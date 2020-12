Mỹ nhân 17 tuổi lên xe hoa với người đàn ông từng có 3 đời vợ, 19 tuổi đã trở thành góa phụ, câu nói trước nơi chồng qua đời khiến ai nấy nghẹn lòng

Những câu chuyện tình với kết thúc bỏ ngỏ luôn khiến người ta cảm thấy thật buồn. Nhưng cũng vì nó mà biết được tình yêu đích thực tồn tại dưới hình thái ra sao.



Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, có một cặp vợ chồng được ca tụng với đủ loại mĩ từ. Đó là vợ chồng Vương Ngọc Linh và Trương Linh Phủ. Trương Linh Phủ là một vị Tướng quân đội nổi tiếng.

Chuyện tình của cặp đôi chênh nhau 25 tuổi

Vương Ngọc Linh sinh ra trong một gia đình giàu có làm kinh doanh và được mẹ dạy dỗ rất cẩn thận ngay từ khi còn nhỏ. Bà tốt tính, hiền lành và sở hữu nhan sắc kiều diễm.

Trương Linh Phủ đã có 3 đời vợ. Người vợ thứ nhất do gia đình sắp đặt cho nhưng mất sớm. Người vợ thứ hai cũng qua đời.

Người vợ thứ 3 ông cũng được bố mẹ sắp đặt cho sau khi ra tù. Thế nhưng cả hai không hợp nhau. Ông đã ly hôn để người phụ nữ ấy ra đi.

Trương Linh Phủ ngoài 30 tuổi đã có 3 đời vợ nhưng vẫn hào hoa, đẹp trai và có rất nhiều mĩ nhân hay minh tinh màn bạc vây quanh muốn gắn bó.

Thế nhưng Trương Linh Phủ không thích ai cả. Một người bạn của Trương Linh Phủ sau đó đã cố ý sắp xếp để giới thiệu Vương Ngọc Linh - hoa khôi của trường nữ sinh cho ông.

Một ngày nọ, Vương Ngọc Linh đi đến một tiệm gội đầu nổi tiếng. Người bạn này cũng đưa Trương Linh Phủ đến đó. Lúc ấy, Vương tiểu thư vô cùng bất ngờ khi thấy bạn mình xuất hiện một người đàn ông đẹp trai.

Trương Linh Phủ thì như yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ông nhìn Vương Ngọc Linh chăm chú và rất thích khí chất tao nhã của bà. Thế nhưng thấy người đàn ông ấy nhìn mình chăm chú, Ngọc Linh lại quay sang lườm một cái "cháy mặt". Chính sự đáo để đó đã khiến Trương Tướng càng có cảm tình với cô nữ sinh.

Vương Ngọc Linh.

Trương Linh Phủ.

Trương Linh Phủ sau đó nhờ người bạn này hẹn Vương Ngọc Linh đi ăn tối. Trong bữa cơm, người phụ nữ ấy mở lời trước: "Phó Tư lệnh của chúng tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi nghĩ cô Vương đây khá thích hợp".

Vương Ngọc Linh ngẫm nghĩ nhưng không đưa ra câu trả lời. Trương Linh Phủ không vội, dần dần tìm cách tiếp cận để kéo mối quan hệ của cả hai đến gần nhau nhiều hơn. Trương Linh Phủ vì quá thích Ngọc Linh nên vận động bạn bè tiến hành một cuộc "làm tư tưởng" giúp mình.

Dần dần, nữ sinh xinh đẹp cũng "đổ" trước vị Tướng quyền cao chức trọng. Sau những lần trò chuyện, Ngọc Linh nhận ra Trương Linh Phủ không chỉ là đàn ông tốt mà còn tài năng hiếm có, học thức uyên thâm.

Khi biết con gái muốn kết hôn với Trương Linh Phủ, mẹ của Vương Ngọc Linh đã cực lực phản đối.

Bà nói rằng mình là một góa phụ và không muốn con gái kết hôn với người nhà binh. Binh lính luôn không an toàn và cuộc sống của họ đôi lúc chẳng phải chỉ cho riêng họ.

Phải mất rất nhiều thời gian, dì chú của Vương Ngọc Linh cũng góp ý vào thì người mẹ này mới gật đầu để con gái cưới chồng. Lúc đó, Ngọc Linh mới 17 tuổi còn Trương Linh Phủ thì đã 42. Cả hai người chênh nhau đến 25 tuổi. Đám cưới được tổ chức xa hoa tại khách sạn sang trọng bậc nhất Thượng Hải bấy giờ.

