Soo Jung đã chính thức từ một tân binh trở thành ngôi sao hàng đầu. Bộ phim trở nên nổi tiếng đến mức trở thành cơn lốc quét hàng loạt nước châu Á và trên thế giới, tạo ra cơn sốt từ những bản nhạc phim đến phong cách ăn mặc của diễn viên. Rating phim cũng vượt mốc 20% và Lim Soo Jung thì nhận được hàng loạt giải thưởng lớn.

Từ đó cho đến nay, Lim Soo Jung được xếp vào hàng ngũ diễn viên "bất khả chiến bại" của màn ảnh Hàn. Cô thường xuyên góp mặt trong những tác phẩm thành công vang dội về mặt danh tiếng, số tác phẩm thất bại không đáng kể. Nữ diễn viên cũng từng nhận được chiếc cúp Ảnh hậu tại giải thưởng Rồng Xanh cao quý cho vai chính ở bộ phim All About My Wife. Có lẽ những người đã từng từ chối Lim Soo Jung trong quá khứ sẽ chẳng thể ngờ rằng cô gái có dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết năm đó lại có ngày được tung hô với danh hiệu Ảnh hậu.

Hiện tại, Lim Soo Jung đã 44 tuổi và không thường xuyên nhận phim mới, đặc biệt cô rất ít khi đóng phim truyền hình. Ở độ tuổi tứ tuần, Lim Soo Jung vẫn độc thân và nổi tiếng bởi diện mạo trẻ đẹp, thách thức cả thời gian.

Hình ảnh gần đây của nữ diễn viên

Nguồn ảnh: Hancinema