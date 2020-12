Mỹ nam "Người ấy là ai" lên truyền hình tìm việc, bất ngờ nhận trái đắng dù khoe mua nhà lúc 26 tuổi

Tập 7 của chương trình truyền hình Whose Chance - Cơ hội cho ai vừa lên sóng với sự góp mặt của 6 vị sếp là lãnh đạo của các công ty - tập đoàn nổi tiếng.

MC Thành Trung một lần nữa đồng hành cùng các ứng viên với vai trò người dẫn dắt. 2 ứng viên tham gia chương trình tuần này là Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Phi Văn.

Nguyễn Văn Hiền, 27 tuổi, cử nhân chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường Đại học Hà Nội. Ứng viên có kinh nghiệm làm việc phong phú, từ chuyên viên kinh doanh đến giáo viên tiếng Anh. Ngoại ngữ là lợi thế của Văn Hiền, anh có 6 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Phi Văn.

Đối thủ của Văn Hiền, Nguyễn Phi Văn, 27 tuổi, cử nhân chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn, có 8 kinh nghiệm làm việc, trải qua nhiều ngành nghề với nhiều vị trí, cấp bậc khác nhau. Nam ứng viên sở hữu năng khiếu văn nghệ ấn tượng, anh chia sẻ từng tham gia khá nhiều những dự án về giải trí trên truyền hình và gần đây nhất là xuất hiện với vai trò một trong 5 nam chính của chương trình Người ấy là ai với nghệ danh Vinh An. Cũng trong chương trình này, Phi Văn đã chính thức "come out" cùng gia đình.

Vĩnh Anh.

Chủ đề tranh luận được "đo ni đóng giày" cho cặp đôi ứng viên điển trai trong tập 7 là "Bạn nhận định như thế nào về quan điểm "30 tuổi chưa mua được nhà riêng là thất bại".

Văn Hiền là người chia sẻ quan điểm trước, anh cho rằng thất bại hay thành công được xét trên nhiều yếu tố, chứ không phải việc ai đó sở hữu một ngôi nhà hay một chiếc ô tô. "Nếu bạn không có 1 ngôi nhà, nhưng bạn có 1 công việc ổn định, có 1 cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì đã là một sự thành công rồi. Mỗi con người sẽ có một mục tiêu khác nhau, một người không có kế hoạch có nhà năm 30 tuổi, mà dành sự ưu tiên ở tuổi 30 cho việc trau dồi, trải nghiệm nhiều điều, thay vào đó kế hoạch mua nhà dời đến năm 35 tuổi, thì đến thời điểm đó, với những kiến thức, trải nghiệm được tích lũy, họ có thể sở hữu không chỉ một mà có thể nhiều căn nhà" – Chàng trai 27 tuổi khẳng định.

Văn Hiền.

Đồng tình một phần với suy nghĩ của đối thủ, tuy nhiên Phi Văn bổ sung thêm "Đối với những người có tính cách ổn định, thì có thể với họ, chỉ cần hạnh phúc là đủ. Nhưng đối với bản thân em, một người làm kinh doanh, thì đến 30 tuổi không mua được nhà gọi là thất bại!". Hot boy NALA chia sẻ thêm từ 25 đến 30 tuổi là thời điểm vàng, bởi lúc này, sự quyết tâm, nhiệt huyết, sức khỏe đang ở trạng thái tốt nhất để đạt được ước mơ. Nếu một người làm kinh doanh không đạt được điều đó là thất bại một phần. Anh chàng cũng tiết lộ bản thân đã hoàn thành mục tiêu sở hữu nhà riêng vào năm 26 tuổi, tức là cách đây hơn 1 năm.

Kết thúc vòng Đối mặt, Văn Hiền giành chiến thắng suýt soát với 4/7 bình chọn, trong đó có 3 bình chọn đến từ các sếp và 1 bình chọn từ khán giả trường quay. Nam ứng viên đủ điều kiện để bước tiếp vào vòng 2 – vòng Chinh phục. Phi Văn dù có nhiều cố gắng song vẫn phải ra về trắng tay vì chưa thuyết phục được các sếp.

Văn Hiền được các sếp ưu ái và tranh nhau tuyển dụng.

Kết quả chung cuộc, Văn Hiền được "chốt lương" thành công cùng sếp Lương với vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Du lịch, mức lương 28.000.000 đồng. Mức lương kỳ vọng của chàng trai 27 tuổi khi đến với chương trình là 25.000.000 đồng.