Ảnh cưới của cặp đôi.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sinh sống trong một biệt thự vườn rộng 300m2. Họ tuy cách biệt tuổi tác nhưng sống vô cùng hạnh phúc, ân ái.

Vì công việc trong quân đội, Trương Linh Phủ phải đóng quân bên ngoài thành phố. Thế nhưng bất cứ khi nào có cơ hội vào phố, dù chỉ 5 phút rảnh rỗi ông cũng bắt vợ ở nhà để cùng vợ ăn một bữa cơm.

Với chồng, Vương Ngọc Linh luôn coi ông làm một người bạn. Có câu hỏi nào, bà cũng nhờ ông giải đáp.

Một ngày nọ, Vương Ngọc Linh nhận được lá thư của một người bạn hỏi rằng có phải bà đã kết hôn với người đàn ông hơn mình đến 20 tuổi hay không. Ngọc Linh trả lời: "Anh ấy là một anh hùng chống Nhật ở bên ngoài nhưng trước mặt tôi, anh ấy là người chồng kiểu mẫu".

Sự cách xa chỉ sau 2 năm bên nhau

Năm 1947, chiến tranh bùng nổ. Trương Linh Phủ phải làm nhiệm vụ. Lúc đó, Vương Ngọc Linh đang mang thai và sắp sinh em bé.

Trương Linh Phủ đã qua đời trên chiến trường khi Vương Ngọc Linh mới sinh con được 10 ngày.

Lúc đó tất cả những nguồn tin về sự ra đi này đều được phong tỏa. Ai cũng muốn giấu, không cho Vương Ngọc Linh biết chuyện. Phải đến vài tháng sau, một nhân viên cũ của Trương Linh Phủ trở về Nam Kinh và đưa bức thư cuối cùng của chồng giao cho thì bà mới tin.

Vương Ngọc Linh vô cùng đau đớn. Bà thậm chí nghĩ đến chuyện tự tử để đi theo chồng. Thế nhưng tiếng khóc của cậu con trai duy nhất đã níu kéo bà lại. Bà quyết tâm sống để nuôi con.

Sau này, Vương Ngọc Linh nhờ sự giúp đỡ của người chú đã sang Mỹ và thành công vào học ngành kế toán tại Đại học New York. Tốt nghiệp, bà nhận công việc tại khách sạn The Palaza Hotel tại New York. Vương Ngọc Linh làm tất cả để nuôi nấng con trai cùng mẹ mình.

Suốt ngần ấy năm, Vương Ngọc Linh vẫn chưa nguôi ngoai mong muốn tìm lại được hài cốt của chồng mình. Năm 2007, với sự giúp đỡ của nhiều người, bà đã đến hang động mà chồng mình qua đời năm nào để đặt một bó hoa. Khi đứng trước hang đó, Vương Ngọc Linh nửa đùa nửa thật tâm tình: "Anh cũng dành chỗ trong đó cho em nhé?".

Câu nói khiến người ta xúc động, đến cuối cùng, Vương Ngọc Linh vẫn muốn ở chung một chỗ với chồng. Sau này, bà có nói đến những cảm xúc khi đó:

"Điều mà tôi luôn day dứt đó là lúc anh ấy đau đớn nhất, trong lúc bất lực nhất, tôi lại không có anh ấy ở bên nên khi nhìn thấy cái hang đó, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi chưa bao giờ nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy.

Sau khi anh ấy mất, tôi luôn hối hận về điều đó. Tôi nghĩ sao mình có thể keo kiệt như vậy, tôi thậm chí không thể nói một câu đơn giản, không bao giờ nói ra".

Vương Ngọc Linh và con trai.

Hiện tại, Vương Ngọc Linh đã hơn 90 tuổi và sống cùng gia đình con trai ở Thượng Hải. Trong nhà, một bức ảnh chụp chung của Trương Linh Phủ với bà được treo ở vị trí nổi bật. Bên cạnh chính là bức ảnh Trương Linh Phủ chụp khi bà 18 tuổi. Đây cũng là bức ảnh duy nhất mà Trương Linh Phủ chụp cho bà.

Nguồn: Sohu, Creaders