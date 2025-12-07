Vào cuối năm 2023, Vĩnh Thụy đã tổ chức đám cưới với bà xã là ái nữ của đại gia bất động sản nổi tiếng. Trong suốt quá trình yêu đương, mỹ nam sinh năm 1988 và nửa kia rất kín tiếng. Thi thoảng anh mới chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, tuy nhiên đều khéo léo che chắn diện mạo của bà xã.

Trên Instagram cá nhân, Vĩnh Thụy mới đây khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán khi đăng tải story. Anh chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kem được tặng trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên cư dân mạng lại đổ dồn sự chú ý lên dòng chữ: "Happy Birthay ba của Baron" (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật ba của Baron). Chi tiết này ngay lập tức khiến cư dân mạng nghi ngờ, cho rằng Vĩnh Thụy và bà xã đã bí mật có con đầu lòng tên là Baron.

Vĩnh Thụy đăng story chiếc bánh kem đón mừng tuổi mới trên mạng xã hội. Cư dân mạng xôn xao về dòng chữ ở trên bánh

Vĩnh Thuỵ tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào tháng 10/2023 và tiếp tục làm tiệc cưới ở Đà Lạt vào tháng 12 cùng năm. Bà xã của anh tên Thuý, là ái nữ của một doanh nhân bất động sản có tiếng tại Đà Lạt.

Cô không hoạt động trong showbiz, sở hữu ngoại hình nổi bật cùng vóc dáng thu hút. Bà xã Vĩnh Thụy từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam để xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. Trước khi nên duyên vợ chồng, cả hai đã có thời gian dài hẹn hò kín tiếng.

Vào năm 2023, Vĩnh Thuỵ từng đăng 1 bức ảnh nắm tay vợ và hiếm hoi chia sẻ: "Tổng kết cuối năm lãi được cái đồng hồ siêu cấp vũ trụ mặt trăng. Tạm biệt 2023, kính chúc mọi người có một năm 2024 thật nhiều sức khoẻ và thịnh vượng".

Vĩnh Thuỵ tổ chức hôn lễ tại TP.HCM vào tháng 10/2023

Sau khi kết hôn, mỹ nam này sống kín tiếng và không còn hoạt động nghệ thuật

Trước khi nên duyên vợ chồng, cả hai đã có thời gian dài hẹn hò kín tiếng

Vĩnh Thụy bước vào nghề người mẫu từ khi mới 16-17 tuổi. Anh sở hữu gương mặt điển trai cùng vóc dáng nổi bật, nhanh chóng thu hút sự chú ý trong làng thời trang. Song song với hoạt động người mẫu, Vĩnh Thụy còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Nhật ký Bạch Tuyết, Truy Sát, Chuyện tình đảo ngọc, Lệnh xóa sổ…

Năm 2009, anh dự thi Siêu mẫu Việt Nam và giành giải Bạc. Sau đó, anh tiếp tục thử sức ở các sân chơi khác, đạt loạt thành tích như Top 15 Mr. International, Người mẫu xuất sắc châu Á 2014. Những năm gần đây, Vĩnh Thụy còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kinh doanh, đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt trong sự nghiệp.

Vĩnh Thụy từng là một trong những cái tên hot nhất giới người mẫu Việt