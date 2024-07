Tạm rời xa Cbiz 6 năm, Đường Yên tập trung cho hôn nhân, chăm sóc tổ ấm riêng. Màn tái xuất của nàng tiểu Hoa đán trong năm nay khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Hình ảnh của Đường Yên gần đây nhanh chóng trở thành đề tài nhiều người quan tâm.



Đường Yên của năm 2007 và hiện tại vẫn giữ nguyên nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. (Ảnh: Internet)

Từng đó năm rời xa Cbiz, Đường Yên vẫn trẻ đẹp như ngày nào, làn da vẫn căng mịn không tỳ vết. Ở độ tuổi 40, giữ được vẻ ngoài như vậy thật sự hiếm có khó tìm. Người đẹp chia sẻ, bí quyết để có làn da căng mịn bất chấp tuổi tác, vóc dáng thon thả trẻ trung chính là ăn uống lành mạnh, chăm sóc da kỹ lưỡng suốt nhiều năm qua.

Dù bận thế nào, Đường Yên cũng phải tẩy trang, dưỡng ẩm da rồi mới đi ngủ. Đặc biệt, trong ngày, cô luôn uống đủ lượng nước cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường, làn da được cấp nước luôn ẩm mịn. 2 món nước rẻ tiền được Đường Yên vô cùng ưu ái hóa ra rất quen thuộc với người Việt:

1. Nước lọc

Nhiều năm qua, Đường Yên luôn giữ nguyên tắc bất di bất dịch: Uống đủ 8 cốc nước lọc mỗi ngày. Thói quen đơn giản nhưng đem lại hiệu quả duy trì độ ẩm cho da rất tốt, các tế bào da được nuôi dưỡng khỏe mạnh, chậm lại quá trình lão hóa.

Đường Yên luôn giữ nguyên tắc bất di bất dịch: Uống đủ 8 cốc nước lọc mỗi ngày. (Ảnh; Internet)

Khi cơ thể được cấp đủ nước, các tế bào da sẽ duy trì sự đàn hồi, trở nên mềm mịn, săn chắc và luôn trẻ trung. Theo Healthline, nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước sẽ ít có nguy cơ bị sẹo, nếp nhăn cũng như các dấu hiệu lão hóa hơn so với người lười uống nước.

Uống nhiều nước lọc cũng là cách đơn giản, hiệu quả và an toàn nhất để thải độc cơ thể. Khi cơ thể được thanh lọc, làn da cũng hạn chế nguy cơ nổi mụn, phát ban hơn.

Không chỉ tốt cho làn da, uống đủ nước mỗi ngày còn cải thiện lưu thông máu, tác động tích cực đến sức khỏe tổng thể. Cụ thể, thói quen này giúp ngăn ngừa một số bệnh như táo bón, sỏi thận, tăng huyết áp, nhiễm trùng đường tiết niệu... Nó không chỉ là thói quen phòng chống lão hóa giúp chị em trẻ lâu, mà còn rất tốt cho sức khỏe nói chung.

2. Trà xanh

Đường Yên có thói quen uống trà xanh hàng ngày, thậm chí nhiều lúc uống thay nước lọc. Chúng là món nước rẻ tiền, quen thuộc với người Việt cực giàu chất chống oxy hóa. Thậm chí còn được ví là "kem chống nắng tự nhiên" để làn da trẻ trung hơn tuổi thật.

Đường Yên có thói quen uống trà xanh hàng ngày, thậm chí nhiều lúc uống thay nước lọc. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo Healthline, trà xanh giàu polyphenol, nhất là thành phần EGCG, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do và có thể làm chậm quá trình lão hóa. Tannin trong trà xanh làm sáng da, giảm dầu và giảm mụn trứng cá do có tính chất làm se và kiểm soát dầu nhờn.

Vitamin C và E dồi dào trong trà xanh kích thích sản xuất collagen, giữ ẩm cho da, cải thiện độ đàn hồi và mịn màng. Caffeine trong trà xanh còn giảm viêm, săn chắc da, tăng cường lưu thông máu giúp hạn chế quầng thâm mắt.

Không chỉ tốt cho làn da, uống trà xanh đều đặn mỗi ngày còn cải thiện chức năng não bộ, giảm nguy cơ mắc bênh mãn tính, giảm cân, tốt cho tiêu hóa.

Mặc dù vậy, BS Vũ Đại Dương (chuyên khoa Dinh dưỡng, làm việc tại TP.HCM) cho biết, chị em uống trà xanh cần chú ý một số điều sau tránh hại sức khỏe:

- Không uống trà xanh khi đói vì có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến các vấn đề ở dạ dày.

- Không uống ngay sát giờ đi ngủ vì trà xanh có thể gây mất ngủ.

- Không uống quá nhiều mỗi ngày, nhất là những người hay bị mất ngủ, lo lắng vì trà xanh giàu caffeine.

- Phụ nữ mang thai, cho con bú nên hạn chế trà xanh vì caffeine có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi, sữa mẹ.

- Người đang bị loãng xương cần uống canxi, người đang uống bất kỳ loại thuốc nào nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì trà xanh gây ảnh hưởng hiệu quả của những sản phẩm này.