Triệu Văn Tuyên từng là mỹ nam cổ trang nổi tiếng bậc nhất Hoa ngữ. Cảnh lột mặt nạ của nam diễn viên trong Đại Minh Cung Từ đến nay vẫn còn được khán giả nhắc tới như một trong những cảnh quay kinh điển cho cách mô tả "mỹ nam giấu sau mặt nạ". Theo QQ, không ai có thể cưỡng lại vẻ điển trai như bức tượng điêu khắc của Triệu Văn Tuyên.



"Ngay khi chiếc mặt nạ được vén lên và khuôn mặt lộ ra, vẻ đẹp tột đỉnh ập đến khiến người ta phải choáng váng. Khi anh cười, đôi mắt cong như vầng trăng xuân và khuôn mặt sáng ngời như hội tụ hết ánh sáng từ những chiếc đèn lồng", QQ miêu tả vẻ điển trai của Triệu Văn Tuyên trong Đại Minh Cung Từ. Bộ phim được quay khi Triệu Văn Tuyên đã bước sang tuổi 40 nhưng nam diễn viên vẫn trẻ trung phong độ không hề nhuốm màu thời gian.

Cảnh quay kinh điển trong phim Đại Minh Cung Từ

Triệu Văn Tuyên thời trẻ nổi tiếng là nam diễn viên lịch lãm nhất màn ảnh

Triệu Văn Tuyên sinh năm 1960 vốn là tiếp viên hàng không trước khi chuyển sang diễn xuất. Theo QQ, khi còn là tiếp viên hàng không, nam nghệ sĩ đã được khách hàng rất yêu thích, có những phú bà ngỏ lời hẹn hò, thậm chí muốn chu cấp biệt thự cho Triệu Văn Tuyên sống trong 5 năm. Tuy nhiên, tài tử từ chối.

Triệu Văn Tuyên được đạo diễn Lý An để mắt tới và mời tham gia bộ phim Hỷ Yến vào năm 1993. Theo đạo diễn Lý An, nam diễn viên có vẻ ngoài quá điển trai, lại nói tốt tiếng Anh nên thật đáng tiếc nếu không đóng đi đóng phim. Lúc đó, Triệu Văn Tuyên đã 32 tuổi, vốn không muốn chuyển nghề nhưng đã bị đạo diễn Lý An thuyết phục. Khi ra mắt, Hỷ Yến đạt thành công vang dội, phim đoạt giải Gấu Vàng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại LHP Berlin và giải Phim truyện hay nhất tại giải Kim Mã (Đài Loan).

Chỉ bộ phim đầu tay đã ghi dấu ấn và đạt những thành tích không tưởng, Triệu Văn Tuyên được đánh giá là "báu vật giới giải trí" vừa có ngoại hình vừa có thiên phú diễn xuất. Vẻ ngoài của nam diễn viên lịch lãm quyến rũ, "đẹp như một bài thơ cổ", theo QQ.

Vẻ điển trai, lịch thiệp của Triệu Văn Tuyên làm mê đắm các bạn diễn nữ

Triệu Văn Tuyên tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Ẩm Thực Nam Nữ, Hoa Hồng Đỏ Hoa Hồng Trắng, Ba Chị Em Họ Tống, Thái Bình Công Chúa, Tôn Trung Sơn, Vua Tiền, Đại Minh Cung Từ, Mị Nguyệt Truyện,... Nam diễn viên sở hữu khuôn mặt "vạn người mê", khiến các mỹ nhân như Châu Tấn hay Trần Hồng cũng say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Bản thân Triệu Văn Tuyên cũng là một người yêu thích ngoại hình và làm đẹp. Nam diễn viên thừa nhận từng phẫu thuật cắt bọng mắt để nhìn điển trai hơn. Trong nhà, Triệu Văn Tuyên không thiếu mỹ phẩm dành cho nam và tài tử hiểu biết rất rõ về cách chăm sóc da. Trong show Khang Hy Đến Rồi, Triệu Văn Tuyên thừa nhận trong phòng tắm nhà mình có một chiếc gương lớn để nam diễn viên tự ngắm bản thân.

Triệu Văn Tuyên là người có niềm yêu thích đặc biệt với mèo và hoa. Trong nhà nam diễn viên nuôi nhiều thú cưng, bên cạnh đó còn có rất nhiều các loại hoa đặc biệt là mẫu đơn. Bên cạnh niềm yêu thích cái đẹp, Triệu Văn Tuyên còn có suy nghĩ khá đặc biệt về chuyện tình cảm. Theo Triệu Văn Tuyên "Hai người yêu nhau không nhất định phải lên giường".

"Tình yêu trọn vẹn với tôi xuất phát từ tinh thần, hai người yêu nhau không nhất định phải 'lên giường'. Tôi cũng giữ người yêu ở khoảng cách nhất định, không giao lưu quá sâu. Bởi vì tôi không chịu được sự ràng buộc của hôn nhân. Đột nhiên trong cuộc sống riêng xuất hiện thêm một người, chia sẻ của ta hết thảy, thậm chí giữ lấy và quyết định mọi việc, thật đáng sợ! Tôi phát hiện việc chia sẻ sinh hoạt cá nhân với người khác là việc khó khăn nhất", nam diễn viên bộc bạch.

Nam diễn viên không muốn lấy vợ vì sợ sự ràng buộc trong hôn nhân

Chính vì theo đuổi sự hòa hợp trong tâm hồn, mong muốn một tình yêu hoàn mỹ cầu toàn mà đến nay, khi đã bước sang tuổi 64, Triệu Văn Tuyên vẫn độc thân. Thậm chí, nam diễn viên còn từng chạy trốn cuộc hôn nhân vì phía nhà gái quá sốt sắng, thúc giục cưới sớm.

Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí, Triệu Văn Tuyên hiện tại gần như ở ẩn. Nam nghệ sĩ xây nhà trên một ngọn núi ở Ninh Ba, Chiết Giang tận hưởng cuộc sống điền viên. Một ngày của Triệu Văn Tuyên bận rộn với việc chăn nuôi một đàn ngan vịt, bồ câu và trồng 50 gốc anh đào. Triệu Văn Tuyên chia sẻ thời điểm dịch bệnh Covid các phim trường đóng cửa, công việc diễn xuất dừng lại nên nam diễn viên về quê một thời gian. Sau đó, anh yêu thích cuộc sống nông thôn nhàn nhã yên bình, ngày ngày làm bạn với đám thú cưng, cuộc sống tự cấp tự túc.

Triệu Văn Tuyên thích cuộc sống điền viên

"Là bạch nguyệt quang vĩnh cửu của cả một thế hệ, Triệu Văn Tuyên đã quay lưng với thế giới giải trí phồn hoa hào nhoáng một cách dịu dàng và bướng bỉnh. Anh ấy nói lời tạm biệt với những ồn ào và bụi bặm của cuộc đời trần thế, bước qua năm tháng tại chốn an yên", QQ viết. Nam diễn viên thường xuyên đăng ảnh khoe góc sân, bụi hoa nhà trồng được hay cây cầu đá nên thơ trước cửa.

Chiêu Dương